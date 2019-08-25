Футбол

«Чайка» на своём стадионе разгромила «Текстильщик»1rnd.ru вчера в 14:35

Песчанокопская "Чайка" на родном стадионе разгромила "Текстильщик". Все три гола футболисты забили во втором тайме. "Чайка" выглядела сильнее с первых минут матча.
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Без шансов

Слухи и Фактывчера в 21:37

«Чайка» на своём стадионе разгромила «Текстильщик»

1rnd.ruвчера в 14:35

Три безответных гола: ФК «Чайка» в Песчанокопском сыграл против «Текстильщика»

161.ruвчера в 14:56

«Чайка» разгромила «Текстильщик», «Балтика» и «Луч» сыграли вничью в 10-м туре ФНЛ

Sport24.ruвчера в 14:03

«Чайка» за тайм разгромила «Текстильщик», «Балтика» и «Луч» не забивали

Евро-футбол.рувчера в 14:09

«Чайка» разгромила «Текстильщик», «Балтика» и «Луч» сыграли вничью

Sportbox.RUвчера в 14:04

«Чайка» разгромила «Текстильщик», «Балтика» и «Луч» сыграли вничью

Матч ТВвчера в 14:04
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 05:01, Ашберн
Шоу-бизнес

Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру

Обновлено 24 августа в 03:51
Происшествия

В Якутии полицейский сбежал со службы с табельным оружием

В Якутске сотрудник транспортной полиции Айтап Томский покинул службу, прихватив с собой табельное оружие.
Обновлено в 04:35
Общество

Покрас Лампас решил отложить свой визит в Екатеринбург

Обновлено в 02:03
Происшествия

Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
Происшествия

В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких

В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено вчера в 06:23
Происшествия

В Подмосковье двухлетний ребенок погиб от удара током

Двухлетний мальчик погиб от удара током в Орехово-Зуеве, уронив лампу в душевую кабину.
Обновлено в 04:57
Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом под Челябинском

Как отмечается, в результате инцидента пострадали восемь человек.
Обновлено в 02:44
Финансы

Рубль слегка укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Доллар и евро слегка снизились на Московской бирже в понедельник утром, рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне наметившегося улучшения ситуации на мировых нефтяных площадках.
Обновлено в 03:33
Политика

Вступил в силу второй пакет санкций против России по «делу Скрипалей»

Сегодня, 26 августа, вступил в силу новый пакет санкций, которые США ввели в отношении России в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте 2018 года.
Обновлено в 00:43
Происшествия

Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме в Находке

В Находке в Приморском крае в одном жилом доме произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.
Обновлено в 04:40
Политика

Китай пригрозил США ответными мерами в случае введения новых пошлин

Комитет по тарифам и сборам при Госсовете Китая сообщил в конце прошлой недели, что китайские власти в ответ на действия США поднимут с 1 сентября и 15 декабря ввозные пошлины на 10% и 5% на импортную продукцию из США на сумму 75 млрд долларов.
Обновлено в 04:42
Политика

Трамп предложил взрывать ураганы ядерными бомбами

Президент США Дональд Трамп по меньшей мере дважды высказал предложение использовать ядерные бомбы против надвигающихся на страну ураганов.
Обновлено в 02:00
Происшествия

По делу Абызова арестовали имущество на 27 млрд рублей

В рамках возбуждённого дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова арестованы имущество, недвижимость и денежные средства на сумму более 27 млрд рублей.
Обновлено в 04:27
Политика

Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

Обновлено вчера в 22:50
Футбол

Валерий Карпин рассказал о нервной игре «Ростова» с «Рубином»

Обновлено в 02:54
Общество

Прокурор потребовал лишить родительских прав еще двоих участников акции протеста

Обновлено в 04:28
Общество

Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено 24 августа в 15:37
Культура

Петра Мамонова готовят к операции после инфаркта

Российский актер и музыкант Петр Мамонов сообщил, что готовится к операции после перенесенного инфаркта.
Обновлено в 02:55
Происшествия

В Югре завершили следствие по делу о нападениях на девочек

В Югре окончено следствие по громкому делу о нападениях на девочек.
Обновлено в 03:32
Происшествия

Серьёзная авария на КАД перекрыла въезд в Кронштадт

В понедельник, 26 августа, на КАД в сторону Кронштадта произошло серьёзное ДТП.
Обновлено в 04:38
Политика

Французский грузоперевозчик отказался от Севморпути

Один из крупнейших грузоперевозчиков Франции CGA CGM отказался от использования Северного морского пути. Об этом сообщает издание Le Figaro.
Обновлено 24 августа в 02:31
Политика

На саммит G7 прибыл глава МИД Ирана

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл на саммит G7, проходящий 24-25 августа во французском Биаррице, по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона.
Обновлено вчера в 11:14
Политика

СПЧ подготовил два варианта амнистии по случаю 75-летия Победы

Федотов отметил, что сейчас, когда полным ходом идет работа над новым Кодексом об административных правонарушениях, следует сконцентрировать усилия на включении в него общих норм, касающихся административной амнистии, чтобы в последующем было проще добиваться ее объявления.
Обновлено вчера в 20:11
Происшествия

Полиция Гонконга впервые применила водометы против демонстрантов

Обновлено вчера в 07:58
Происшествия

В Сочи мужчина получил 22 года колонии за убийство пятилетней девочки

Краснодарский суд приговорил к 22 годам колонии строгого режима 30-летнего гражданина Азербайджана, который изнасиловал и убил пятилетнюю дочь сожительницы в Сочи, а тело ребенка спрятал и объявил девочку пропавшей, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:49
Здоровье

К чему может привести употребление льна, рассказали медики

Обновлено вчера в 04:17
Происшествия

Двое обвиняемых в нападении на силовиков 27 июля признали вину

Иван Подкопаев, обвиняемый в нападении на сотрудников Росгвардии на несогласованном митинге 27 июля, просит суд о рассмотрении его дела в особом порядке.
Обновлено в 04:58
Культура

Олега Меньшикова экстренно госпитализировали

Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено 24 августа в 17:06
Общество

Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин

По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки.
Обновлено в 02:04
Политика

«Известия»: Норвегия хочет проверить Севморпуть на экологичность

Обновлено вчера в 23:30
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