Футбол
«Чайка» забила 5 голов «Интеру» из Черкесска в матче Кубка России1rnd.ru 13:35
Пятый гол забил нападающий Александр Подбельцев. На 80-й минуте «Интер» забил второй гол в ворота песчанокопского клуба. Игра закончилась со счетом 5:2. Следующая игра «Чайки» в Кубке России состоится 25 или 26 сентября.
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