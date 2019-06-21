Футбол
«Чайка» сыграла вничью с «Краснодаром»Rostof.ru вчера в 13:14
Футбольный клуб «Чайка» в товарищеском матче сыграл вничью 2:2 с «Краснодаром», играющим в РПЛ. Счет в матче открыл краснодарец Вандерсон на 33-й минуте. «Чайка» ответила на это голам Хохлачева на последних мгновениях первого тайма.
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Мусаев: «Хотелось победить, но „Краснодар“ играл с „Чайкой“ на фоне больших нагрузок»
Sport24.ruвчера в 17:55
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