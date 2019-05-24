Футбол
«Чайка» завоевала право выступать в ФНЛЧемпионат-Ростов вчера в 11:54
24 мая, 2019 Чайка на своём поле со счётом 5:1 победила Биолог-Новокубанск. Дубль в составе хозяев оформил форвард Александр Подбельцев. По одному мячу в ворота новокубанцев провели Сергей Крамаренко, Александр Хохлачёв и Владислав Дубовой с пенальти.
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Сегодня Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
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В Севастополе сгорел дельфинарий
По словам источника РИА Новости в спасательной службе, помимо крыши, сгорела часть инфраструктуры дельфинария.
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Музыка
Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 17:38
Общество
Россияне массово променяли вино на пиво
Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой.
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Российские выпускники устроили БДСМ-флешмоб в школе
Одиннадцатиклассники школы № 74 Владивостока устроили флешмоб в БДСМ-костюмах на дне самоуправления перед последним звонком и спровоцировали полицейскую проверку.
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Ридли Скотт подтвердил переговоры с Walt Disney о продолжении «Чужого»
Которое становится носителем для нового существа.
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Отсидевшего за убийство жены и тещи уфимца судят за расчленение дочери
Житель Уфы, ранее отсидевший 23 года за убийство жены и тещи, подозревается в убийстве дочери и расчленении ее тела.
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Технологии
Huawei запустила первый в мире пятизвездочный торговый центр на базе технологии 5G
Компания Huawei, Ассоциация специалистов по недвижимости Китая и оператор China Mobile (Shanghai) совместно открыли первый в мире пятизвездочный торговый центр Shanghai Lujiazui L+ Mall на базе технологии 5G, в том числе на основе системы 5G Digital Indoor System (DIS).
Обновлено вчера в 07:45
Политика
Пушков прокомментировал слова главы Генштаба Украины о Крыме
Начальник украинского Гештаба признал, что киевские власти не занимались развитием Крыма в течение 20 с лишним лет его нахождения в составе независимой Украины, считает сенатор Алексей Пушков.
Обновлено в 04:31
Спорт
Во время выступления Медведевой в Японии началось землетрясение
Во время выступления российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice в Японии, передает "Советский спорт".
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Политика
Петиция за отставку главы АП Украины набрала нужные голоса
Петиция об отставке главы администрации президента Украины Андрея Богдана набрала необходимое число голосов.
Обновлено в 04:53
Энергетика
РБК: ФАС заявила о невыполнении поручения заморозить цены на бензин
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) отметила, что нефтяные компании не выполнили поручение вице-премьера Дмитрия Козака о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.
Обновлено вчера в 11:27
Политика
МИД исключил возможность обмена Уилана на Бутину
Заместитель главы МИД Сергей Рябков в разговоре с РИА Новости исключил возможность обмена обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана на россиянку Марию Бутину.
Обновлено в 02:05
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет
В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено вчера в 14:59
Космос
Спутники Starlink засняли с Земли
Житель Нидерландов по имени Марко Лангбрук (Marco Langbroek) рассчитал скорость движения спутников, заснял их на камеру и выложил видео у себя на сайте.
Обновлено в 03:57
Армия и оружие
В Средиземном море мальтийские военные спасли более 200 мигрантов
Вооружённые силы Мальты спасли 216 мигрантов в ходе двух отдельных спасательных операций в Средиземном море поздно вечером в пятницу, сообщает газета Times of Malta.
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес
Леру Кудрявцеву обвинили в политическом кризисе в Австрии
Российскую телеведущую Леру Кудрявцеву обвинили в причастности к скандалу вокруг предполагаемого подкупа вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено вчера в 21:53
Общество
Кому может прийти уведомление о сносе дачи или дома
Вступили в силу правила уведомления владельцев недвижимости о том, что их дом, дача или многоквартирный дом подлежит сносу или их надо привести в соответствие с утвержденными правилами.
Обновлено в 00:00
Общество
Умер лауреат Нобелевской премии по физике Марри Гелл-Манн
Выдающийся американский физик, лауреат Нобелевской премии Марри Гелл-Манн скончался на 90-м году жизни, сообщил Институт Санта-Фе.
Обновлено вчера в 18:53
Происшествия
В Дагестане за час произошло два землетрясения
На территории Дагестана в ночь на субботу, 25 мая, за час произошло два землетрясения, сообщает местное ГУ МЧС.
Обновлено вчера в 21:48
Политика
Депутат думы Сургута задекларировал 29 квартир и 10 самолетов
Барсов указал в собственности девять земельных участков разной площади (от 1320 кв.м до 3090 кв.м.), жилой дом, 29 квартир, автостоянку, 4 нежилых помещения, 10 спортивных самолетов отечественного и иностранного производства, три автомобиля и один экскаватор.
Обновлено вчера в 03:09
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала, как начинался день её свадьбы с Потапом
В свежей публикации звезда решила показать, как начинался для неё вчерашний день, который сама невеста назвала идеальным.
Обновлено в 05:23
Авто
Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana
Обновлено 23 мая в 10:12
Кино
Балагов получил приз Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда»
Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру в секции "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля за фильм "Дылда".
Обновлено вчера в 16:43
Авто
Эксперты составили топ-10 вещей, которые должен знать каждый водитель
Эксперты составили топ-10 вещей, знание которых поможет каждому автолюбителю поддерживать свое транспортное средство в хорошем состоянии.
Обновлено в 02:02
Армия и оружие
Народная милиция ЛНР заявила о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ
Украинские силовики два раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Обновлено в 01:08
Единоборства
Фергюсон раскритиковал менеджера Хабиба Нурмагомедова
Обновлено в 05:14
Армия и оружие
НАТО вводит новую военную концепцию из-за «российской ядерной угрозы»
НАТО приняло новую военную стратегию из-за якобы "ядерной угрозы" со стороны России – заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 04:40
Экономика
Анатолий Сердюков за год заработал 213 млн руб
Вторым в списке самых высокооплачиваемых сотрудников «Ростеха» оказался индустриальный директор авиакластера госкорпорации, экс-министр обороны Анатолий Сердюков, заработавший за год более 213 млн руб. (в 2017 году — 60,897 млн руб.).
Обновлено вчера в 10:08
Футбол
Акинфеев сравнил ЦСКА с машиной
Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев сравнил столичную команду в нынешнем сезоне с машиной, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:39