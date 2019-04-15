Футбол
Чакыр назначен на матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» в Лиге чемпионовМатч ТВ 05:14
УЕФА назвал имена арбитров, которые будут работать на ответных матчах ¼ финала Лиги чемпионов «Порту» — «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Встречу в Португалии обслужит бригада голландского арбитра Данни Маккели.
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Голландская бригада арбитров обслужит отчетный матч между «Порту» и «Ливерпулем»
Советский спорт07:45
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