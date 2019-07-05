Футбол

«Чайка» принесла извинения всем настоящим болельщикам «Ростова»РИА Новости 04:22

Вышедшая в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) "Чайка" из села Песчанокопского принесла извинения всем настоящим болельщикам "Ростова" за конфликт с клубом.
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«Чайка»: Приносим извинения истинным болельщикам «Ростова»

Спорт день за днем13:14

«Приносим извинения всем истинным болельщикам». «Чайка» выступила с обращением

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«Чайка» извинилась перед болельщиками «Ростова»

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ФК «Чайка» извинился перед болельщиками «Ростова»

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В ФК «Чайка» извинились перед болельщиками «Ростова»

Donday.ru04:49

«Чайка» принесла извинения всем настоящим болельщикам «Ростова»

РИА Новости04:22

«Чайка»: «Приносим извинения всем истинным болельщикам «Ростова»

Sport24.ru06:23
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 13:59, Вашингтон
Политика

СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского

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Директор пляжа "Джугба" Андрей Андреев заявил о погибших в результате ЧП на катере в Черном море. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

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Председатель партии "Единая Россия", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал единороссов не уходить с головой в "матрицу" и при использовании цифровых технологий не забывать о личном общении с людьми.
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Избитую в Ингушетии девочку перевезут на лечение в Москву

Семилетнюю девочку из Ингушетии, госпитализированную ранее с многочисленными телесными повреждениями, специальным бортом МЧС перевезут на лечение в Москву.
Обновлено в 03:25
Политика

В Ливии задержали двоих россиян за попытку «повлиять на выборы»

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Аналитики рассчитали цену билета на Hyperloop «Москва-Петербург»

Проезд в Hyperloop смогут позволить только богачи. Аналитики подсчитали стоимость проезда в вакуумном поезде между Петербургом и Москвой.
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Помощник полпреда арестован за госизмену

Суд в Москве арестовал помощника полпреда президента РФ в Уральском Федеральном округе Александра Воробьева по делу о госизмене, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:14
Экономика

Российские садоводы попросили Гордеева ограничить импорт фруктов

Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края и союз "Садоводы Кубани" обратились к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой ограничить импорт в Россию фруктов, в том за счет повышения ввозных пошлин.
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Кудрин назвал печальной новостью покупку «Татнефтью» заправок Neste

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает печальной новость о том, что финская компания Neste решила продать свой розничный бизнес в России компании «Татнефть».
Обновлено в 12:03
Общество

Роскомнадзор составил административный протокол в отношении Google

Роскомнадзор составил в отношении Google административный протокол о нарушении закона об информации. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 10:42
Политика

В «Нафтогазе» заявили об угрозе техногенной катастрофы на Украине

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не удастся закачать нужный объем газа.
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Сын Юлии Меньшовой получил диплом школы-студии МХАТ

Сын артистов несколько лет назад решил продолжить дело родителей и поступил на актерский факультет в школу-студию МХАТ.
Обновлено в 13:11
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Юрия Шатунова экстренно прооперировали в Москве

Экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов был прооперирован в одной из клиник Москвы после гастрольного тура по югу России.
Обновлено в 05:11
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Основателя «Домашних денег» арестовали за сделки 2012 года

По версии обвинения, еще в 2012 году Бернштам якобы ввел нескольких вкладчиков в заблуждение и заключил с ними договоры, по которым в итоге компания не смогла расплатиться.
Обновлено в 13:14
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В России изменились правила перевозки детей в авто

В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
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Юрий Семин: «Мурило сыграет с „Зенитом“»

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Резо Гигинеишвили публично признался в любви Надежде Оболенцевой

Резо Гигинеишвили впервые открыто признался в искренней любви 35-летней Надежде Оболенцевой, с которой встречается не первый год.
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При взрыве на заправке в Москве пострадали два человека

Во время взрыва и пожара на автозаправке в новой Москве пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.
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Роструд напомнил, как платить работающим за отпускников

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Гол Шимански принес «Динамо» победу над «Слованом» в контрольном матче

Московское «Динамо» обыграло «Слован» из Либерца в контрольном матче на учебно-тренировочном сборе в Австрии.
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Похудевшая после операции женщина-рекордсмен снова поправляется

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Власти Москвы объяснили нашествие лис и енотов

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В НАТО заявили, что ПРО в Европе не направлены против России

"Что касается противоракетной обороны, то она не направлена против РФ, она не способна сбивать российские МБР", - заявил Столтенберг, отвечая на вопрос журналистов, могут ли страны НАТО рассмотреть вопрос развития ПРО в ответ на прекращение договора.
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Немецкая компания BMW выпустила экспериментальную версию пикапа, построенную на базе кроссовера X7.
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Зеленский выступил в Донбассе на русском языке

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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью СМИ сообщил, что готов выполнять Минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе в полном объеме.
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Обвинявший Кевина Спейси в домогательствах отозвал иск против актера

Молодой человек, обвиняющий Кевина Спейси в сексуальных домогательствах, добровольно отозвал иск против актера.
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