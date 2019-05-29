Происшествия
Чайка рассказал о серьезных проблемах в авиационной отрасли РоссииВедомости 06:48
Крушение самолета Sukhoi Superjet 100 при посадке в «Шереметьево» стало следствием серьезных проблем в авиационной отрасли России, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на «правительственном часе» в Госдуме.
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Политика
Прокуроры не нашли экстремизма в книге Быкова о генерале Власове
Генпрокуратура не нашла оснований привлекать писателя Дмитрия Быкова к уголовной ответственности за книгу о генерале Андрее Власове, сообщил Юрий Чайка.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах ученица 11 класса скончалась во время прохождения единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике.
Обновлено в 09:07
Футбол
Малиновский отказался переходить в «Спартак»
Полузащитник "Генка" Руслан Малиновский отказался переходить в "Спартак".
Обновлено в 06:32
Энергетика
Минфин РФ не намерен компенсировать убытки из-за загрязнения «Дружбы»
Министерство финансов России не намерено компенсировать убытки из-за загрязнения трубопровода «Дружба».
Обновлено в 05:39
Происшествия
На бывшем заводе Порошенко загорелся корабль
Обновлено в 07:31
Общество
ФАС возбудила дело против «Ростелекома»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завела дело в отношении ПАО "Ростелеком" за нарушение закона о защите конкуренции после заявления ПАО "Мегафон", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 09:10
Происшествия
Снять иммунитет с российского сотрудника ООН хотят в Косово
Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила намерен добиваться снятия иммунитета с российского сотрудника ООН.
Обновлено в 07:52
Футбол
Английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку в финале Лиги Европы
Английские футбольные клубы "Челси" и "Арсенал" в среду встретятся в финале Лиги Европы, решающий матч второго по значимости еврокубкового турнира пройдет в Баку на Олимпийском стадионе.
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия
В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок
В районе села Строгановка Симферопольского района припаркованный на горе автомобиль с пятилетним ребенком самопроизвольно покатился со склона и опрокинулся, что привело к трагическом последствиям.
Обновлено в 05:04
Общество
В Петербурге суши-бар закрылся из-за непристойного названия
Обновлено в 08:49
Энергетика
Акции «ЛУКОЙЛа» выросли после квартального отчета
Акции "ЛУКОЙЛа" днем в среду растут после выхода неплохого квартального отчета по МСФО, бумаги почти отыграли просадку накануне из-за вступления в силу майских изменений в структуре индексов MSCI.
Обновлено в 08:17
Политика
Китай лишит США редкоземельных металлов
Китай готов лишить США доступа к редкоземельным металлам, которые используются везде от потребительской электроники до военной техники.
Обновлено в 01:46
Происшествия
За «пьяное» ДТП с жертвами лишат свободы на 15 лет
Аргументируя необходимость ужесточения Уголовного кодекса, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, по статистике, по вине пьяных водителей в ДТП ежегодно гибнет свыше четырех тысяч человек.
Обновлено в 08:16
Экономика
Банки стали чаще заменять СМС push-уведомлениями
Самой высокой доля push-уведомлений от общего числа сообщений, которые банк рассылает клиентам, оказалась у Альфа-банка, она составила около 30 процентов.
Обновлено в 01:15
Общество
Роскачество проверило мясной фарш
У фарша нескольких торговых марок специалисты "Роскачества" выявили жилы, высокое содержание жировой и соединительной ткани, а заявленный на упаковке вес не соответствовал фактической массе только в одном продукте.
Обновлено в 02:51
Общество
В ивановских школах сорвана сдача ЕГЭ
В настоящее время наш корреспондент выясняет, что же такого произошло в Ивановской области, что сорвало сдачу ЕГЭ по математике.
Обновлено в 05:51
Экономика
Инфляция в Венесуэле в 2018 году превысила 130 000%
В 2018 году инфляция в Венесуэле достигла показателя в 130 060%, следует из публикации Центрального банка Венесуэлы, на которую ссылается «Прайм».
Обновлено в 04:35
Политика
Посла Испании в России вызвали в МИД
В Министерство иностранных дел Российской Федерации был вызвал посол Испании в РФ.
Обновлено вчера в 12:14
Политика
Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины
Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия
Человек погиб при взрыве на заводе в Восточном Китае
По меньшей мере один человек погиб и девять получили ранения в результате взрыва на чугунном заводе в городе Наньчан в Восточном Китае (провинция Цзянси).
Обновлено в 08:26
Технологии
В России успешно протестировали первый квантовый телефон
В России появился первый телефон с квантовым шифрованием. Его создали в МГУ имени Ломоносова и успешно протестировали, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:12
Политика
МИД осудил выдворение из Литвы шеф-редактора Sputnik
Россия требует от Литвы прекратить грубые провокации в отношении представителей российских СМИ, выполняющих свою работу, заявили в МИД РФ в связи с выдворением из прибалтийской страны шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема.
Обновлено в 08:29
Политика
Зеленский похвастался фото с шаурмой
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в инстаграме фотографию с шаурмой.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Томские врачи удалили из желудка девушки полукилограммовый ком волос
Около 80 процентов желудка 16-летней томички занимал ком волос весом в 500 граммов - его успешно удалили врачи городской больницы скорой медицинской помощи №2.
Обновлено в 07:18
Политика
Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть гражданство Саакашвили
Бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что действующий глава государства Владимир Зеленский вернул украинское гражданство экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, так как это был вопрос «справедливости и достоинства».
Обновлено в 00:52
Общество
Двери туалета сняли во время ЕГЭ в пензенской школе
В городе Заречном Пензенской области разгорелся скандал из-за отсутствия во время ЕГЭ дверей в туалете.
Обновлено в 01:41
Хоккей
Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу в чемпионате мира
Сборная Финляндии со счетом 3:1 обыграла команду Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2019 года, который прошел в Словакии.
Обновлено вчера в 17:36