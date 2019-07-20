Футбол
«Чайка» вырвала победу у «Балтики», «Нефтехимик» обыграл «Армавир»Sport24.ru вчера в 13:55
«Нефтехимик» в гостях нанес поражение «Армавиру» — 2:0. Авторами голов стали Денис Макаров и Мераби Урудия. «Чайка» на выезде с минимальным счетом обыграла «Балтику» — 1:0. Единственный гол на 86-й минуте игры забил нападающий «Чайки» Александр Подбельцев.
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