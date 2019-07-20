Футбол
«Армавир» проиграл «Нефтехимику», «Балтика» уступила «Чайке»Матч ТВ 13:56
«Армавир» на своем поле уступил «Нефтехимику». В составе победителей голы на свой счет записали Денис Макаров и Мераби Уридия. В другом матче дня «Балтика» потерпела поражение от «Чайки».
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Наука
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