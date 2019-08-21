Пятый гол забил нападающий Александр Подбельцев. На 80-й минуте «Интер» забил второй гол в ворота песчанокопского клуба. Игра закончилась со счетом 5:2. Следующая игра «Чайки» в Кубке России состоится 25 или 26 сентября.

«Чайка» забила 5 голов «Интеру» из Черкесска в матче Кубка России

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