Происшествия
Чайка рассказал о серьезных проблемах в авиационной отрасли РоссииВедомости 06:48
Крушение самолета Sukhoi Superjet 100 при посадке в «Шереметьево» стало следствием серьезных проблем в авиационной отрасли России, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на «правительственном часе» в Госдуме.
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Гаджеты
Apple выпустила обновленный iPod touch
Компания Apple после перерыва в четыре года представила обновленную версию мультимедийного проигрывателя iPod touch.
Обновлено вчера в 21:51
Политика
Путин и Лукашенко поручат кабминам проработать вопросы интеграции
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились поручить кабинетам министров проработать вопросы развития и углубления интеграции до 21 июня.
Обновлено в 05:58
Общество
Мэр Вилюйска через суд заставил игрока КВН извиниться за шутку
В якутском городе Вилюльске мэр обиделся на шутку о нем в КВН и потребовал выплатить ему компенсацию.В Вилюльске мэр города Нюргустан Афанасьев подал иск в суд к игроку КВН, который пошутил на его счет.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Врач заявил о переводе в Белград раненого российского сотрудника ООН
Сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков, пострадавший во вторник в ходе операции косовоалбанской полиции, будет перевезен в Белград для продолжения лечения, сообщил РИА Новости замдиректора больницы Косовска-Митровицы Златан Елек.
Обновлено в 06:57
Политика
Комитет Рады поддержал отставку Гройсмана
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Обновлено в 06:18
Политика
Нил Ушаков официально ушел с поста мэра Риги
Отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков официально подал в отставку.
Обновлено в 06:21
Экономика
Из-за убытков закроют в Петербурге завод электроники для боевых ракет
Предприятие производило для Минобороны электронику для боевых ракет и подлодок. Его ликвидация началась еще в начале марта.
Обновлено в 04:16
Происшествия
В Петербурге полиция начала масштабные рейды среди мигрантов
В Петербурге полиция начала масштабные профилактические рейды в местах компактного проживания мигрантов.
Обновлено в 05:10
Политика
Эгилс Левитс стал президентом Латвии
По данным агентства, сейм Латвии избрал Левитса президентом страны на внеочередном заседании.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Названа причина сбоя в московском метро 21 мая
Причиной сбоя в московском метро 21 мая стал "человеческий фактор".
Обновлено в 07:04
Политика
Глава Коми уволил зампреда правительства в связи с утратой доверия
Заместитель правительства Коми Лариса Максимова была уволена в связи с утратой доверия.
Обновлено в 07:33
Экономика
США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособных экономик мира
Согласно размещенной информации, Соединенные Штаты уступили лидерство в рейтинге Сингапуру и заняли только третье место.
Обновлено вчера в 16:39
Происшествия
«Аэрофлот» потребует от губернатора Сергея Фургала опровержения
«Аэрофлот» считает публичное заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что причина катастрофы лайнера SSJ-100, выполнявшего рейс SU1492 Москва — Мурманск — «это на 100 процентов человеческий фактор», неприкрытой попыткой оказать давление на комиссию Межгосударственного авиационного комитета и следственные органы, а также подготовить определенным образом общественное мнение.
Обновлено в 05:05
Политика
Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина
Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Почти половине семей в России хватает денег только на еду и одежду
Многие семьи уже сталкиваются с трудностями при оплате услуг ЖКХ и одежды. У людей хватает денег только на еду.
Обновлено вчера в 03:03
Хоккей
Сборная Финляндии сломала кубок чемпионата мира
Финские хоккеисты, победившие на чемпионате мира в Словении, повредили кубок чемпионов.
Обновлено вчера в 18:19
Происшествия
Во Львове неизвестные взяли штурмом здание горсовета
Во Львове утром 29 мая неизвестные «активисты» выломали дверь городской ратуши, где проходило заседание львовского горсовета, и ворвались внутрь.
Обновлено в 06:23
Кино
Актер из «Игры престолов» попал в реабилитационную клинику
Звезда сериала «Игра престолов» Кит Харингтон попал в реабилитационную клинику на фоне проблем с алкоголем и стресса, сообщает The New York Post.
Обновлено в 06:25
Происшествия
На бывшем заводе Порошенко загорелся корабль
Обновлено в 07:31
Хоккей
После поражения от России на ЧМ Швеция сменила тренера
Шведская Федерация хоккея произвел рокировку на посту главного тренера национальной сборной.
Обновлено в 07:27
Общество
Составлен рейтинг самых востребованных в России профессий
Самые востребованные профессии в России — продавец-кассир и повар, свидетельствуют результаты опроса ВНИИ труда в "Справочнике профессий" Министерства труда и социальной защиты.
Обновлено вчера в 21:01
Авто
Назван ТОП-5 доступных автомобилей с самым большим клиренсом
2 место – LADA Vesta Cross и Vesta SW Cross Внедорожная "Веста", как заявлено по паспорту, получила 203 миллиметра дорожного просвета, однако замеры "За рулем" снова показали меньше – 200 мм.
Обновлено в 00:53
Политика
Причину падения рейтинга Путина назвал руководитель ВЦИОМ
Основной причиной, по мнению руководителя Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерия Федорова, стал тот факт, что россияне не верят в то, что жизнь в стране может стать лучше.
Обновлено в 05:08
Авто
На снимке показали новый электрический Mini Cooper S E без камуфляжа
Серийный электрокар Mini Cooper S E запечатлели во время официальной рекламной фотосессии.
Обновлено в 01:25
Общество
В России предложили ввести «отцовский капитал»
В России может появиться «отцовский капитал».
Обновлено вчера в 21:13
Происшествия
В Махачкале сбившую четырех пешеходов женщину закидали камнями
В Махачкале местная жительница в понедельник на одной из городских улиц на тротуаре сбила четверых пешеходов.
Обновлено в 05:29
Политика
Матвиенко призвала уйти в отставку чиновника, напавшего на журналиста
Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала "запредельным" поведение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста "России 24".
Обновлено в 05:36