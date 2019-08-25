Футбол

«Чайка» разгромила «Текстильщик», «Балтика» и «Луч» сыграли вничьюМатч ТВ 14:04

«Чайка» на своем поле одержала крупную победу над «Текстильщиком» в матче 10-го тура первенства ФНЛ. Голы забили Александр Хохлачев, Александр Коротаев и Александр Подбельцев. В параллельной встрече «Балтика» дома сыграла вничью с «Лучом».
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Без шансов

Слухи и Факты21:37

«Чайка» разгромила «Текстильщик», «Балтика» и «Луч» сыграли вничью в 10-м туре ФНЛ

Sport24.ru14:03

«Чайка» разгромила «Текстильщик», «Балтика» и «Луч» сыграли вничью

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«Чайка» за тайм разгромила «Текстильщик», «Балтика» и «Луч» не забивали

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«Чайка» разгромила «Текстильщик», «Балтика» и «Луч» сыграли вничью

Sportbox.RU14:04

Три безответных гола: ФК «Чайка» в Песчанокопском сыграл против «Текстильщика»

161.ru14:56
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