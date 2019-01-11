Зарплата прокуроров может вырасти в два-три раза. С просьбой приравнять ее к судейской в письме премьеру Дмитрию Медведеву обратился генпрокурор Юрий Чайка (документ имеется у «Известий»).

с чего всё началось

Генеральный прокурор России Юрий Чайка предложил поднять зарплату прокурорам. Об этом в пятницу, 11 января, сообщают «Известия». По данным издания, Чайка обратился к председателю правительства Дмитрию Медведеву с предложением уравнять зарплату прокуроров и судей.

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