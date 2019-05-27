Прокурора Дагестана предложили на пост прокурора МосквыКоммерсантъ вчера в 17:20

Депутаты Московской городской Думы рассмотрят на ближайшем заседании парламента кандидатуру прокурора Москвы. На эту должность генпрокурором РФ рекомендован Денис Попов, занимающий аналогичный пост в Дагестане, сообщил в понедельник журналистам председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

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В Мосгордуму Генеральным прокурором РФ внесена кандидатура прокурора города Москвы на согласование. Кандидатура Попова Дениса будет рассмотрена на ближайшим заседании столичного парламента.

Депутаты Мосгордумы рассмотрят на ближайшем заседании кандидатуру прокурора Москвы, рассказал журналистам председатель столичного парламента Алексей Шапошников. На эту должность генпрокурор РФ Юрий Чайка рекомендовал действующего прокурора Дагестана Дениса Попова.

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