Футбол
«Чайка» завоевала право выступать в ФНЛЧемпионат-Ростов 11:54
24 мая, 2019 Чайка на своём поле со счётом 5:1 победила Биолог-Новокубанск. Дубль в составе хозяев оформил форвард Александр Подбельцев. По одному мячу в ворота новокубанцев провели Сергей Крамаренко, Александр Хохлачёв и Владислав Дубовой с пенальти.
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