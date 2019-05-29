Чайка рассказал о серьезных проблемах в авиационной отрасли РоссииВедомости 06:48

Крушение самолета Sukhoi Superjet 100 при посадке в «Шереметьево» стало следствием серьезных проблем в авиационной отрасли России, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на «правительственном часе» в Госдуме.

Чайка рассказал о серьезных проблемах в авиационной отрасли России

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