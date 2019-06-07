Футбол

«Чайка» сделала заявление о решении КДК по ее матчу с «Черноморцем»Спорт-Экспресс 11:08

"Чайка" выступила с официальным заявлением о решении Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) в отношении матча 27-го тура первенства ПФЛ в зоне "Юг" "Чайка" – "Черноморец".
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Три игрока «Черноморца» сдали матч с «Чайкой». Они могли получить 1-2 миллиона рублей

Sports.ru09:04

РФС менее чем за месяц разобрался в «странном» матче. Игроки и тренер дисквалифицированы, регламент планируют ужесточить. Подробности и комментарий президента ПФЛ

Матч ТВ09:06

КДК установил неспортивный характер матча между «Черноморцем» и «Чайкой»

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Странный матч «Чайка» — «Черноморец». РФС вынес наказания

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Миллионы за проигрыш. Пять человек отстранены от футбола по делу о договорном матче в ПФЛ

ТАСС12:38

Сговор в игре «Чайка» - «Черноморец» установлен, расследование продолжается

РИА Новости09:52

«Чайка» сделала заявление о решении КДК по ее матчу с «Черноморцем»

Спорт-Экспресс11:08
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 23:34, Ашберн
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Ученые установили главную причину старения

Американские ученые считают, что причиной старения все таки является возраст.
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Серебряный призер Олимпиады-2018 и двукратный серебряный призер чемпионата мира Шома Уно присоединится к группе российского тренера Этери Тутберидзе на время летних сборов.
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США и Мексика достигли соглашения по борьбе с мигрантами

США и Мексика достигли соглашения по вопросу борьбы с нелегальными мигрантами. Документ опубликован на сайте Госдепартамента США.
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Лицо Кайли Миноуг из-за филлеров стало асимметричным

Известная австралийская певица Кайли Миноуг всегда привлекала к себе внимание поклонников за счет таланта, а также прекрасных внешних данных.
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«Juno» сфотографировал черный вихрь на Юпитере

29 марта 2019 года во время 20-го облета Юпитера космический аппарат NASA «Juno» получил снимки удивительного черного урагана, бушующего в облаках газового гиганта.
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Охранники Путина спасли Си Цзиньпина от падения со сцены

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Общество

Осужденную в США россиянку Осипову перевели в другую тюрьму

Осужденную в США россиянку Богдану Осипову перевели в тюрьму города Ливенворт в штате Канзас.
Обновлено в 19:59
Транспорт

РЖД хочет отцепить от поездов дальнего следования вагоны-рестораны

По словам г-на Иванова, в первую очередь вагоны-рестораны будут отцеплены от ночных поездов.
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Экономика

Строительство моста на Сахалин даст России колоссальное преимущество

«Еще больше позиция моста усиливается тем, что он будет находиться на пересечении Северного морского пути и железной дороги, что дает России колоссальное преимущество в конкурентной борьбе», – подчеркнул чиновник.
Обновлено в 12:24
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Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете

Обновлено в 08:11
Политика

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Кандидат в премьер-министры Великобритании Майкл Гоув признался в употреблении кокаина и выразил «глубочайшее сожаление» об этом опыте, сообщает газета The Daily Mail.
Обновлено в 18:36
Происшествия

Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы»

Обновлено в 10:17
Происшествия

В центре Москвы загорелся жилой дом

Жилой дом загорелся в центре Москвы, в настоящее время все жильцы эвакуированы.
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Общество

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Обновлено в 20:46
Политика

Зеленский поблагодарил Раду за «пробивание дна»

Зеленский в видеобращении выразил благодарность парламентариям за то, что в преддверии выборов в Раду они "не вводят народ в заблуждение", продолжая "оставаться собой", "прогуливая" и занимаясь "кнопкодавством".
Обновлено в 19:18
Космос

В подмосковном Щелково откроется производство космических аппаратов

Сборочное производство космических аппаратов появится в Московской области в Щелковском городском округе.
Обновлено в 10:30
Политика

Путин пожелал здоровья попавшей в больницу Симоньян

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Общество

Появилось видео с Ассанжем в британской тюрьме

Агентство Ruptly опубликовало кадры с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, который находится в тюрьме Белмарш в Великобритании.
Обновлено в 20:18
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Путин подписал закон о снижении цен на жизненно важные лекарства

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарства (ЖНВЛП) снижать на них цену.
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Ученые: продолжительность жизни мужчины зависит от его жены

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Сценариста «Чернобыля» удивила реакция России и Украины на сериал

Работавший над сериалом «Чернобыль» американский сценарист Крейг Мазин рассказал, что его удивила реакция на телешоу в странах постсоветского пространства.
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Шоу-бизнес

Брэдли Купер и Ирина Шейк официально расстались

Известная российская модель Ирина Шейк и популярный американский актер Брэдли Купер объявили о том, что они окончательно решили разойтись.
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Автоспорт

Даниил Квят: Нужно понять, в чем мы уступаем конкурентам

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Армия и оружие

Стало известно об отступлении российских военных в Сирии

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Задержан восьмой фигурант дела об убийстве бывшего спецназовца

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Общество

Гороскоп на 6 июня: Девы выйдут из себя, Весы обретут гармонию

Удачный день, который надолго запомнится вам ощущением вселенской гармонии, покоя и правильного хода вещей.
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Происшествия

В Москве задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова

Адвокат журналиста Дмитрий Джулай рассказал Русской службе Би-би-си, что Голунова задержали 6 июня примерно в 14:30 мск рядом со станцией метро «Цветной бульвар», когда тот направлялся на встречу с источником.
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Футбол

Сборная Украины разгромила команду Сербии в отборочном матче Евро-2020

Сборная Украины по футболу победила команду Сербии в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года. Об этом сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 20:42
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, позднее - российский футбольный агент и телекомментатор.
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