Футбол
«Чайка» разгромила «Текстильщик», «Балтика» и «Луч» сыграли вничьюМатч ТВ 14:04
«Чайка» на своем поле одержала крупную победу над «Текстильщиком» в матче 10-го тура первенства ФНЛ. Голы забили Александр Хохлачев, Александр Коротаев и Александр Подбельцев. В параллельной встрече «Балтика» дома сыграла вничью с «Лучом».
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