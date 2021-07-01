Футбол
КДК РФС отстранил пять человек по делу о договорном матче в ПФЛRT на русском 10:34
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) отстранил пять человек по делу о договорном матче в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 21:59, Ашберн
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Обновлено в 08:20
Наука
Переход к размножению половым путём и секс стали защитой от рака
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Как сообщили «МБХ медиа» очевидцы, это произошло после того, как на площадь пришли активисты проекта «Лев против».
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Канал решил аннулировать результаты шоу, в котором победила дочь Алсу Микелла Абрамова, так как международная компания Group-IB выявила накрутку голосов на шоу.
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