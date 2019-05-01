Футбол
«Чайка» получила право выступать в ФНЛСпорт-Экспресс 12:43
Стал известен победитель группы "Юг" второго дивизиона. За тур до финиша первое место и право выступать в следующем сезоне в Олимп-ФНЛ завоевала "Чайка" из села Песчанокопское Ростовской области.
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Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 14:14, Ашберн
Политика
«Баба с воза — кобыле легче»: Ляшко одобрил выход Мосийчука из «Радикальной партии»
Украинский нацист, теперь экс-депутат «Радикальной партии» Украины Мосийчук вышел из партии Ляшко.
Обновлено в 12:59
Происшествия
В Дагестане СК просит суд об аресте имущества фигурантов дела об ОПС
Следователи просят суд арестовать более 300 объектов недвижимости на сумму 20 миллиардов рублей, которые принадлежат фигурантам дела о создании преступного сообщества (ОПС), занимавшегося махинациями с землей в Дагестане, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес
Бывшая жена Потапа целовалась на его свадьбе с новым возлюбленным
Потап расстался со своей первой женой Ириной Горовой задолго до романа с Настей Каменских.
Обновлено в 12:39
Происшествия
Отсидевшего за убийство жены и тещи уфимца судят за расчленение дочери
Житель Уфы, ранее отсидевший 23 года за убийство жены и тещи, подозревается в убийстве дочери и расчленении ее тела.
Обновлено в 13:04
Происшествия
«Шереметьево» выясняет причины нового инцидента с самолетом
Аэропорт «Шереметьево» выясняет причины инцидента с лайнером «Аэрофлота», передает РИА Новости.
Обновлено в 11:48
Общество
Школьники Владивостока продемонстрировали аттестат зрелости
Выпускники встретили последний звонок в стиле БДСМ Последний звонок в школе №74 Владивостока прогремел на всю страну: ученики выпускного класса устроили «день непослушания».
Обновлено в 13:16
Общество
Бывшая заключенная выиграла суд у правозащитников
Хорошевский суд Москвы частично удовлетворил иск бывшей заключенной Инги Кривицкой к правозащитникам Ольге Романовой и Льву Пономареву.
Обновлено в 13:53
Политика
Зеленский отменил несколько указов Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 24 мая, отменил несколько указов своего предшественника Петра Порошенко.
Обновлено в 08:03
Экономика
АКИТ не исключила возможный рост цен на товары из-за эквайринга
Платежные системы отказываются снижать комиссии при безналичной оплате в категории непродовольственных товаров.
Обновлено в 04:44
Здоровье
Диетолог назвала альтернативу шаурме для перекуса в городе
Ранее 24 мая врач-диетолог Сергей Обложко высказал мнение, что шаурма является полезным перекусом, так как в ней есть всё необходимое организму с точки зрения правильного питания.
Обновлено в 10:54
Политика
Против назначения Богдана главой администрации Зеленского подали иск
Общественная организация "Общественный люстрационный комитет" сообщила в пятницу, что подала в суд иск с требованием отменить указ президента Владимира Зеленского о назначении Андрея Богдана главой администрации главы государства.
Обновлено в 14:00
Авто
Посмотрите, как выглядит Tesla с пробегом 725 000 километров
Обновлено в 07:21
Происшествия
Взрыв в Лионе расследует антитеррористический отдел прокуратуры
Расследование взрыва в Лионе передано антитеррористическому подразделению парижской прокуратуры, передаёт AFP.
Обновлено в 13:23
Спорт
Туктамышева представила новый костюм для показательного номера
Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева представила новый костюм, в котором выступит на шоу Fantasy on Ice в Японии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:15
Происшествия
Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ
Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Серийного убийцу и насильника «Бобби» Джо Лонга казнили в США
Серийный убийца Роберт Джозеф Лонг, известный по прозвищу «Бобби», был казнен в американском штате Флорида.
Обновлено вчера в 22:21
Политика
Владимир Путин вручил награды в Кремле
Президент Владимир Путин вручил государственные награды более 30 деятелям науки, образования, политики, спорта.
Обновлено вчера в 07:21
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересчитали финальные итоги конкурса
Обновлено 22 мая в 20:29
Футбол
Рамос может покинуть «Реал» из-за конфликта с Пересом
Обновлено в 11:25
Футбол
Месси нашел виновных в разгромном поражении от «Ливерпуля»
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал разгромное поражение от «Ливерпуля» в Лиге чемпионов. Его слова приводит Diario Sport.
Обновлено в 13:13
Шоу-бизнес
Джулия Ванг: «Я родилась странным ребенком, с аномалиями»
Обновлено в 04:00
Игры
Почти половина продаж третьего «Ведьмака» пришлась на PC
Разработчики сообщили, что 44,5% продаж третьей части «Ведьмака» пришлись на PC.
Обновлено в 08:36
Футбол
На матч сборной России в Нижнем Новгороде продано уже 30 тысяч билетов
На матчи сборной России в Саранске и Нижнем Новгороде реализовано уже по 30 тыс. билетов.
Обновлено в 10:45
Культура
Тина Канделаки снимает сериал о порноактёрах
Генеральный продюсер «Матч-ТВ» Тина Канделаки снимает сериал по заказу компании Amediateka.
Обновлено в 13:37
Политика
США исключили СССР из списка победителей во Второй мировой войне
К 75-летию завершения Второй мировой войны штатовская компания Bradford Exchange выпустила коллекционные монеты, на которых изобразила флаги стран-победительниц.
Обновлено в 14:05
Наука
Вымершие инопланетяне спасут человечество от гибели
Обновлено вчера в 11:00
Политика
Партия Порошенко сменит название
21 мая ушедший с поста президента Украины Петр Порошенко выехал из здания администрации главы государства на улице Банковой в Киеве в офис своей партии.
Обновлено в 05:59
Политика
Катерина Тихонова защитила кандидатскую диссертацию в МГУ
Ранее агентство Reuters сообщало, что Тихонова является дочерью президента России Владимира Путина.
Обновлено в 11:17