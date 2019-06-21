«Чайка» сыграла вничью с «Краснодаром»Rostof.ru вчера в 13:14

Футбольный клуб «Чайка» в товарищеском матче сыграл вничью 2:2 с «Краснодаром», играющим в РПЛ. Счет в матче открыл краснодарец Вандерсон на 33-й минуте. «Чайка» ответила на это голам Хохлачева на последних мгновениях первого тайма.

Происшествия В Дагестане три газеты выступили в защиту арестованного журналиста Три дагестанские газеты «Новое дело», «Свободная республика» и «Черновик» сегодня вышли с одинаковыми обложками в поддержку арестованного журналиста «Черновика» Абдулмумина Гаджиева.

Политика Захарова назвала события в Грузии «кошмарной провокацией» Как ранее сообщал "НК", туристический поток в российский Крым с началом высокого сезона, в том числе с Украины, вырос в два раза.

Происшествия Бари Алибасов вызвал в квартиру полицию Диетолог Марият Мухина заявила, что Бари Алибасова лечат неправильно и насильно удерживают дома.

Здоровье Треть жителей Камбоджи оказалась заражена паразитическим червем Каждый третий житель Камбоджи оказался носителем личинок паразитической нематоды Strongyloides stercoralis, иногда вызывающей чесотку и проблемы с желудком у ее носителей.

Политика Reuters: Иран получил предупреждение от США о планируемом ударе Иранское руководство в ночь на пятницу получило предупреждение от президента США Дональда Трампа о планируемом американском ударе по Ирану.

Общество Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня Французские ученые пришли к выводу, что рабочий день более десяти часов повышает риск развития инсульта.

Футбол Петр Чех получил должность в «Челси» За «Челси» Чех выступал с 2004 по 2015 год. По окончании контракта с «синими» перешёл в «Арсенал».

Политика Депутат Рады допустил, что Крым был «продан» Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» допустил, что Крым был «продан».

Происшествия Площадь лесного пожара на юго-востоке Подмосковья выросла до 80 га Площадь лесного пожара в Луховицком районе Подмосковья увеличилась до 80 гектаров, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области в пятницу.

Политика Лукашенко наградил Кадырова орденом Дружбы народов и назвал братом Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил главе Чечни Рамзану Кадырову орден Дружбы народов, сообщило белорусское агентство БелТА.

Общество МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.

Общество В Московском зоопарке родились котята восточносибирских рысей Два котенка появились у пары краснокнижных восточносибирских рысей, живущих в Московском зоопарке.

Политика Чешский президент призвал Украину смириться с потерей Крыма Украине и мировому сообществу следует смириться с воссоединением Крыма с Россией, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.

Автоспорт Хэмилтон выиграл первую практику на Гран-при Франции В Ле-Кастелле состоялась первая свободная практика Гран-при Франции в классе машин "Формула-1".

Политика Ирландцам запретили въезд на Украину из-за поддержки ДНР Двоим туристам из Ирландии на три года запретили въезд на Украину за то, что во время посадки самолета в Киеве они начали произносить речевки в поддержку самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Единоборства Поветкин проведёт бой 12 июля в Саудовской Аравии Как сообщает промоутерская компания World of Boxing Promotions, россиянин выйдет на ринг 12 июля в Саудовской Аравии на турнире в Джидде.

Армия и оружие Украина отказалась прекращать обстрелы Донбасса Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что ВСУ не прекратят открывать ответный огонь в Донбассе.

Происшествия На петербургском пляже произошла массовая драка На пляже Верхнего Суздальского озера в Санкт-Петербурге произошла массовая драка, сообщило региональное ГУ МВД.

Гаджеты Представлены смартфоны Huawei Nova 5, Nova 5 Pro и Nova 5i Компания Huawei только что представила несколько своих новых смартфонов. Новинок три: Nova 5, Nova 5 Pro и Nova 5i.

Армия и оружие В Румынии американские военные перепутали место проведения маневров Американские военные перепутали место проведения маневров и в полной амуниции с оружием и на боевых машинах вторглись в сельхозугодья.

Происшествия Вертолет Ми-2 разбился на Кубани В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Культура Эскиз памятника Гранину выбрали в Петербурге Как сообщалось, всего на конкурс эскизов памятника Гранину были представлены 23 работы скульпторов и авторских коллективов из Санкт-Петербурга и Москвы.

Происшествия Бывшего мэра Балашихи обвинили во взятке в особо крупном размере Главе Пушкинского района Подмосковья Евгению Жиркову предъявили обвинение в получении взятки в то время, когда он занимал должность мэра Балашихи, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

Происшествия СК предлагает новые уголовные наказания за врачебные ошибки Разработанными изменениями в Уголовный кодекс вводятся новые статьи, которые предусматривают уголовную ответственность за врачебные ошибки.

Политика В Кремле заявили о готовности Москвы к обмену заключенными с Киевом "Готовность российской стороны есть: очень важно, чтобы она встречала взаимность с украинской стороны", - пояснил представитель Кремля.