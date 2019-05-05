Футбол

Чакыр назначен главным арбитром матча «Ливерпуль»–«Барселона»Известия 07:25

Ливерпуль — Барселона
7 мая
в 15:00
Лига чемпионов, Полуфинал
Стадион «Энфилд»
Турецкий арбитр Джюнейт Чакыр возглавит судейскую бригаду на ответном матче полуфинала Лиги чемпионов «Ливерпуль»–«Барселона», пишет «Спорт-Экспресс». Встречу также будут обслуживать его соотечественники Бахаттын Дуран и Тарик Энгюн и португалец Артур Диаш.
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