Футбол

«Армавир» проиграл «Нефтехимику», «Балтика» уступила «Чайке»Матч ТВ 13:56

«Армавир» на своем поле уступил «Нефтехимику». В составе победителей голы на свой счет записали Денис Макаров и Мераби Уридия. В другом матче дня «Балтика» потерпела поражение от «Чайки».
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«Чайка» победила «Балтику», «Нефтехимик» обыграл «Армавир»

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Калининградская «Балтика» проиграла шестой матч подряд

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«Чайка» обыграла «Балтику», «Нефтехимик» одержал победу в матче с «Армавиром»

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«Нефтехимик» и «Чайка» добились гостевых побед

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«Балтика» - «Чайка»: проявит ли себя дебютант?

Все про Спорт рувчера в 16:32
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Марш в защиту ЛГБТ в польском Белостоке закончился беспорядками

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После приступов дрожи Меркель уходит в отпуск на месяц

Канцлер Германии Ангела Меркель уходит в 28-дневный отпуск. Причиной резкого перерыва стали приступы дрожи.
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Французский нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал об эмоциях после перехода в новый клуб.
Обновлено в 15:59
Футбол

Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева

Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 13:32
Политика

В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

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Политика

Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады

Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено в 10:12
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Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне

Обновлено в 08:16
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Редкий Chevrolet Camaro COPO 1969 года уйдет с молотка

Было выпущено всего 69 экземпляров Chevrolet Camaro COPO, на данный момент одни из этих автомобилей продается на аукционе.
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Получивший отек мозга в бою Дадашев находится в критическом состоянии

Обновлено в 06:25
Футбол

Ростов — Спартак 2:2

Московский "Спартак" не смог удержать победу над "Ростовом" в матче второго тура чемпионата России.
Обновлено в 16:26
Армия и оружие

Что ждет ВСУ при атаке на Донбасс и Крым, рассказали у Зеленского

Обновлено вчера в 16:33
Общество

ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России

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Обновлено в 04:14
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ФК «Краснодар» вырвал гостевую победу у «Уфы»

Обновлено в 11:12
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Netflix представил трейлер сериала «Ведьмак»

Обновлено в 16:35
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Михалкова из «Уральских пельменей» разделась ради «острых заголовков»

Артистка шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова объяснила поклонникам, зачем выкладывает откровенные фотографии в соцсети.
Обновлено в 13:15
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«Союз МС-13» с международным экипажем стартовал к МКС с Байконура

С Байконура к Международной космической станции (МКС) успешно стартовал пилотируемый корабль «Союз МС-13» с ракетой-носителем «Союз-ФГ».
Обновлено в 12:38
Происшествия

Хакеры взломали сайт, почту и Twitter полиции Лондона

Кибервзломщики вскрыли интернет-страницу, электронную почту и аккаунт Скотленд-Ярда, пишет британская газета The Independent.
Обновлено в 00:11
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В Петербурге мужчина изрезал ножом глухих пассажиров метро

В метро Санкт-Петербурга мужчина изрезал двух глухонемых людей ножом после того, как они не ответили ему на вопрос.
Обновлено в 12:14
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Саудовская Аравия отпустила иранский танкер из Джидды

Обновлено в 14:30
Армия и оружие

«Цифровой» F-35 назвали «айфоном» по сравнению с российским Су-57

Военный эксперт Андрей Фролов назвал американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II «айфоном» в сравнении с российским Су-57.
Обновлено вчера в 15:18
Происшествия

В проливе Босфор в Стамбуле загорелась яхта

В субботу, 19 июля, на яхте в проливе Босфор в Стамбуле начался пожар.
Обновлено в 14:22
Политика

Посол Украины заявил о подрыве в Киеве доверия к Германии

Доверие многих украинцев к Германии подорвано в связи с восстановлением полномочий делегатов из России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью немецкой газете Die Welt.
Обновлено в 15:07
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Индусы считают стоимость Redmi K20 завышенной

Redmi K20 вышел в Индии пару дней назад по цене 22 000 рупий за версию с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ – по текущему курсу это примерно 20 119 рублей или $319.
Обновлено в 08:58
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Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским

Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.
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Армия и оружие

Американские военные готовят операцию «Страж» в Персидском заливе

«Центральное командование США разрабатывает международную морскую операцию «Страж», чтобы усилить надзор и безопасность на ключевых водных путях на Ближнем Востоке, чтобы обеспечить свободу судоходства в свете недавних событий в регионе Персидского залива», — отмечается в сообщении командования.
Обновлено в 02:43
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Иркутский губернатор отчитался о выплатах пострадавшим от паводка

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал о проведенных за 18 суток после паводка масштабных работах и получении положенных выплат 99% пострадавших.
Обновлено в 10:12
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