«Нефтехимик» в гостях нанес поражение «Армавиру» — 2:0. Авторами голов стали Денис Макаров и Мераби Урудия. «Чайка» на выезде с минимальным счетом обыграла «Балтику» — 1:0. Единственный гол на 86-й минуте игры забил нападающий «Чайки» Александр Подбельцев.

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