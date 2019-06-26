Футбол
«Чайке» придётся проводить матчи ФНЛ на «Ростов-Арене»Donnews.ru 06:55
ФК «Чайка» будет проводить матчи Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона 2019/20 на «Ростов-Арене», сообщили в пресс-службе клуба.
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Футбол
Сколько «Спартак» заплатит за Романьоли
Как сообщает сайт авторитетного журналиста Джанлуки Ди Марцио, Романьоли обойдётся "красно-белым" в 2-2,5 миллиона евро.
Обновлено в 09:08
Общество
Пособие на детей в России поднимут до 10 тыс. рублей
Повысить пособие по уходу за ребенком от 1,5 до трех лет с 50 рублей предложил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 19:40
Политика
США направили России ноту протеста по поводу Пола Уилана
«Посольство США направило ноту протеста в МИД России в связи с ненадлежащим обращением с Полом Уиланом в СИЗО», — говорится в сообщении в Twitter.
Обновлено в 07:04
Происшествия
СК прокомментировал информацию о вине младшего сына в убийстве жены Соколова
Представитель управления СК РФ по Ленинградской области заявил, что информация о том, что 15-летний Арсений Соколов убил свою мать, не соответствует действительности, сообщают РИА "Новости".
Обновлено в 06:10
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Экономика
Совфед одобрил закон о компенсации ипотеки для многодетных семей
Совфед на заседании в среду одобрил закон о компенсации ипотечных кредитов семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребенок и последующие дети.
Обновлено в 06:14
Происшествия
В Саратове предотвратили теракт
В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который планировал совершить член "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей службы безопасности.
Обновлено в 03:31
Футбол
«Фенербахче» объявил об уходе Топала
Полузащитник Мехмет Топал покинул «Фенербахче» по соглашению между двумя сторонами. Футболист защищал цвета стамбульского клуба с 2012 года.
Обновлено в 05:34
Политика
Песков прокомментировал опрос «Левады» о пытках в полиции
Кремль видел опрос "Левада-центра", посвященный пыткам в полиции, однако с материалом пока не ознакомился, заявил Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:28
Политика
Путин потребовал не прятать камеры на дорогах
Обновлено в 08:37
Общество
Жириновский предложил переименовать Петербург
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил объединить в один регион Москву и Подмосковье, Ленинградскую область - с Санкт-Петербургом, переименовав его в Петроград.
Обновлено в 08:42
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
Как уточнил "Российской газете" заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко, выше нормы температура ожидается на большей части Северо-Западного округа и на севере Приволжского округа.
Обновлено вчера в 21:00
Авто
Представлен новый Ford Puma: теперь это кроссовер
Постепенно Puma заменит EcoSport и на других рынках, хотя для России это уже неактуально: у нас Ford прекратил выпуск легковых автомобилей и свернет бизнес после распродажи складских запасов.
Обновлено в 03:13
Транспорт
В МВД планируют добиться нулевой смертности на дорогах к 2030 году
По данным ГИБДД смертность на дорогах России в 2018 году сократилась на 4,6%.
Обновлено в 09:27
Происшествия
В Подмосковье отравились физраствором девять пациентов больницы
В больнице поселка Ржавки Подмосковья как минимум девять пациентов отравились после того, как им поставили капельницы с физраствором.
Обновлено в 05:40
Политика
Россия обвинила Плахотнюка в руководстве международным наркокартелем
В среду, 26 июня, Следственный департамент МВД России предъявил заочное обвинение бывшему лидеру Демократической партии Молдавии, одному из богатейших бизнесменов страны Владимиру Плахотнюку в руководстве преступным сообществом и участии в нем (ч. 1, 2 ст. 210 УК).
Обновлено в 09:18
Происшествия
МВД требует ареста предполагаемого московского серийного отравителя
Полиция возбудила семь уголовных дел в отношении предполагаемого серийного отравителя и будет добиваться его ареста.
Обновлено в 04:24
Гаджеты
Oppo MeshTalk позволяет звонить и общаться без Wi-Fi и сотовых сетей
Oppo анонсировала новую запатентованную коммуникационную технологию, позволяющую людям звонить или общаться на средних расстояниях без использования сотовых сетей, Wi-Fi или Bluetooth.
Обновлено в 07:21
Политика
Мантуров прокомментировал сообщения о расходах в командировках
Минпромторг укладывался в нормативы по бронированию номеров в гостиницах для сотрудников, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров, комментируя публикацию Transparency International, посвященную дороговизне бронируемых номеров в заграничных командировках.
Обновлено в 09:16
Транспорт
Российских водителей могут лишить прав за грязные номера
Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное загрязнение и сокрытие номерных знаков, сообщил 25 июня «Коммерсант» со ссылкой на постановление пленума Верховного суда.
Обновлено вчера в 23:40
Футбол
«Урал» одержал волевую победу над румынской «Астрой»
Обновлено в 08:22
Гаджеты
Google потеряет почти миллиард пользователей из-за санкций к Huawei
Huawei озвучила мысль, что хотела бы продолжить сотрудничество с американской компанией, но так как в современных политических реалиях это невозможно, она вынуждена переходить на мобильную операционную систему собственной разработки.
Обновлено в 06:24
Кино
Скончался актер Валерий Харченко
Обновлено вчера в 22:46
Армия и оружие
У Станицы Луганской в Донбассе началось разведение сил
Обновлено в 06:39
Политика
Путин выразил обеспокоенность нелегальными перевозками людей в РФ
Российский президент Владимир Путин обеспокоен наличием нелегальных перевозок людей в России.
Обновлено в 08:42
Политика
Кремль сообщил детали встречи Трампа с Путиным
Обновлено в 09:06
Технологии
«Ростелеком» отразил все кибератаки на прямую линию с президентом
Прямая линия с Владимиром Путиным 20 июня продолжалась 4 часа 8 минут. Всего поступило около двух миллионов обращений.
Обновлено в 05:01