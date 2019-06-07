Экономика

Чайка заявил о законности расследования дела КалвиИзвестия 06:11

Дело основателя Baring Vostok Майкла Калви расследуется законно.
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Чайка заявил о законности расследования дела Калви

Известия06:11

Чайка назвал «законно расследуемым» дело Калви

РБК04:41

В рамках дела Калви назначили новую независимую экспертизу, заявил Чайка

РИА Новости04:27

Генеральная прокуратура России проводит дополнительную экспертизу по делу американского инвестора Майкла Калви

Эхо Москвы04:30

Чайка заявил, что не сомневается в законности дела Калви

Ведомости04:22

Чайка считает законным возбуждение уголовного дела в отношении Майкла Калви

ТАСС03:59

По делу Калви назначена экспертиза о законности

BFM.ru04:42
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Муж попавшей в больницу Симоньян обратится к юристам

Обновлено в 03:52
Космос

Сборочное производство космических аппаратов появится в Подмосковье

Сборочное производство космических аппаратов будет создано на территории Щелковского городского округа до 2023 года.
Обновлено в 05:17
Экономика

Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
Обновлено в 03:07
Экономика

Силуанов считает нормальной жизнь в кредит

Вице-премьер РФ, глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов заявил, что считает жизнь в кредит нормальной.
Обновлено в 04:59
Футбол

«Реал» презентовал новую домашнюю форму

«Реал» презентовал новый комплект домашней формы на сезон-2019/20. Форма выполнена в классическом белом цвете.
Обновлено в 05:17
Космос

Астрономы не нашли «новой физики» в микроволновом эхо Большого Взрыва

Неоднородности в структуре ранней Вселенной, как отмечает Горски, отразились не только в "температуре" микроволнового эха Большого Взрыва, но и в том, как было поляризовано это излучение в тот момент, когда появились первые атомы.
Обновлено в 04:41
Происшествия

Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Обновлено 05 июня в 09:02
Армия и оружие

Бойцы ДНР точным минометным выстрелом уничтожили блиндаж с карателями «Азова»*

Обновлено в 04:50
Авто

«АВТОДИЛЕР ГОДА – 2019»: названы победители национальной премии

Обновлено в 03:10
Общество

Соловьев обвинил Соболь в низости и подлости

По словам Соловьева, Соболь «остается в своем репертуаре», передает РИА «Новости».
Обновлено вчера в 18:10
Наука

В ФБР рассекретили досье на снежного человека

Обновлено вчера в 01:01
Происшествия

Полиция показала фото с «порошком» из предполагаемой квартиры Голунова

По данным полиции, при личном досмотре у Голунова были обнаружены пять свертков с порошкообразным веществом, которое, согласно заключению эксперта, оказалось мефедроном весом 4 г. Адвокат журналиста говорил, что его задержали, когда он шел на встречу с источником.
Обновлено в 06:28
Экономика

Роскомнадзор пригрозил Google новыми штрафами

"С Google все просто: либо они начнут обратно наращивать количество удаленных материалов, либо мы их опять оштрафуем - был штраф 500 000 тысяч рублей, будет 700 000", - сказал Жаров.
Обновлено в 03:58
Армия и оружие

Российский корабль едва не столкнулся с американским крейсером

Американский крейсер USS Chancellorsville "подрезал" российский большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" в Восточно-Китайском море, пройдя всего в 50 м. Экипаж "Виноградова" был вынужден экстренно маневрировать, чтобы не столкнуться с кораблем ВМС США.
Обновлено в 06:22
ЖКХ

Сроки отключения горячей воды в России сократятся

В ряде районов Москвы, например, отключение горячей воды уже происходит один раз в два года.
Обновлено в 06:00
Футбол

Сборная России проводит тренировку в Саранске в полном составе

Сборная России накануне матча отборочного раунда Евро-2020 с командой Сан-Марино проводит в Саранске тренировку в полном составе.
Обновлено в 05:05
Армия и оружие

Зеленский пообещал дать жесткий ответ на обстрелы в Донбассе

Обновлено в 04:43
Общество

Отловщика косаток в Приморье оштрафовали на 28 млн рублей

Суд во Владивостоке назначил одной из компаний-отловщиков косаток и белух, которых держат в "китовой тюрьме" в Приморье, штраф в 28 миллионов рублей за нарушение правил рыболовства.
Обновлено в 06:19
Экономика

«Северный поток-2» оказался на грани срыва сроков

Задержка в получении разрешения от Дании по «Северному потоку-2» может привести к отсрочке запуска проекта.
Обновлено в 05:24
Происшествия

SSJ-100 не вылетел из Екатеринбурга из-за неисправности

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Ямал", готовившийся к рейсу Екатеринбург — Новый Уренгой с посадкой в Салехарде, задержан в аэропорту Кольцово почти на шесть часов, передает ТАСС.
Обновлено в 02:27
Хоккей

«Сент-Луис» вышел вперед в финальной серии Кубка Стэнли с «Бостоном»

"Сент-Луис Блюз" одержал победу над "Бостон Брюинз" в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли.
Обновлено в 00:29
Происшествия

В Подмосковье 11-летняя школьница забеременела от 47-летнего мужчины

В городском округе Лыткарино Московской области четырехклассница забеременела от 47-летнего гражданина Узбекистана.
Обновлено в 02:42
Экономика

Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба» должен решаться с Россией в деловом ключе.
Обновлено в 04:56
Политика

Рада отказалась отправить в отставку министра обороны Украины

Представления об отставке Климкина, Полторака и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака Зеленский внес в Раду 30 мая.
Обновлено вчера в 06:35
Происшествия

В ДТП с туристическим автобусом в Дубае погибли 17 человек

Как пишут местные СМИ, автобус врезался в дорожный знак.
Обновлено в 01:41
Происшествия

Участницу шоу талантов с Украины убили и бросили в реку

Тело участницы немецкого шоу талантов Das Supertalent (немецкий эквивалент британского Got Talent) Аллы Клишты (Alla Klyshta) нашли в Рейне спустя несколько недель после ее исчезновения в конце апреля.
Обновлено в 01:00
Авто

Mercedes-AMG представил самый мощный мотор

Немецкий автомобильный бренд Mercedes-AMG объявил о выпуске более усовершенствованного силового агрегата, мощность которого составила 416 л.с. Известно, что продвинутый 4-цилиндровый двигатель в последующем будет использоваться на современных версиях автомобилей A45, CLA 45 и GLB 45, которые предложат в скором времени.
Обновлено в 04:26
Общество

Захарова назвала Соболь «животным» из-за инцидента с Симоньян

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Фейсбук инцидент в редакции "Эхо Москвы", из-за которого главред RT Маргарита Симонтян была госпитализирована.
Обновлено вчера в 20:15
Кино

«Люцифера» продлили на финальный пятый сезон

Обновлено в 04:00
Происшествия

Автосервис горит на территории бывшего завода «Серп и Молот» в Москве

Автосервис по разбору автомобилей горит на территории бывшего завода "Серп и Молот" на юго-востоке Москвы, есть угроза перехода огня на соседнее здание.
Обновлено в 05:21
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