«Чайка» на своем поле одержала крупную победу над «Текстильщиком» в матче 10-го тура первенства ФНЛ. Голы забили Александр Хохлачев, Александр Коротаев и Александр Подбельцев. В параллельной встрече «Балтика» дома сыграла вничью с «Лучом».

Гаджеты Смартфон Honor V30 будет оснащен модемом 5G Смартфон Honor V30, премьера которого состоится не раньше ноября этого года, будет оснащен модемом 5G.

Здоровье Как волгоградцы могут продлить жизнь своей домашней кошке Домашние кошки живут достаточно долго, однако различные негативные факторы могут снизить продолжительность жизни питомца.

Шоу-бизнес Дмитрий Дибров с женой попали в аварию на мотоцикле Заверила, что они не пострадали. Ранее Полина Диброва рассказала, что по её вине в их доме произошёл пожар.

Политика Крымские татары ответили на предложение Зеленского по автономии Крымские татары отвергли предложение президента Украины Владимира Зеленского по автономии. Об этом заявил глава диаспоры Эйваз Умеров.

Экономика Кадровые перестановки в руководстве Якутска В понедельник, 26 августа, глава Якутска Сардана Авксентьева сделала кадровые перестановки в руководстве города в режиме горизонтальной ротации кадров.

Здоровье Предсказано будущее экзотических лихорадок в России В будущем у россиян повысится риск заразиться нетипичными для страны лихорадками.

Происшествия Дело о смерти девочки из-за вентилятора расследуют под Ростовом Следователи расследуют дело о гибели годовалой девочки в Новочеркасске, которая получила травмы, ударившись о лопасть потолочного вентилятора, сообщил RostovGazeta источник в правоохранительных органах региона.

Армия и оружие Создан сценарий войны между РФ и США в Черном море Война между Россией и США может возникнуть из-за случайного подрыва и последующего затопления американского корабля на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой войны, считает профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдштейн.

Армия и оружие Его наследие определило вектор развития подводных сил ВМФ После возложения цветов и митинга у фасада здания КБ "Малахит" состоялась научно-историческая конференция, посвящённая наследию конструктора.

Кино Дональд Трамп поздравил легендарного Шона Коннери с 89-летием 25 августа известному британскому актеру Шоу Коннери исполнилось 89 лет. Именинника поздравил президент США Дональд Трамп.

Экономика «Марвел-Дистрибуция» запустит собственный бренд «Марвел-Дистрибуция» запустит собственный бренд Один из крупнейших российских IT-дистрибуторов «Марвел-Дистрибуция» выпустит собственные аксессуары для смартфонов, включая наушники, колонки и пауэрбанки, под брендом Accesstyle.

Футбол Пять команд лидирующей группы РПЛ набрали одинаковое количество очков В результате пять клубов набрали 14 очков по итогам семи туров чемпионата.

Происшествия В США торговый центр обрушился из-за взрыва газа Торговый центр в городе Колумбия (штат Мэриленд) частично обрушился после взрыва газа. Пострадавших в результате ЧП нет.

Путешествия Составлен портрет типичного туриста в Москве Столичный комитет по туризму составил портрет типичных гостей Москвы. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства.

Политика Туск предложил позвать Украину на саммит G7 вместо России Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил о желании пригласить Украину на следующий саммит G7 вместо России.

Авто Перелицованный Honda CR-V начнет продаваться этой осенью Стоит отметить, что новое творение из Японии считается перелицованной модификацией сверхпопулярного кросса Honda CR-V нынешнего поколения.

Наука Как работает альцгеймерическая мутация Оказалось, что австралийская мутация отчасти меняет спиральную укладку того участка АРР, который находится в мембране, и делает его более доступным для воды, так что в результате ферменту становится проще отщеплять от АРР именно высокопатогенный бета-амилоид – количество бета-амилоида из 42 аминокислот в мозге повышается.

Происшествия На Камчатке в районе вулкана Горелый пропала туристка Камчатские спасатели ищут туристку, которая пропала в воскресенье во время восхождения на вулкан Горелый, сообщает пресс-служба краевого главка МЧС.

Космос Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.

Авто Китайский автопроизводитель вывел на рынок дешевый аналог Camry Бренд Trumpchi, принадлежащий концерну GAC Motor, объявил о старте продаж нового поколения седана GA6.