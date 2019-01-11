Экономика

Чайка предложил поднять зарплату прокурорам
Известия
вчера в 17:27

Генпрокурор Юрий Чайка предложил уравнять зарплату прокуроров и судей. «Известия» ознакомились с его обращением к премьер-министру Дмитрию Медведеву. Глава кабмина поручил Минфину разработать соответствующие предложения.
Известиявчера в 17:27
с чего всё началось

И себе как судьям: Юрий Чайка просит в разы увеличить зарплаты прокуроров

Зарплата прокуроров может вырасти в два-три раза. С просьбой приравнять ее к судейской в письме премьеру Дмитрию Медведеву обратился генпрокурор Юрий Чайка (документ имеется у «Известий»).
Известиявчера в 16:02

Подробнее о событии

"А судьям - сколько?": Ссылаясь на иностранный опыт, Чайка просит поднять зарплату прокурорам - СМИ

Царьград01:29

Чайка попросил Медведева увеличить зарплату прокурорам

REGNUM01:23

Чайка попросил увеличить зарплату прокурорам в 2-3 раза. Медведев не против

URA.Ruвчера в 21:10

Чайка предложил уравнять зарплаты судей и прокуроров

Телеканал 360°вчера в 21:06

Чайка потребовал в разы поднять зарплату прокурорам

News.ruвчера в 19:29

Юрий Чайка предложил серьезно увеличить зарплаты прокуроров

РЕН ТВвчера в 18:00

Чайка предложил поднять зарплату прокурорам

Известиявчера в 17:27
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Экономика

The Economist посчитал рубль самой недооцененной валютой

Журнал The Economist счел российскую валюту самой недооцененной в мире.
Обновлено в 01:38
Экономика

Инфляция в России по итогам 2018 года составила 4,3%

По итогам 2018 года потребительские цены в России выросли на 4,3%. Рост цен в декабре по отношении к ноябрю составил 0,8%, сообщил 10 января Росстат.
Обновлено вчера в 09:07
Экономика

На Украине заявили о двукратном сокращении пенсии

За пять лет на Украине более чем в два раза сократились минимальная пенсия и размер прожиточного минимума при стремительном росте коммунальных платежей и цен на продукты.
Обновлено вчера в 19:40
Энергетика

Нефтяные котировки с начала года подорожали на 16%

В начале декабря 23 страны, входящие в соглашение ОПЕК +, договорились с января этого года сократить добычу нефти суммарно на 1,2 млн б / с. На долю России придется 228 тыс б / с. Между тем большинство стран – производителей нефти уже сбалансировали бюджеты на уровне $ 50 – 60 за баррель, российский бюджет сверстан, исходя из цены в $40 за баррель.
Обновлено вчера в 08:12
Экономика

ЦБ вынес предупреждение руководству банка JPMorgan в России

Центробанк привлек к административной ответственности руководство банка JPMorgan Chase в России.
Обновлено вчера в 17:14
Экономика

Банк России получит новые полномочия для блокировки сайтов в интернете

Согласно законопроекту, ЦБ РФ сможет блокировать распространение в интернете информации о финансовых пирамидах, нелицензированных компаниях, а также организациях, маскирующих свои странички под сайты лицензированных финансовых организаций.
Обновлено в 01:50
Энергетика

Новак отчитался перед Путиным о рекордной добыче газа

Добыча газа в России в 2018 году выросла до 725 млрд куб. м, сообщил министр энергетики Александр Новак на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 11:30
Экономика

Lufthansa впервые за 14 лет стала крупнейшим авиаперевозчиком Европы

Немецкая авиакомпания Deutsche Lufthansa AG по итогам 2018 г. обогнала Air France-KLM Group и стала крупнейшей авиакомпанией в Европе по выполненному пассажирообороту (revenue passenger kilometers, RPK).
Обновлено вчера в 13:18
Экономика

В PepsiCo сменился председатель совета директоров

Корпорация PepsiCo объявила, что новым председателем совета директоров назначена гендиректор компании Рамон Лагуарта.
Обновлено в 01:58
Экономика

Стоимость биткоина упала в четверг почти на 10%

Биткоин потерял в четверг, 10 января, более 9% своей стоимости, подешевев до $3,671 тыс.
Обновлено вчера в 16:23
Финансы

Пауэлл подтвердил осторожный подход ФРС к дальнейшему повышению ставок

Пауэлл допустил, что Федрезерв может пересмотреть текущий прогноз повышения ставок - дважды в 2019 году - в сторону снижения.
Обновлено в 01:22
Экономика

В Японии из-за ошибки минтруда рабочим не выплатили $497 млн

В Японии министерство здравоохранения, труда и благосостояния более чем 20 лет готовило неточные статистические данные, которые привели к невыплате около $497 млн для более чем 19,73 млн человек по всей стране.
Обновлено в 00:08
Экономика

Еврокомиссия заподозрила Nike в нарушении налоговых правил

Европейская комиссия начала расследование в отношении Nike, чтобы выяснить, могли ли налоговые решения нидерландских властей предоставить компании несправедливое преимущество перед конкурентами.
Обновлено вчера в 07:10
Экономика

ОАО РЖД отключается от Григория Березкина

ОАО РЖД в 2019 году рассчитывает получить статус участника оптового энергорынка и в результате как минимум частично отказаться от услуг своего основного поставщика электроэнергии «Русэнергосбыта» (РЭС, 50,5% у ЕСН Григория Березкина, входящего в совет директоров монополии, 49,5% у итальянской Enel).
Обновлено вчера в 17:44
Финансы

Банк «Открытие» увеличил долю в ВТБ до 14,83% голосующих акций

Банк "ФК Открытие" увеличил свою долю в ВТБ до 14,83% голосующих акций.
Обновлено в 01:33
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