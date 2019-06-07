«Чайка» сделала заявление о решении КДК по ее матчу с «Черноморцем»Спорт-Экспресс 11:08

"Чайка" выступила с официальным заявлением о решении Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) в отношении матча 27-го тура первенства ПФЛ в зоне "Юг" "Чайка" – "Черноморец".

«Чайка» сделала заявление о решении КДК по ее матчу с «Черноморцем»

Наука Ученые установили главную причину старения Американские ученые считают, что причиной старения все таки является возраст.

Спорт Уно проведет летние сборы с Тутберидзе Серебряный призер Олимпиады-2018 и двукратный серебряный призер чемпионата мира Шома Уно присоединится к группе российского тренера Этери Тутберидзе на время летних сборов.

Политика США и Мексика достигли соглашения по борьбе с мигрантами США и Мексика достигли соглашения по вопросу борьбы с нелегальными мигрантами. Документ опубликован на сайте Госдепартамента США.

Шоу-бизнес Лицо Кайли Миноуг из-за филлеров стало асимметричным Известная австралийская певица Кайли Миноуг всегда привлекала к себе внимание поклонников за счет таланта, а также прекрасных внешних данных.

Космос «Juno» сфотографировал черный вихрь на Юпитере 29 марта 2019 года во время 20-го облета Юпитера космический аппарат NASA «Juno» получил снимки удивительного черного урагана, бушующего в облаках газового гиганта.

Общество Осужденную в США россиянку Осипову перевели в другую тюрьму Осужденную в США россиянку Богдану Осипову перевели в тюрьму города Ливенворт в штате Канзас.

Транспорт РЖД хочет отцепить от поездов дальнего следования вагоны-рестораны По словам г-на Иванова, в первую очередь вагоны-рестораны будут отцеплены от ночных поездов.

Экономика Строительство моста на Сахалин даст России колоссальное преимущество «Еще больше позиция моста усиливается тем, что он будет находиться на пересечении Северного морского пути и железной дороги, что дает России колоссальное преимущество в конкурентной борьбе», – подчеркнул чиновник.

Политика Кандидат в премьеры Великобритании признался в употреблении наркотиков Кандидат в премьер-министры Великобритании Майкл Гоув признался в употреблении кокаина и выразил «глубочайшее сожаление» об этом опыте, сообщает газета The Daily Mail.

Происшествия В центре Москвы загорелся жилой дом Жилой дом загорелся в центре Москвы, в настоящее время все жильцы эвакуированы.

Политика Зеленский поблагодарил Раду за «пробивание дна» Зеленский в видеобращении выразил благодарность парламентариям за то, что в преддверии выборов в Раду они "не вводят народ в заблуждение", продолжая "оставаться собой", "прогуливая" и занимаясь "кнопкодавством".

Космос В подмосковном Щелково откроется производство космических аппаратов Сборочное производство космических аппаратов появится в Московской области в Щелковском городском округе.

Общество Появилось видео с Ассанжем в британской тюрьме Агентство Ruptly опубликовало кадры с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, который находится в тюрьме Белмарш в Великобритании.

Экономика Путин подписал закон о снижении цен на жизненно важные лекарства Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарства (ЖНВЛП) снижать на них цену.

Кино Сценариста «Чернобыля» удивила реакция России и Украины на сериал Работавший над сериалом «Чернобыль» американский сценарист Крейг Мазин рассказал, что его удивила реакция на телешоу в странах постсоветского пространства.

Шоу-бизнес Брэдли Купер и Ирина Шейк официально расстались Известная российская модель Ирина Шейк и популярный американский актер Брэдли Купер объявили о том, что они окончательно решили разойтись.

Происшествия В Москве задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова Адвокат журналиста Дмитрий Джулай рассказал Русской службе Би-би-си, что Голунова задержали 6 июня примерно в 14:30 мск рядом со станцией метро «Цветной бульвар», когда тот направлялся на встречу с источником.