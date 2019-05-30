«Чайка» получила лицензию для выступления в ФНЛRostof.ru 06:35

Футбольный клуб «Чайка» получил лицензию, которая позволит команде в следующем сезоне выступать в ФНЛ, об этом сообщает сайт команды.

«Чайка» получила лицензию для выступления в ФНЛ

Происшествия Погибшей на ЕГЭ школьнице советовали не сдавать экзамен Выпускнице, скончавшейся на едином государственном экзамене по математике в Чебоксарах, настоятельно советовали не сдавать ЕГЭ.

Политика Путин внес в Госдуму проект о приостановлении действия ДРСМД Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в нижнюю палату внесен президентский проект о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Экономика Силуанов предложил уравнять ставку НДФЛ для иностранцев и россиян Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранцев и россиян.

Происшествия На пассажирах перевернувшегося на Дунае катера не было жилетов Спасательных жилетов не было на пассажирах прогулочного катера, который перевернулся на Дунае в центре Будапешта.

Музыка Составлен рейтинг лучших песен всех времён Портал 24/7 Wall Street составил список из ста лучших песен в истории человечества, основываясь на данных о продажах композиции, появлениях в хит-парадах и количестве каверов.

Общество Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу судов в России По данным РБК, жалобы на работу судей направлены в Совет по противодействию коррупции при президенте России, ФСБ, генпрокурору Юрию Чайке и в Высшую квалификационную коллегию судей.

Шоу-бизнес О дочери Сергея Лазарева стало известно благодаря Филиппу Киркорову Несколько дней назад в сети появилась новость о том, что у Сергея Лазарева еще восемь месяцев назад родилась дочь.

Шоу-бизнес Звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли сменила имидж Бразильская звезда постоянно работает над имиджем: сначала Антонелли осветлила кончики волос, затем несколько раз делала мелирование, а недавно ей захотелось кардинальных перемен.

Общество Власти Косово освободили сербского сотрудника ООН Власти Косово освободили сербского сотрудника миссии ООН, передает ТАСС.

Армия и оружие Украинский морской спецназ провел учения рядом с Крымом На Тендровской косе (остров вблизи юго-западного побережья Черного моря в пределах Херсонской области Украины) прошли тактико-специальные учения разведчиков 73-го морского центра специального назначения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Авто Представлен обновленный кроссовер Lexus RX Компания Lexus представила кроссовер RX 2020 модельного года, который после обновления изменился минимально.

Происшествия Появилось видео опрокинувшегося вместе с детьми батута в Улан-Удэ Батут перед торговым центром в Октябрьском районе перевернулся 30 мая. Пострадали четверо детей от двух до семи лет.

Происшествия За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.

Энергетика Украинцев предупредили о росте цен на бензин из-за России Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предупредил о возможном увеличении цен на бензин из-за ограничений на экспорт нефтепродуктов из России.

Общество IKEA продает гостиные из «Друзей» и «Симпсонов» IKEA представила рекламную кампанию, в которой построила гостиные, представляющие собой точные копии комнат из "Друзей", "Симпсонов" и "Очень странных дел".

Авто Серийный аналог Hyundai Creta от Kia получил имя Seltos Новый компактный кроссовер KIA, который приедет в Россию в 2020 году в качестве прямого конкурента Hyundai Creta, назвали KIA Seltos.

Общество В России предложили выплачивать отцовский капитал В России предложили выплачивать отцовский капитал. Субсидию планируют выдавать при рождении 3-го ребенка в семье.

Общество ВЦИОМ: число выпивающих россиян увеличилось до 67% Около 67% участников опроса время от времени выпивают, говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Армия и оружие Ради НАТО Украина упразднит прапорщиков На Украине Верховная рада одобрила в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы", предусматривающий изменение системы званий в ВС страны.

Армия и оружие Россия модернизирует «самолеты Судного дня» Ил-80 и Ил-82 Опытно-конструкторская работа по модернизации воздушных командных пунктов (ВКП) на базе самолетов Ил-80 и Ил-82 завершена, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко в ходе посещения нижегородского НПП "Полет".