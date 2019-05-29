Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли РоссииРИА Новости 06:14

Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме. Он подчеркнул, что ведомство уже несколько лет требует от государственных органов и авиапредприятий решить эти вопросы.

Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли России

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