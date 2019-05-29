Политика
Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли РоссииРИА Новости 06:14
Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме. Он подчеркнул, что ведомство уже несколько лет требует от государственных органов и авиапредприятий решить эти вопросы.
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Шоу-бизнес
Виктория Лопырева впервые после родов приехала в Россию
Обновлено в 11:06
Общество
ФАС возбудила дело в отношении «Почты России»
ФАС России возбудила дело против "Почты России", сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на пресс-службу Федеральной антимонопольной службы.
Обновлено в 10:30
Игры
Sony раскрыла дату выхода Death Stranding
Обновлено в 12:11
Игры
В июне подписчики PS Plus получат сборник Borderlands и Sonic Mania
Sony анонсировала июньскую подборку PlayStation Plus, которая станет доступна для загрузки в следующий вторник, 4 июня.
Обновлено в 11:35
Политика
Михаил Саакашвили вернулся на Украину
28 мая текущего года новый президент Украины Владимир Зеленский вернул господину Саакашвили украинское гражданство.
Обновлено в 10:55
Общество
Мэр якутского города заставил игрока КВН извиниться за шутку
Мэр якутского города Вилюйска Нюргустан Афанасьев добился через суд извинений от игрока КВН за шутку на новогоднем выступлении.
Обновлено в 08:30
Музыка
Группа Rammstein выпустила новый клип
Группа «Rammstein» выпустила новый клип на композицию из своего последнего альбома.
Обновлено вчера в 14:03
Происшествия
Суд арестовал напавшего на школьницу в Вольске подростка
Обновлено в 11:54
Футбол
Кокорин и Мамаев могут стать тренерами в колонии
Замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачёва рассказала о возможном будущем арестованных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 10:31
Армия и оружие
США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания
США считают, что Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания, заявил глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли — младший.
Обновлено в 09:58
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах ученица 11 класса скончалась во время прохождения единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике.
Обновлено в 09:07
Происшествия
В Казани подсудимый сбежал из суда после вынесения приговора
48-летний мужчина выслушал приговор по делу о мошенничестве и, спустя минуту, без особого труда покинул здание.
Обновлено в 09:57
Политика
Спецпрокурор Мюллер прекратил «российское дело» и объявил об отставке
Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который на протяжении двух лет вел вменяемое России "вмешательство" в выборы в США, заявил об официальном закрытии офиса спецпрокурора и своем увольнении из минюста.
Обновлено в 11:42
Здоровье
Минздрав оценил способ избавиться от жира на животе
Ранее ученые из Американского гериатрического общества пришли к выводу, что физические упражнения помогают снизить риск преждевременной смерти среди пожилых людей с большим количеством брюшного жира.
Обновлено в 08:41
Армия и оружие
Генпрокуратура Украины признала незаконность военных действий в Донбассе
В Генпрокуратуре Украины заявили, что действия вооруженных сил страны в Донбассе были незаконными.
Обновлено в 11:19
Транспорт
ГИБДД предлагает увеличить штрафы за каждое повторное нарушение ПДД
Госавтоинспекция МВД России предлагает увеличить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения (ПДД), зарегистрированное фотофиксацией, сообщил заместитель главы ГИБДД Александр Быков.
Обновлено вчера в 06:42
Экономика
Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 году
Экономисты ВШЭ и РАНХиГС заявили, что в 2019 году россиян ожидает падение реальных доходов.
Обновлено в 01:57
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев заявил о желании жениться на Алле Пугачевой
Обновлено в 11:40
Общество
Росгвардия призвала россиян не рассказывать о своем отпуске в соцсетях
Сотрудники Росгвардии посоветовали жителям России не рассказывать о своих планах на отпуск в социальных сетях.
Обновлено в 10:24
Хоккей
Зеленский предоставил гражданство Украины российскому хоккеисту
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства россиянину Александру Костикову, сообщает пресс-служба главы государства.
Обновлено в 06:54
Происшествия
Снять иммунитет с российского сотрудника ООН хотят в Косово
Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила намерен добиваться снятия иммунитета с российского сотрудника ООН.
Обновлено в 07:52
Происшествия
В Томске врачи достали из желудка девушки полкилограмма волос
16-летнюю томичку оперировали врачи больницы скорой медицинской помощи № 2. По информации медиков, 80% её желудка занимал огромный комок волос (трихобезоар).
Обновлено в 07:00
Происшествия
Появилось видео горящего на бывшем заводе Порошенко военного корабля
Серьезный пожар произошел на военном корабле, пришвартованном у судостроительного завода «Кузница на Рыбальском» в Киеве, который ранее принадлежал пятому президенту Украины Петру Порошенко.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Мать оставила двух детей в подмосковном хостеле
Обновлено в 11:18
Происшествия
В Росгвардии назвали адекватными ситуации действия своих сотрудников на музыкальном фестивале HipHop Mayday
В стычках с силовиками во время фестиваля, который проходил 1 мая, пострадали 30 человек.
Обновлено в 11:31
Политика
Социологи прогнозируют победу врио губернаторов в первом туре выборов
Социологические исследования показывают, что временно исполняющие обязанности губернаторов в регионах России имеют все шансы победить в первом туре на выборах в сентябре 2019 года.
Обновлено в 09:21
Общество
В Петербурге суши-бар закрылся из-за непристойного названия
Обновлено в 08:49
Авто
Завод Haval начинает серийное производство
В Тульской области на территории индустриального парка «Узловая» 5 июня состоится открытие завода Haval.
Обновлено в 10:26
Политика
На Украине из АП после ухода Порошенко исчезла база секретных данных
Из ситуационной комнаты администрации президента Украины исчезли серверы с секретной информацией, сообщил глава СНБО Александр Данилюк.
Обновлено вчера в 14:50
Армия и оружие
Более 300 детей погибли в сирийском лагере беженцев «Аль-Хол»
Более 300 детей погибли в сирийском лагере беженцев "Аль-Хол" в провинции Хасака с начала этого года, сообщают местные источники Федерального агентства новостей.
Обновлено в 08:32