Экономика
Чайка заявил о законности расследования дела КалвиИзвестия 06:11
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Дело основателя Baring Vostok Майкла Калви расследуется законно, в его рамках назначена новая независимая экспертиза, заявил в пятницу генеральный прокурор РФ Юрий Чайка в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).РИА Новости04:27
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В квартире журналиста «Медузы» нашли нарколабораторию
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Политика
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Гонщик "Феррари" Шарль Леклер показал лучшее время во второй сессии свободных заездов седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады, который проходит в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева.
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Президент РФ Владимир Путин рассказал, почему не поздравил украинского лидера Владимира Зеленского после победы на выборах главы Незалежной.
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В ЛНР открыли новые пункты приема документов на гражданство РФ
Ведомство отмечает, что благодаря слаженной работе МВД ЛНР и администрациями городов республики удалось открыть дополнительные пункты приема документов на получение российского гражданства.
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Политика
Зеленский поблагодарил депутатов Рады за «пробивание дна»
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к депутатам Верховной Рады. Трансляцию выступления вел телеканал «112 Украина».
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Происшествия
В Москве прошла акция журналистов в поддержку Ивана Голунова
В Москве у главного управления МВД прошла акция в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 14:22
Политика
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй покинула пост лидера Консервативной партии, о чем уведомила партийный руководящий комитет.
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Спорт
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Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане японец Сёма Уно проведет летний тренировочный сбор под руководством российского тренера Этери Тутберидзе.
Обновлено в 16:29
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Технологии
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Три крупные компании договорились о совместном решении проблемы цифровизации.
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По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.
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Как сообщили «МБХ медиа» очевидцы, это произошло после того, как на площадь пришли активисты проекта «Лев против».
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В Калифорнии назвали причину прошлогодних лесных пожаров
Причиной лесных пожаров в американском штате Калифорния стала искра из-под молота или осколок раскаленного металла.
Обновлено в 18:42
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Театры из девяти городов России боролись за "королевские" номинации в фестивале детских спектаклей "Сказочное королевство", который прошел в Севастополе.
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