Происшествия

Чайка рассказал о серьезных проблемах в авиационной отрасли РоссииВедомости 06:48

Крушение самолета Sukhoi Superjet 100 при посадке в «Шереметьево» стало следствием серьезных проблем в авиационной отрасли России, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на «правительственном часе» в Госдуме.
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Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли России

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Чайка связал катастрофу SSJ100 с серьезными проблемами в авиаотрасли

РБК06:34

Генпрокуратура заявила о системных проблемах в авиаотрасли РФ

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Чайка: ЧП в Шереметьеве обозначило серьёзные проблемы в авиаотрасли

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Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах в гражданской авиации

Коммерсантъ05:52

Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли России

РИА Новости06:14

Чайка заявил о несоответствии программы безопасности полетов в России международным нормам

ТАСС06:09
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Прокуроры не нашли экстремизма в книге Быкова о генерале Власове

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Английские футбольные клубы "Челси" и "Арсенал" в среду встретятся в финале Лиги Европы, решающий матч второго по значимости еврокубкового турнира пройдет в Баку на Олимпийском стадионе.
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В районе села Строгановка Симферопольского района припаркованный на горе автомобиль с пятилетним ребенком самопроизвольно покатился со склона и опрокинулся, что привело к трагическом последствиям.
Обновлено в 05:04
Общество

В Петербурге суши-бар закрылся из-за непристойного названия

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Обновлено в 08:17
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Китай лишит США редкоземельных металлов

Китай готов лишить США доступа к редкоземельным металлам, которые используются везде от потребительской электроники до военной техники.
Обновлено в 01:46
Происшествия

За «пьяное» ДТП с жертвами лишат свободы на 15 лет

Аргументируя необходимость ужесточения Уголовного кодекса, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, по статистике, по вине пьяных водителей в ДТП ежегодно гибнет свыше четырех тысяч человек.
Обновлено в 08:16
Экономика

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Обновлено в 01:15
Общество

Роскачество проверило мясной фарш

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В настоящее время наш корреспондент выясняет, что же такого произошло в Ивановской области, что сорвало сдачу ЕГЭ по математике.
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Инфляция в Венесуэле в 2018 году превысила 130 000%

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Обновлено в 04:35
Политика

Посла Испании в России вызвали в МИД

В Министерство иностранных дел Российской Федерации был вызвал посол Испании в РФ.
Обновлено вчера в 12:14
Политика

Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины

Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия

Человек погиб при взрыве на заводе в Восточном Китае

По меньшей мере один человек погиб и девять получили ранения в результате взрыва на чугунном заводе в городе Наньчан в Восточном Китае (провинция Цзянси).
Обновлено в 08:26
Технологии

В России успешно протестировали первый квантовый телефон

В России появился первый телефон с квантовым шифрованием. Его создали в МГУ имени Ломоносова и успешно протестировали, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:12
Политика

МИД осудил выдворение из Литвы шеф-редактора Sputnik

Россия требует от Литвы прекратить грубые провокации в отношении представителей российских СМИ, выполняющих свою работу, заявили в МИД РФ в связи с выдворением из прибалтийской страны шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема.
Обновлено в 08:29
Политика

Путин и Лукашенко поручат сверить планы интеграции в рамках СГ

Обновлено в 05:55
Политика

Зеленский похвастался фото с шаурмой

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в инстаграме фотографию с шаурмой.
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Происшествия

Томские врачи удалили из желудка девушки полукилограммовый ком волос

Около 80 процентов желудка 16-летней томички занимал ком волос весом в 500 граммов - его успешно удалили врачи городской больницы скорой медицинской помощи №2.
Обновлено в 07:18
Театры

Константин Богомолов получил должность худрука Театра на Малой Бронной

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Политика

Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть гражданство Саакашвили

Бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что действующий глава государства Владимир Зеленский вернул украинское гражданство экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, так как это был вопрос «справедливости и достоинства».
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Общество

Двери туалета сняли во время ЕГЭ в пензенской школе

В городе Заречном Пензенской области разгорелся скандал из-за отсутствия во время ЕГЭ дверей в туалете.
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Хоккей

Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу в чемпионате мира

Сборная Финляндии со счетом 3:1 обыграла команду Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2019 года, который прошел в Словакии.
Обновлено вчера в 17:36
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Возгорание самолёта SSJ-100 в ШереметьевеБольше новостей по теме
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