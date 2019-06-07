Экономика
Чайка заявил о законности расследования дела КалвиИзвестия 06:11
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Шоу-бизнес
Муж попавшей в больницу Симоньян обратится к юристам
Обновлено в 03:52
Космос
Сборочное производство космических аппаратов появится в Подмосковье
Сборочное производство космических аппаратов будет создано на территории Щелковского городского округа до 2023 года.
Обновлено в 05:17
Экономика
Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
Обновлено в 03:07
Экономика
Силуанов считает нормальной жизнь в кредит
Вице-премьер РФ, глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов заявил, что считает жизнь в кредит нормальной.
Обновлено в 04:59
Футбол
«Реал» презентовал новую домашнюю форму
«Реал» презентовал новый комплект домашней формы на сезон-2019/20. Форма выполнена в классическом белом цвете.
Обновлено в 05:17
Космос
Астрономы не нашли «новой физики» в микроволновом эхо Большого Взрыва
Неоднородности в структуре ранней Вселенной, как отмечает Горски, отразились не только в "температуре" микроволнового эха Большого Взрыва, но и в том, как было поляризовано это излучение в тот момент, когда появились первые атомы.
Обновлено в 04:41
Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено 05 июня в 09:02
Армия и оружие
Бойцы ДНР точным минометным выстрелом уничтожили блиндаж с карателями «Азова»*
Обновлено в 04:50
Авто
«АВТОДИЛЕР ГОДА – 2019»: названы победители национальной премии
Обновлено в 03:10
Общество
Соловьев обвинил Соболь в низости и подлости
По словам Соловьева, Соболь «остается в своем репертуаре», передает РИА «Новости».
Обновлено вчера в 18:10
Наука
В ФБР рассекретили досье на снежного человека
Обновлено вчера в 01:01
Происшествия
Полиция показала фото с «порошком» из предполагаемой квартиры Голунова
По данным полиции, при личном досмотре у Голунова были обнаружены пять свертков с порошкообразным веществом, которое, согласно заключению эксперта, оказалось мефедроном весом 4 г. Адвокат журналиста говорил, что его задержали, когда он шел на встречу с источником.
Обновлено в 06:28
Экономика
Роскомнадзор пригрозил Google новыми штрафами
"С Google все просто: либо они начнут обратно наращивать количество удаленных материалов, либо мы их опять оштрафуем - был штраф 500 000 тысяч рублей, будет 700 000", - сказал Жаров.
Обновлено в 03:58
Армия и оружие
Российский корабль едва не столкнулся с американским крейсером
Американский крейсер USS Chancellorsville "подрезал" российский большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" в Восточно-Китайском море, пройдя всего в 50 м. Экипаж "Виноградова" был вынужден экстренно маневрировать, чтобы не столкнуться с кораблем ВМС США.
Обновлено в 06:22
ЖКХ
Сроки отключения горячей воды в России сократятся
В ряде районов Москвы, например, отключение горячей воды уже происходит один раз в два года.
Обновлено в 06:00
Футбол
Сборная России проводит тренировку в Саранске в полном составе
Сборная России накануне матча отборочного раунда Евро-2020 с командой Сан-Марино проводит в Саранске тренировку в полном составе.
Обновлено в 05:05
Общество
Отловщика косаток в Приморье оштрафовали на 28 млн рублей
Суд во Владивостоке назначил одной из компаний-отловщиков косаток и белух, которых держат в "китовой тюрьме" в Приморье, штраф в 28 миллионов рублей за нарушение правил рыболовства.
Обновлено в 06:19
Экономика
«Северный поток-2» оказался на грани срыва сроков
Задержка в получении разрешения от Дании по «Северному потоку-2» может привести к отсрочке запуска проекта.
Обновлено в 05:24
Происшествия
SSJ-100 не вылетел из Екатеринбурга из-за неисправности
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Ямал", готовившийся к рейсу Екатеринбург — Новый Уренгой с посадкой в Салехарде, задержан в аэропорту Кольцово почти на шесть часов, передает ТАСС.
Обновлено в 02:27
Хоккей
«Сент-Луис» вышел вперед в финальной серии Кубка Стэнли с «Бостоном»
"Сент-Луис Блюз" одержал победу над "Бостон Брюинз" в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли.
Обновлено в 00:29
Происшествия
В Подмосковье 11-летняя школьница забеременела от 47-летнего мужчины
В городском округе Лыткарино Московской области четырехклассница забеременела от 47-летнего гражданина Узбекистана.
Обновлено в 02:42
Экономика
Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба» должен решаться с Россией в деловом ключе.
Обновлено в 04:56
Политика
Рада отказалась отправить в отставку министра обороны Украины
Представления об отставке Климкина, Полторака и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака Зеленский внес в Раду 30 мая.
Обновлено вчера в 06:35
Происшествия
В ДТП с туристическим автобусом в Дубае погибли 17 человек
Как пишут местные СМИ, автобус врезался в дорожный знак.
Обновлено в 01:41
Происшествия
Участницу шоу талантов с Украины убили и бросили в реку
Тело участницы немецкого шоу талантов Das Supertalent (немецкий эквивалент британского Got Talent) Аллы Клишты (Alla Klyshta) нашли в Рейне спустя несколько недель после ее исчезновения в конце апреля.
Обновлено в 01:00
Авто
Mercedes-AMG представил самый мощный мотор
Немецкий автомобильный бренд Mercedes-AMG объявил о выпуске более усовершенствованного силового агрегата, мощность которого составила 416 л.с. Известно, что продвинутый 4-цилиндровый двигатель в последующем будет использоваться на современных версиях автомобилей A45, CLA 45 и GLB 45, которые предложат в скором времени.
Обновлено в 04:26
Общество
Захарова назвала Соболь «животным» из-за инцидента с Симоньян
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Фейсбук инцидент в редакции "Эхо Москвы", из-за которого главред RT Маргарита Симонтян была госпитализирована.
Обновлено вчера в 20:15
Кино
«Люцифера» продлили на финальный пятый сезон
Обновлено в 04:00
Происшествия
Автосервис горит на территории бывшего завода «Серп и Молот» в Москве
Автосервис по разбору автомобилей горит на территории бывшего завода "Серп и Молот" на юго-востоке Москвы, есть угроза перехода огня на соседнее здание.
Обновлено в 05:21