Футбол
Чакыр назначен главным арбитром матча «Ливерпуль»–«Барселона»Известия 07:25
Турецкий арбитр Джюнейт Чакыр возглавит судейскую бригаду на ответном матче полуфинала Лиги чемпионов «Ливерпуль»–«Барселона», пишет «Спорт-Экспресс». Встречу также будут обслуживать его соотечественники Бахаттын Дуран и Тарик Энгюн и португалец Артур Диаш.
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Чакыр обслужит ответный полуфинал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Барселоной»
Спорт день за днем06:53
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