Экономика
Чайка раскритиковал РЖД из-за стоимости транспортного узла МосквыПраво.ру 02:56
В РЖД газете уточнили, что сроки и стоимости МТУ изменились по решению государственных органов, в том числе с учётом развития радиальных линий метро и их интеграции с Московским центральным кольцом (МЦК) и другими проектами.
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с чего всё началось
Господин Чайка требует исключить практику передачи правкомиссией полномочий органам управления ОАО РЖД, внедрить контрактную систему и провести служебную проверку руководства Росжелдора. В аппарате профильного вице-премьера Максима Акимова "Ъ" сообщили, что знакомы с содержанием письма.Коммерсантъвчера в 17:52
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 11:19, Ашберн
Общество
Барнаульская учительница уволилась из-за фото в купальнике
Татьяна Кувшинникова, учительница русского языка и литературы барнаульской школы № 13, все-таки уволилась из-за скандала, возникшего в начале февраля 2019 года по поводу совершенно безобидного фото в соцсетях.
Обновлено в 06:22
Наука
25 марта в Дубне запустят новый циклотрон
Обновлено вчера в 14:58
Спорт
Ханю из-за травмы пропустит командный чемпионат мира в Японии
Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю пропустит командный чемпионат мира в Японии из-за травмы.
Обновлено в 08:12
Армия и оружие
National Interest раскрыл план войны США с Россией в Европе
Американское издание The National Interest рассказало о возможном плане противостояния России и США в Польше.
Обновлено в 08:07
Общество
Новый иск подан к соцсети «ВКонтакте» за разглашение личных данных
Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта текущего года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал политической активистке из Уфы Лилии Чанышевой в аналогичном иске к ООО «ВКонтакте» по делу о передаче личных данных пользователей правоохранительным органам Башкирии.
Обновлено в 11:07
Авто
Toyota отзывает в России 350 автомобилей GT86
По информации, размещенной на сайте Росстандарта, компания Toyota проведет в нашей стране мероприятия по проведению добровольного отзыва 350 автомобилей Toyota GT86.
Обновлено в 08:21
Общество
В вузах увеличится количество бюджетных мест
В 2019 г. в вузах увеличится количество бюджетных мест по некоторым направлениям, сообщает министерство науки и высшего образования России.
Обновлено в 05:51
Политика
Совфед и Госдума не смогли договориться насчет закона о хостелах
Согласительная комиссия, в состав которой входят представители Совета Федерации и Государственной думы, не смогла найти приемлемый для всех вариант по поводу даты вступления в силу закона о запрете на хостелы в жилых домах.
Обновлено в 11:08
Культура
Бондарчук потребовал освободить Серебренникова
Обновлено в 07:48
Происшествия
Мужчина застрелил пять человек на севере Китая
Сотрудники полиции задержали на севере Китая неизвестного, застрелившего пять человек.
Обновлено в 06:53
Экономика
ВТБ подключился к системе переводов ЦБ по номеру телефона
Клиентам ВТБ стали доступны переводы по номеру телефона на счета других банков через систему быстрых платежей (СБП).
Обновлено в 06:50
Армия и оружие
Израиль начал стягивать войска к сектору Газа
Армия обороны Израиля начала переброску двух бригад к сектору Газа и объявила ограниченную мобилизацию резервистов после обстрела, устроенного палестинскими боевиками, в результате которого ракета попала в жилой дом и семь человек получили ранения, в том числе дети.
Обновлено в 05:43
Политика
Двух российских актеров не пустили на Украину
В пресс-службе госпогранслужбы Украины заявили, что пограничники не пропустили двух актеров, которые являются гражданами России, на Украину.
Обновлено в 09:09
Армия и оружие
Экс-сотрудник СБУ рассказал, кто стоит за убийством Моторолы и Гиви
Позднее в министерстве госбезопасности ДНР заявили, что заказчиком убийства командиров донбасского ополчения Арсена Павлова (Моторолы) и Михаила Толстых (Гиви) является начальник департамента контрразведки СБУ Алексей Петров.
Обновлено в 07:56
Происшествия
В Петербурге утонул ребенок, провалившись под лед на Неве
Двое детей вышли на лед на Неве в районе проспекта Обуховской обороны в Санкт-Петербурге, один ребенок провалился и погиб, второго удалось спасти.
Обновлено в 11:13
Экономика
C 1 апреля повышаются социальные пенсии
Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 2 процента.
Обновлено вчера в 17:50
Наука
Ученые выяснили, что помогает жить дольше
Оказывается, что дольше живут те самки, которым помогали справляться с птенцами.
Обновлено вчера в 19:07
Космос
В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия
Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.
Обновлено в 06:23
Происшествия
Пропавшая 11-летняя лыжница провела в лесу восемь часов
По информации источника, директор детского лагеря позвонил в правоохранительные органы и заявил о том, что 20 ребят ушли на лыжное ориентирование с тремя тренерами, но с соревнования не вернулась 11-летняя воспитанница лагеря.
Обновлено в 04:03
Политика
В Раде оценили последствия от потери транзита российского газа
В Верховной Раде оценили потери украинской экономики от прекращения транзита российского газа через ГТС страны.
Обновлено в 03:19
Политика
Белый дом: выводы по докладу Мюллера полностью оправдывают Трампа
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в твиттере прокомментировала публикацию выводов минюста США по отчету спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о "вмешательстве России" в американские выборы.
Обновлено вчера в 16:30
Политика
Экс-глава Росгеологии объяснил свою отставку «плановой ротацией»
Экс-глава Росгеологии Роман Панов, об отставке которого стало известно 22 марта, объяснил ее "плановой ротацией", однако отметил, что и скандал вокруг бывшего первого замглавы холдинга Руслана Горринга также оказал влияние на принятое акционером решение.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Круизный лайнер Viking Sky отбуксирован в порт Молде
Известно, что круизный лайнер Viking Sky, эвакуация пассажиров с борта которого была приостановлена, буксировали в порт города Молде с помощью двух других судов.
Обновлено вчера в 13:42
Общество
Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы
Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.
Обновлено вчера в 19:16
Общество
Правительство выделило 431 млрд руб. на расселение аварийного жилья
Правительство в течение трех лет направит на расселение семей из аварийного жилья 431 млрд руб. Об этом вице-премьер Виталий Мутко, курирующий вопросы строительства, заявил на совещании с премьером Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 10:27
Музыка
«Элизиум» впервые выступил в Липецке
Музыкальная группа «Элизиум» впервые дала концерт в Липецке. Из-за организационных проблем коллективу пришлось петь в кафе.
Обновлено в 03:05
Футбол
Халк: «Порту» нужна была помощь, и я ушёл в «Зенит»
Нападающий китайского клуба «Шанхай СИПГ» Халк рассказал о переходе из «Порту» в петербургский «Зенит».
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес
Актриса Юлия Пересильд показала подросших дочерей от Алексея Учителя
Актриса Юлия Пересильд опубликовала в соцсетях фотографию с дочерьми от кинорежиссера Алексея Учителя - 9-летней Аней и 6-летней Марией.
Обновлено в 07:27