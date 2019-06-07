Экономика

Чайка заявил о законности расследования дела КалвиИзвестия 06:11

Дело основателя Baring Vostok Майкла Калви расследуется законно.
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В рамках дела Калви назначили новую независимую экспертизу, заявил Чайка

Дело основателя Baring Vostok Майкла Калви расследуется законно, в его рамках назначена новая независимая экспертиза, заявил в пятницу генеральный прокурор РФ Юрий Чайка в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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Известия06:11
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