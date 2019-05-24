Футбол

«Чайка» завоевала право выступать в ФНЛЧемпионат-Ростов вчера в 11:54

24 мая, 2019 Чайка на своём поле со счётом 5:1 победила Биолог-Новокубанск. Дубль в составе хозяев оформил форвард Александр Подбельцев. По одному мячу в ворота новокубанцев провели Сергей Крамаренко, Александр Хохлачёв и Владислав Дубовой с пенальти.
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Гендиректор «Чайки»: «Клуб готов играть в ФНЛ, у нас достаточно гарантий»

Sport24.ruвчера в 14:11

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Чемпионатвчера в 14:01

«Чайка» завоевала путевку в ФНЛ, отцепив «Урожай»

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Спорт-Экспрессвчера в 12:43

«Чайка» выиграла зону «Юг» ПФЛ

Советский спортвчера в 12:26

«Чайка» победила в зоне «Юг» второго дивизиона и пробилась в ФНЛ

РИА Новостивчера в 12:48

«Чайка» вышла в ФНЛ из ПФЛ

Sports.ruвчера в 12:11
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Одиннадцатиклассники школы № 74 Владивостока устроили флешмоб в БДСМ-костюмах на дне самоуправления перед последним звонком и спровоцировали полицейскую проверку.
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Которое становится носителем для нового существа.
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Отсидевшего за убийство жены и тещи уфимца судят за расчленение дочери

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Компания Huawei, Ассоциация специалистов по недвижимости Китая и оператор China Mobile (Shanghai) совместно открыли первый в мире пятизвездочный торговый центр Shanghai Lujiazui L+ Mall на базе технологии 5G, в том числе на основе системы 5G Digital Indoor System (DIS).
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Пушков прокомментировал слова главы Генштаба Украины о Крыме

Начальник украинского Гештаба признал, что киевские власти не занимались развитием Крыма в течение 20 с лишним лет его нахождения в составе независимой Украины, считает сенатор Алексей Пушков.
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Спорт

Во время выступления Медведевой в Японии началось землетрясение

Во время выступления российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice в Японии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:09
Политика

Петиция за отставку главы АП Украины набрала нужные голоса

Петиция об отставке главы администрации президента Украины Андрея Богдана набрала необходимое число голосов.
Обновлено в 04:53
Энергетика

РБК: ФАС заявила о невыполнении поручения заморозить цены на бензин

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Заместитель главы МИД Сергей Рябков в разговоре с РИА Новости исключил возможность обмена обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана на россиянку Марию Бутину.
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Обновлено вчера в 14:59
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Спутники Starlink засняли с Земли

Житель Нидерландов по имени Марко Лангбрук (Marco Langbroek) рассчитал скорость движения спутников, заснял их на камеру и выложил видео у себя на сайте.
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Армия и оружие

В Средиземном море мальтийские военные спасли более 200 мигрантов

Вооружённые силы Мальты спасли 216 мигрантов в ходе двух отдельных спасательных операций в Средиземном море поздно вечером в пятницу, сообщает газета Times of Malta.
Обновлено в 05:11
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Леру Кудрявцеву обвинили в политическом кризисе в Австрии

Российскую телеведущую Леру Кудрявцеву обвинили в причастности к скандалу вокруг предполагаемого подкупа вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе.
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Общество

Кому может прийти уведомление о сносе дачи или дома

Вступили в силу правила уведомления владельцев недвижимости о том, что их дом, дача или многоквартирный дом подлежит сносу или их надо привести в соответствие с утвержденными правилами.
Обновлено в 00:00
Общество

Умер лауреат Нобелевской премии по физике Марри Гелл-Манн

Выдающийся американский физик, лауреат Нобелевской премии Марри Гелл-Манн скончался на 90-м году жизни, сообщил Институт Санта-Фе.
Обновлено вчера в 18:53
Происшествия

В Дагестане за час произошло два землетрясения

На территории Дагестана в ночь на субботу, 25 мая, за час произошло два землетрясения, сообщает местное ГУ МЧС.
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Политика

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Барсов указал в собственности девять земельных участков разной площади (от 1320 кв.м до 3090 кв.м.), жилой дом, 29 квартир, автостоянку, 4 нежилых помещения, 10 спортивных самолетов отечественного и иностранного производства, три автомобиля и один экскаватор.
Обновлено вчера в 03:09
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Настя Каменских показала, как начинался день её свадьбы с Потапом

В свежей публикации звезда решила показать, как начинался для неё вчерашний день, который сама невеста назвала идеальным.
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Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

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Балагов получил приз Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда»

Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру в секции "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля за фильм "Дылда".
Обновлено вчера в 16:43
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Эксперты составили топ-10 вещей, которые должен знать каждый водитель

Эксперты составили топ-10 вещей, знание которых поможет каждому автолюбителю поддерживать свое транспортное средство в хорошем состоянии.
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Армия и оружие

Народная милиция ЛНР заявила о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ

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Фергюсон раскритиковал менеджера Хабиба Нурмагомедова

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НАТО вводит новую военную концепцию из-за «российской ядерной угрозы»

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Экономика

Анатолий Сердюков за год заработал 213 млн руб

Вторым в списке самых высокооплачиваемых сотрудников «Ростеха» оказался индустриальный директор авиакластера госкорпорации, экс-министр обороны Анатолий Сердюков, заработавший за год более 213 млн руб. (в 2017 году — 60,897 млн руб.).
Обновлено вчера в 10:08
Футбол

Акинфеев сравнил ЦСКА с машиной

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев сравнил столичную команду в нынешнем сезоне с машиной, передает "Советский спорт".
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