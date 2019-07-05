Вышедшая в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) "Чайка" из села Песчанокопского принесла извинения всем настоящим болельщикам "Ростова" за конфликт с клубом.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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