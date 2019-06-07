Футбол
«Чайка» сделала заявление о решении КДК по ее матчу с «Черноморцем»Спорт-Экспресс 11:08
"Чайка" выступила с официальным заявлением о решении Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) в отношении матча 27-го тура первенства ПФЛ в зоне "Юг" "Чайка" – "Черноморец".
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Обновлено в 19:18
Космос
В подмосковном Щелково откроется производство космических аппаратов
Сборочное производство космических аппаратов появится в Московской области в Щелковском городском округе.
Обновлено в 10:30
Политика
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Известная российская модель Ирина Шейк и популярный американский актер Брэдли Купер объявили о том, что они окончательно решили разойтись.
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