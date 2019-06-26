«Чайке» придётся проводить матчи ФНЛ на «Ростов-Арене»Donnews.ru 06:55

ФК «Чайка» будет проводить матчи Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона 2019/20 на «Ростов-Арене», сообщили в пресс-службе клуба.

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Экономика В каких регионах переплатили за услуги ЖКХ По информации "Российской газеты", в 2018 году впервые за длительное время появились два региона, жители которых не просто пунктуально оплачивали текущие счета, но активно компенсировали накопившуюся за прошлые годы задолженность и перечислили коммунальщикам больше, чем было выставлено за услуги.

Происшествия В Вене произошел взрыв в жилом доме Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.

Политика Россия направила Украине ноту по вопросу освобождения моряков МИД России направил в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины ноты с указанием возможностей, которые Киев в рамках российского законодательства может использовать для освобождения моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.

Армия и оружие Столтенберг рассказал об ответных мерах НАТО на прекращение ДРСМД Страны НАТО согласовали пакет политических и военных мер на случай прекращение договора РСМД, они могут включать учения, действия в области разведки, противоракетной обороны и обычных видов вооружений, сообщил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам первой рабочей сессии министерского совета.

Общество Владимирский губернатор ответил на слова чиновницы о рождении детей Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заявил, что замдиректора департамента здравоохранения региона Юлия Арсенина выразила свое мнение как врач.

Происшествия Суд арестовал «московского отравителя» Таганский суд арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии отравлений молодых людей в центре Москвы с целью хищения имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

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Общество Жириновский предложил переименовать Санкт-Петербург в Петроград Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил объединить в один регион Москву и Подмосковье, а также Ленинградскую область и Санкт-Петербург, причем переименовав его в Петроград.

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Армия и оружие Минобороны заявило о подготовке информационных атак на командование ВС «В ближайшее время ожидается усиление информационного давления, направленного против представителей руководящего состава ВС России всех уровней», — цитирует его РИА Новости.

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