Футбол

«Чайка» вырвала победу у «Балтики», «Нефтехимик» обыграл «Армавир»Sport24.ru вчера в 13:55

«Нефтехимик» в гостях нанес поражение «Армавиру» — 2:0. Авторами голов стали Денис Макаров и Мераби Урудия. «Чайка» на выезде с минимальным счетом обыграла «Балтику» — 1:0. Единственный гол на 86-й минуте игры забил нападающий «Чайки» Александр Подбельцев.
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Калининградская «Балтика» проиграла дома дебютанту ФНЛ

Невские Новости02:50

«Армавир» проиграл «Нефтехимику», «Балтика» уступила «Чайке»

Матч ТВвчера в 13:56

«Чайка» обыграла «Балтику», «Нефтехимик» одержал победу в матче с «Армавиром»

Чемпионатвчера в 14:44

«Чайка» победила «Балтику», «Нефтехимик» обыграл «Армавир»

Спорт-Экспрессвчера в 14:08

«Нефтехимик» и «Чайка» добились гостевых побед

Советский спортвчера в 14:00

Калининградская «Балтика» проиграла шестой матч подряд

Клопсвчера в 15:44

«Балтика» - «Чайка»: проявит ли себя дебютант?

Все про Спорт ру19 июля в 16:32
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 03:24, Вашингтон
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Пакьяо завоевал титул чемпиона WBA Super, победив Турмана

Обновлено в 02:42
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Посольство США обратилось к украинцам по случаю выборов

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор пожелал украинцам всего наилучшего в связи с парламентскими выборами.
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Политика

Россию проверят на причастность к задержанию британского танкера

Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) проверят причастность России к задержанию в Ормузском проливе британского танкера.
Обновлено вчера в 22:46
Армия и оружие

«Пилот» для России: ВМТП и ТОФ создали во Владивостоке уникальный дайв-клуб

Обновлено в 00:48
Единоборства

Российский боец UFC Олейник проиграл за 12 секунд и попал в больницу

Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник уступил американцу Уолтеру Харрису на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который прошел в ночь на 21 июля в Сан-Антонио.
Обновлено в 03:14
Политика

В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

Обновлено вчера в 09:15
Музыка

Белорусского комика не пустили на Украину из-за посещения Крыма

Белорусского комика Ваню Усовича, у которого был запланирован концерт на Украине, не пустили в страну.
Обновлено вчера в 08:56
Кино

Фильм «Мстители: Финал» побьет десятилетний рекорд «Аватара» по сборам

Фильм «Мстители: Финал» уже почти установил новый мировой рекорд по кассовым сборам, вскоре он отодвинет на второе место предыдущего рекордсмена — блокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар».
Обновлено в 02:13
Музыка

Metallica выступит с концертом в Москве

Обновлено в 01:38
Армия и оружие

Появилось видео обстрела украинскими военными Первомайска

Обновлено в 01:44
Политика

На Украине зафиксировали первые нарушения на выборах в Раду

Наблюдатели «Комитета избирателей Украины» (КИУ) выявили первые нарушения на досрочных выборах в Верховную раду.
Обновлено в 02:46
Футбол

Себастьян Шиманьски: «Хочу несколько сезонов провести в „Динамо“»

Хочу остаться тут на несколько сезонов, – сказал Шиманьски.
Обновлено в 02:37
Происшествия

У берегов Западной Африки горит украинский траулер

Обновлено вчера в 16:32
Шоу-бизнес

Михалкова из «Уральских пельменей» разделась ради «острых заголовков»

Артистка шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова объяснила поклонникам, зачем выкладывает откровенные фотографии в соцсети.
Обновлено вчера в 13:15
Космос

«Союз МС-13» с международным экипажем пристыковался к МКС

Пилотируемый корабль «Союз МС-13» с тремя членами экипажа на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Обновлено вчера в 19:17
Здоровье

Гастроэнтеролог рассказала, кому противопоказаны овощи

Виктория Суджиянова, опытный гастроэнтеролог, рассказала представителям прессы, кому не стоит часто употреблять овощи.
Обновлено в 03:00
Происшествия

В Ленобласти женщина на квадроцикле врезалась в шлагбаум и погибла

Обновлено в 00:05
Футбол

Зидан подтвердил скорый уход Бэйла из «Реала»

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан подтвердил скорый уход форварда команды Гарета Бэйла из клуба, сообщает Mirror.
Обновлено в 00:45
Происшествия

Зампред правительства Сахалинской области уволен из-за драки в кафе

Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко в воскресенье отстранил от должности заместителя председателя правительства региона Кирилла Подберезного из-за драки в одном из кафе Южно-Сахалинска.
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Политика

Россия поддерживает усилия ЕС по стимулированию торговли с Ираном

Россия заявила о своей готовности присоединиться к платежной системе ЕС, чтобы обойти санкции США против Ирана, но призвала Брюссель расширить механизм для покрытия экспорта нефти.
Обновлено 18 июля в 11:55
Футбол

Аршавин рассказал, кто из российских игроков готов играть в Европе

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением, кто из российских игроков на данный момент готов играть за европейский клуб.
Обновлено вчера в 08:01
Политика

В Донецкой области Украины выявили попытку фальсификации выборов

Члены комиссии подписали пустые бланки протоколов с итогами выборов Первая попытка фальсификации парламентских выборов зафиксирована в Донецкой области Украины, сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.
Обновлено в 02:59
Армия и оружие

Советник Зеленского рассказал, что ждет ВСУ при атаке на Крым

В случае атаки на Крым или Донбасс Вооруженные силы Украины будут полностью уничтожены.
Обновлено 19 июля в 14:39
Политика

На Украине к 9:00 не открылось восемь избирательных участков

Восемь избирательных участок для голосования на досрочных выборах в Верховную раду по состоянию на 09:00 часов утра воскресенья пока не начали свою работу.
Обновлено в 02:40
Политика

Латвия направила ноту Ирану из-за задержания танкера Stena Impero

Министерство иностранных дел Латвии направило ноту Ирану из-за задержания в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero, на котором находится моряк из этой балтийской страны.
Обновлено вчера в 14:53
Футбол

Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева

Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
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Кино

Первый тизер сериала «Ведьмак» от Netflix появился в Сети

Обновлено вчера в 04:23
Авто

Автоэксперты назвали три самых популярных вида тюнинга

Обновлено в 02:30
Политика

КПП в Донбассе приостановил работу из-за сообщения о минировании

Контрольно-пропускной пункт "Майорское" в Донбассе приостановил работу из-за сообщения о минировании, людей эвакуировали, проводится проверка, сообщила в воскресенье пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
Обновлено в 03:01
Футбол

На «Ростов Арене» произошло столкновение фанатов «Спартака» с ОМОНом

После завершения матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и московским "Спартаком" произошла потасовка, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 18:25
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