Ваш дом в другом месте, говорилось в заявлении фанатов. На это президент клуба ФНЛ Андрей Чайка назвал их больными. В свою очередь президент Ростова Арташес Арутюнянц заявил, что за каждое оскорбление болельщиков клуба придется отвечать.

Спорт день за днем

Происшествия В Москве мужчина открыл стрельбу по девушкам за отказ познакомиться Столичные полицейские разыскивают мужчину, который на западе Москвы выстрелил в двух девушек из травматического оружия.

Происшествия Основатель «Домашних денег» арестован по делу о мошенничестве Кузьминский суд Москвы в пятницу заключил под арест основателя микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама по делу о мошенничестве.

Происшествия Детей задержанной кассирши из Башкирии передали родственникам Двух дочерей Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении 20 миллионов из кассы банка в Башкирии, передали родственникам женщины, а её с мужем доставили в Уфу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Футбол Сенегал сыграет с Бенином в четвертьфинале Кубка африканских наций Во втором матче 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Сенегала обыграла Уганду 1:0. Единственный мяч на 15-й минуте забил Садьо Мане.

Наука Санкт-Петербург: Chocolate FEST в Северной столице История шоколада Известные знатоки романтики и любители сладких десертов, французы, не могли обойти стороной такой продукт, как шоколад, и в 1995 году они посчитали нужным отметить его особым днем в календаре.

Общество Конюхов освоил самолет на солнечных батареях Российский путешественник Федор Конюхов и глава федерации планерного спорта РФ Сергей Рябчинский в пятницу, 5 июля, отправились из Москвы в Крым на самолете с солнечными батареями.

Авто Показан электрический внедорожник для экстремальных гонок В 2021 году будет запущена новая серия гонок для электрический внедорожников под названием Extreme E. Новая модель была разработана специально для участия в этих соревнованиях и получила название Odyssey21.

Происшествия Офицеров «Альфы» и управления «К» ФСБ подозревают в организации ОПГ Ранее РБК сообщил, что в четверг, 4 июля, были задержаны три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» (банковский отдел) ФСБ России.

Происшествия МВД возбудило второе дело по статье о криминальных «авторитетах» По материалам Главного управления уголовного розыска МВД России в отношении одного из лидеров криминальной среды, уроженца Грузии Джумбера Байрамиди (известен как "Бончо") возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных статьей 210.1 УК РФ, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Политика С новым главой Донбасса перестали общаться родители Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Краматорск, где представил нового главу Донецкой ОГА Павла Кириленко.

Шоу-бизнес В Москве экстренно прооперировали Юрия Шатунова Два дня назад в столичной клинике экстренно прооперировали Юрия Шатунова. Он попал в клинику после гастрольного тура.

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Общество Пространство «Яма» на Хохловской площади открыли после ремонта Общественное пространство «Яма» на Хохловской площади в Москве открыли после ремонтных работ.

Общество Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения В 2019-2020 годах будет проведена Всероссийская диспансеризация взрослого населения.

Общество В России изменились правила перевозки детей в авто В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.

Политика В «Нафтогазе» предупредили об угрозе техногенной катастрофы на Украине Если к началу отопительного сезона в середине октября в хранилищах "Нафтогаза" не будет сформирован объем в 20 млрд кубометров газа, то на Украине возникнет риск техногенной катастрофы.

Политика Папа римский подарил Путину медаль «Ангел-Хранитель мира» Папа римский Франциск на встрече с президентом России Владимиром Путиным подарил ему медаль «Ангел-Хранитель мира».

Общество Роскомнадзор составил протокол на Google из-за фильтрации контента Роскомнадзор составил административный протокол в отношении Google за нарушение закона «Об информации», который в том числе требует от поисковиков исключать из выдачи сайты с запрещенной в России информацией.

Авто В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей» «Туламашзавод» выпускал легкий мотороллер «Муравей» с 1969 года. В начале 1990-х годов производство мотороллеров было прекращено.

Политика Россия отреагировала на задержание танкера в Гибралтаре Задержание следующего из Ирана в Сирию супертанкера с участием британских морпехов — целенаправленная и подготовленная заранее акция, направленная на осложнение ситуации вокруг Ирана, говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России, опубликованном на официальном сайте ведомства.