Чайка представил доклад о хищениях в «Роскосмосе» и «Ростехе»РИА Новости 03:55

Генпрокурор Юрий Чайка представил доклад о состоянии законности и правопорядка в 2018 году.

Чайка представил доклад о хищениях в «Роскосмосе» и «Ростехе»

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