Футбол
«Чайке» придётся проводить матчи ФНЛ на «Ростов-Арене»Donnews.ru 06:55
ФК «Чайка» будет проводить матчи Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона 2019/20 на «Ростов-Арене», сообщили в пресс-службе клуба.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 14:10, Вашингтон
Политика
Сессию ПАСЕ покинули делегации пяти стран
В знак протеста против возвращения России в ПАСЕ июньскую сессию Ассамблеи покидают делегации пяти стран, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июня.
Обновлено в 12:49
Общество
BadComedian разоблачил благие намерения Собчак
Блогер BadComedian (Евгений Баженов) показал скриншоты переписки с журналисткой и ведущей Ксений Собчак, которая предлагала ему помощь в урегулировании конфликта с компанией Kinodanz, подавшей на блогера в суд.
Обновлено в 12:51
Наука
Обезьяны начали пользоваться каменными орудиями труда 3 тыс. лет назад
Животные разбивали камнями орехи и фрукты. За 3 тыс. лет каменные орудия у обезьянок постоянно менялись.
Обновлено в 08:12
Экономика
В каких регионах переплатили за услуги ЖКХ
По информации "Российской газеты", в 2018 году впервые за длительное время появились два региона, жители которых не просто пунктуально оплачивали текущие счета, но активно компенсировали накопившуюся за прошлые годы задолженность и перечислили коммунальщикам больше, чем было выставлено за услуги.
Обновлено в 12:01
Кино
Джуди Денч заступилась за Кевина Спейси и Харви Вайнштейна
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия
В Вене произошел взрыв в жилом доме
Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено в 12:00
Политика
Россия направила Украине ноту по вопросу освобождения моряков
МИД России направил в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины ноты с указанием возможностей, которые Киев в рамках российского законодательства может использовать для освобождения моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 13:05
Армия и оружие
Столтенберг рассказал об ответных мерах НАТО на прекращение ДРСМД
Страны НАТО согласовали пакет политических и военных мер на случай прекращение договора РСМД, они могут включать учения, действия в области разведки, противоракетной обороны и обычных видов вооружений, сообщил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам первой рабочей сессии министерского совета.
Обновлено в 13:53
Общество
Владимирский губернатор ответил на слова чиновницы о рождении детей
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заявил, что замдиректора департамента здравоохранения региона Юлия Арсенина выразила свое мнение как врач.
Обновлено в 13:43
Происшествия
Суд арестовал «московского отравителя»
Таганский суд арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии отравлений молодых людей в центре Москвы с целью хищения имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 12:53
Футбол
РФС утвердил новый лимит на легионеров в премьер-лиге
На проходящем заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) был утвержден новый лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 06:13
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Общество
Ученые предсказали гибель людей от адской жары
Европейские ученые и метеорологи предполагают, что аномальная жара в конце июня 2019 года приведет к гибели тысячи людей, пишет издание The Washington Post.
Обновлено в 11:39
Футбол
«Ростов» обыграл «Спартак» в матче предсезонного турнира
В рамках предсезонного турнира "Ростов" на поле стадиона "Шпортплац ТСВ" в австрийском городе Пеллау обыграл московский "Спартак" со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Дмитрий Полоз и Александр Саплинов, забившие мячи на третьей и 32-й минутах соответственно.
Обновлено в 14:05
Политика
Россия собралась возвратить долг ПАСЕ
Ранее сообщалось, что ПАСЕ голосованием утвердила восстановление прав российской делегации.
Обновлено в 12:56
Игры
В PlayStation Store началась мегараспродажа со скидками до 65%
Сегодня, 26 июня 2019 года, в PlayStation Store началась мегараспродажа со скидками до 65%.
Обновлено в 04:56
Кино
Слух: Леди Гага может сыграть в «Стражах Галактики 3»
Последнего, кстати, играет Брэдли Купер — партнёр Гаги по фильму «Звезда родилась».
Обновлено в 07:24
Общество
Жириновский предложил переименовать Санкт-Петербург в Петроград
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил объединить в один регион Москву и Подмосковье, а также Ленинградскую область и Санкт-Петербург, причем переименовав его в Петроград.
Обновлено в 08:42
Футбол
«Чертаново» разгромило «Шеффилд» в товарищеском матче — 7:0
Встреча состоялась на стадионе «Арена Чертаново» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 7:0. В составе «Чертаново» голами отметились Дмитрий Заварухин, Дмитрий Цыпченков, Леонид Герчиков, а также Владислав Сарвели и Александр Конев, которые записали на свой счёт по два забитых мяча.
Обновлено в 12:49
Происшествия
Двое десантников погибли в Крыму
Двое десантников-контрактников погибли в Крыму после неудачного прыжка с парашютом.
Обновлено в 04:06
Армия и оружие
Минобороны заявило о подготовке информационных атак на командование ВС
«В ближайшее время ожидается усиление информационного давления, направленного против представителей руководящего состава ВС России всех уровней», — цитирует его РИА Новости.
Обновлено в 10:32
Политика
В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича
Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено в 03:40
Политика
Гидролог предложил разобрать Крымский мост
Гидролог Юрий Медовар предложил разобрать Крымский мост, об этом ученый заявил в интервью украинским СМИ.
Обновлено в 08:43
Политика
Путин назначил врио главы Ингушетии
Президент России Владимир Путин назначил нового врио президента Ингушетии.
Обновлено в 14:03
Политика
Израиль заявил о необъяснимых сбоях GPS в своем воздушном пространстве
Израиль последние три недели сталкивается со сбоями в работе GPS-навигации в своем воздушном пространстве и пытается установить их причину, сообщило национальное Управление аэропортов.
Обновлено в 12:00
Энергетика
Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином
Жители пограничных с Казахстаном областей России заправляют свои автомобили в соседнем государстве, поскольку российское топливо там стоит почти в два раза дешевле.
Обновлено в 06:01