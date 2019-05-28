Политика
Чайка выдвинул прокурора Дагестана на пост прокурора МосквыМосковский Комсомолец вчера в 17:54
По словам председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, депутаты столичного парламента на ближайшем заседании рассмотрят кандидатуру нового прокурора Москвы. На эту должность генеральный прокурор РФ Юрий Чайка предложил назначить действующего прокурора Дагестана Дениса Попова.
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В Мосгордуму Генеральным прокурором РФ внесена кандидатура прокурора города Москвы на согласование. Кандидатура Попова Дениса будет рассмотрена на ближайшим заседании столичного парламента.
— Алексей Шапошников, российский политикТАСС вчера в 12:56
с чего всё началось
Депутаты Московской городской Думы рассмотрят на ближайшем заседании парламента кандидатуру прокурора Москвы. На эту должность генпрокурором РФ рекомендован Денис Попов, занимающий аналогичный пост в Дагестане, сообщил в понедельник журналистам председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.ТАССвчера в 12:56
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Чайка предложил кандидатуру прокурора Дагестана на должность главы ведомства в Москве
Интерфаксвчера в 12:38
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