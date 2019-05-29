Происшествия

Чайка рассказал о серьезных проблемах в авиационной отрасли РоссииВедомости 06:48

Крушение самолета Sukhoi Superjet 100 при посадке в «Шереметьево» стало следствием серьезных проблем в авиационной отрасли России, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на «правительственном часе» в Госдуме.
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Чайка связал катастрофу SSJ100 с серьезными проблемами в авиаотрасли

РБК06:34

Чайка заявил о несоответствии программы безопасности полетов в России международным нормам

ТАСС06:09

Генпрокуратура заявила о системных проблемах в авиаотрасли РФ

Интерфакс05:59

Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах в гражданской авиации

Коммерсантъ05:52

Чайка связал катастрофу SSJ100 с серьезными проблемами в авиаотрасли

РИА Новости06:14

Чайка: ЧП в Шереметьеве обозначило серьёзные проблемы в авиаотрасли

RT на русском06:04

Чайка заявил о несоответствии безопасности полётов в России международным требованиям

Говорит Москва05:55
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Гаджеты

Apple выпустила обновленный iPod touch

Компания Apple после перерыва в четыре года представила обновленную версию мультимедийного проигрывателя iPod touch.
Обновлено вчера в 21:51
Политика

Путин и Лукашенко поручат кабминам проработать вопросы интеграции

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились поручить кабинетам министров проработать вопросы развития и углубления интеграции до 21 июня.
Обновлено в 05:58
Общество

Мэр Вилюйска через суд заставил игрока КВН извиниться за шутку

В якутском городе Вилюльске мэр обиделся на шутку о нем в КВН и потребовал выплатить ему компенсацию.В Вилюльске мэр города Нюргустан Афанасьев подал иск в суд к игроку КВН, который пошутил на его счет.
Обновлено в 04:10
Происшествия

Врач заявил о переводе в Белград раненого российского сотрудника ООН

Сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков, пострадавший во вторник в ходе операции косовоалбанской полиции, будет перевезен в Белград для продолжения лечения, сообщил РИА Новости замдиректора больницы Косовска-Митровицы Златан Елек.
Обновлено в 06:57
Политика

Комитет Рады поддержал отставку Гройсмана

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия поддержал отставку Владимира Гройсмана с должности премьер-министра.
Обновлено в 06:18
Политика

Нил Ушаков официально ушел с поста мэра Риги

Отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков официально подал в отставку.
Обновлено в 06:21
Экономика

Из-за убытков закроют в Петербурге завод электроники для боевых ракет

Предприятие производило для Минобороны электронику для боевых ракет и подлодок. Его ликвидация началась еще в начале марта.
Обновлено в 04:16
Происшествия

В Петербурге полиция начала масштабные рейды среди мигрантов

В Петербурге полиция начала масштабные профилактические рейды в местах компактного проживания мигрантов.
Обновлено в 05:10
Политика

Эгилс Левитс стал президентом Латвии

По данным агентства, сейм Латвии избрал Левитса президентом страны на внеочередном заседании.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Алексей Панин заплатит 59 тысяч рублей за курение в самолете

Обновлено в 04:07
Происшествия

Названа причина сбоя в московском метро 21 мая

Причиной сбоя в московском метро 21 мая стал "человеческий фактор".
Обновлено в 07:04
Политика

Глава Коми уволил зампреда правительства в связи с утратой доверия

Заместитель правительства Коми Лариса Максимова была уволена в связи с утратой доверия.
Обновлено в 07:33
Происшествия

Экс-министра транспорта Пермского края приговорили к реальному сроку

Обновлено в 06:36
Экономика

США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособных экономик мира

Согласно размещенной информации, Соединенные Штаты уступили лидерство в рейтинге Сингапуру и заняли только третье место.
Обновлено вчера в 16:39
Происшествия

«Аэрофлот» потребует от губернатора Сергея Фургала опровержения

«Аэрофлот» считает публичное заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что причина катастрофы лайнера SSJ-100, выполнявшего рейс SU1492 Москва — Мурманск — «это на 100 процентов человеческий фактор», неприкрытой попыткой оказать давление на комиссию Межгосударственного авиационного комитета и следственные органы, а также подготовить определенным образом общественное мнение.
Обновлено в 05:05
Политика

Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина

Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Почти половине семей в России хватает денег только на еду и одежду

Многие семьи уже сталкиваются с трудностями при оплате услуг ЖКХ и одежды. У людей хватает денег только на еду.
Обновлено вчера в 03:03
Хоккей

Сборная Финляндии сломала кубок чемпионата мира

Финские хоккеисты, победившие на чемпионате мира в Словении, повредили кубок чемпионов.
Обновлено вчера в 18:19
Происшествия

Во Львове неизвестные взяли штурмом здание горсовета

Во Львове утром 29 мая неизвестные «активисты» выломали дверь городской ратуши, где проходило заседание львовского горсовета, и ворвались внутрь.
Обновлено в 06:23
Кино

Актер из «Игры престолов» попал в реабилитационную клинику

Звезда сериала «Игра престолов» Кит Харингтон попал в реабилитационную клинику на фоне проблем с алкоголем и стресса, сообщает The New York Post.
Обновлено в 06:25
Происшествия

На бывшем заводе Порошенко загорелся корабль

Обновлено в 07:31
Хоккей

После поражения от России на ЧМ Швеция сменила тренера

Шведская Федерация хоккея произвел рокировку на посту главного тренера национальной сборной.
Обновлено в 07:27
Армия и оружие

Сербия направила в Косово колонну бронетехники и авиацию

Обновлено в 04:14
Общество

Составлен рейтинг самых востребованных в России профессий

Самые востребованные профессии в России — продавец-кассир и повар, свидетельствуют результаты опроса ВНИИ труда в "Справочнике профессий" Министерства труда и социальной защиты.
Обновлено вчера в 21:01
Авто

Назван ТОП-5 доступных автомобилей с самым большим клиренсом

2 место – LADA Vesta Cross и Vesta SW Cross Внедорожная "Веста", как заявлено по паспорту, получила 203 миллиметра дорожного просвета, однако замеры "За рулем" снова показали меньше – 200 мм.
Обновлено в 00:53
Политика

Причину падения рейтинга Путина назвал руководитель ВЦИОМ

Основной причиной, по мнению руководителя Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерия Федорова, стал тот факт, что россияне не верят в то, что жизнь в стране может стать лучше.
Обновлено в 05:08
Авто

На снимке показали новый электрический Mini Cooper S E без камуфляжа

Серийный электрокар Mini Cooper S E запечатлели во время официальной рекламной фотосессии.
Обновлено в 01:25
Общество

В России предложили ввести «отцовский капитал»

В России может появиться «отцовский капитал».
Обновлено вчера в 21:13
Происшествия

В Махачкале сбившую четырех пешеходов женщину закидали камнями

В Махачкале местная жительница в понедельник на одной из городских улиц на тротуаре сбила четверых пешеходов.
Обновлено в 05:29
Политика

Матвиенко призвала уйти в отставку чиновника, напавшего на журналиста

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала "запредельным" поведение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста "России 24".
Обновлено в 05:36
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Возгорание самолёта SSJ-100 в ШереметьевеБольше новостей по теме
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