Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли РоссииРИА Новости 06:14

Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме. Он подчеркнул, что ведомство уже несколько лет требует от государственных органов и авиапредприятий решить эти вопросы.

Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли России

Общество ФАС возбудила дело в отношении «Почты России» ФАС России возбудила дело против "Почты России", сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на пресс-службу Федеральной антимонопольной службы.

Игры В июне подписчики PS Plus получат сборник Borderlands и Sonic Mania Sony анонсировала июньскую подборку PlayStation Plus, которая станет доступна для загрузки в следующий вторник, 4 июня.

Политика Михаил Саакашвили вернулся на Украину 28 мая текущего года новый президент Украины Владимир Зеленский вернул господину Саакашвили украинское гражданство.

Общество Мэр якутского города заставил игрока КВН извиниться за шутку Мэр якутского города Вилюйска Нюргустан Афанасьев добился через суд извинений от игрока КВН за шутку на новогоднем выступлении.

Музыка Группа Rammstein выпустила новый клип Группа «Rammstein» выпустила новый клип на композицию из своего последнего альбома.

Футбол Кокорин и Мамаев могут стать тренерами в колонии Замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачёва рассказала о возможном будущем арестованных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Армия и оружие США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания США считают, что Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания, заявил глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли — младший.

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике В Чебоксарах ученица 11 класса скончалась во время прохождения единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике.

Происшествия В Казани подсудимый сбежал из суда после вынесения приговора 48-летний мужчина выслушал приговор по делу о мошенничестве и, спустя минуту, без особого труда покинул здание.

Политика Спецпрокурор Мюллер прекратил «российское дело» и объявил об отставке Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который на протяжении двух лет вел вменяемое России "вмешательство" в выборы в США, заявил об официальном закрытии офиса спецпрокурора и своем увольнении из минюста.

Здоровье Минздрав оценил способ избавиться от жира на животе Ранее ученые из Американского гериатрического общества пришли к выводу, что физические упражнения помогают снизить риск преждевременной смерти среди пожилых людей с большим количеством брюшного жира.

Армия и оружие Генпрокуратура Украины признала незаконность военных действий в Донбассе В Генпрокуратуре Украины заявили, что действия вооруженных сил страны в Донбассе были незаконными.

Транспорт ГИБДД предлагает увеличить штрафы за каждое повторное нарушение ПДД Госавтоинспекция МВД России предлагает увеличить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения (ПДД), зарегистрированное фотофиксацией, сообщил заместитель главы ГИБДД Александр Быков.

Экономика Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 году Экономисты ВШЭ и РАНХиГС заявили, что в 2019 году россиян ожидает падение реальных доходов.

Общество Росгвардия призвала россиян не рассказывать о своем отпуске в соцсетях Сотрудники Росгвардии посоветовали жителям России не рассказывать о своих планах на отпуск в социальных сетях.

Хоккей Зеленский предоставил гражданство Украины российскому хоккеисту Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства россиянину Александру Костикову, сообщает пресс-служба главы государства.

Происшествия Снять иммунитет с российского сотрудника ООН хотят в Косово Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила намерен добиваться снятия иммунитета с российского сотрудника ООН.

Происшествия В Томске врачи достали из желудка девушки полкилограмма волос 16-летнюю томичку оперировали врачи больницы скорой медицинской помощи № 2. По информации медиков, 80% её желудка занимал огромный комок волос (трихобезоар).

Происшествия Появилось видео горящего на бывшем заводе Порошенко военного корабля Серьезный пожар произошел на военном корабле, пришвартованном у судостроительного завода «Кузница на Рыбальском» в Киеве, который ранее принадлежал пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Политика Социологи прогнозируют победу врио губернаторов в первом туре выборов Социологические исследования показывают, что временно исполняющие обязанности губернаторов в регионах России имеют все шансы победить в первом туре на выборах в сентябре 2019 года.

Авто Завод Haval начинает серийное производство В Тульской области на территории индустриального парка «Узловая» 5 июня состоится открытие завода Haval.

Политика На Украине из АП после ухода Порошенко исчезла база секретных данных Из ситуационной комнаты администрации президента Украины исчезли серверы с секретной информацией, сообщил глава СНБО Александр Данилюк.