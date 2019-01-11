Зарплата прокуроров может вырасти в два-три раза. С просьбой приравнять ее к судейской в письме премьеру Дмитрию Медведеву обратился генпрокурор Юрий Чайка (документ имеется у «Известий»).

с чего всё началось

Генпрокурор Юрий Чайка предложил уравнять зарплату прокуроров и судей. «Известия» ознакомились с его обращением к премьер-министру Дмитрию Медведеву. Глава кабмина поручил Минфину разработать соответствующие предложения.

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