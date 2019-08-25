Футбол
«Чайка» на своём стадионе разгромила «Текстильщик»1rnd.ru вчера в 14:35
Песчанокопская "Чайка" на родном стадионе разгромила "Текстильщик". Все три гола футболисты забили во втором тайме. "Чайка" выглядела сильнее с первых минут матча.
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«Чайка» разгромила «Текстильщик», «Балтика» и «Луч» сыграли вничью в 10-м туре ФНЛ
Sport24.ruвчера в 14:03
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