Футбол
«Чайка» получила лицензию для выступления в ФНЛRostof.ru 06:35
Футбольный клуб «Чайка» получил лицензию, которая позволит команде в следующем сезоне выступать в ФНЛ, об этом сообщает сайт команды.
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Происшествия
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Выпускнице, скончавшейся на едином государственном экзамене по математике в Чебоксарах, настоятельно советовали не сдавать ЕГЭ.
Обновлено вчера в 10:16
Политика
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в нижнюю палату внесен президентский проект о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 04:56
Происшествия
Пожарные в «Зимней вишне» отказались от помощи клоуна
Обновлено в 06:31
Наука
Нейросеть научили воссоздавать лицо человека по голосу
Обновлено 28 мая в 08:09
Экономика
Силуанов предложил уравнять ставку НДФЛ для иностранцев и россиян
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранцев и россиян.
Обновлено в 05:04
Происшествия
На пассажирах перевернувшегося на Дунае катера не было жилетов
Спасательных жилетов не было на пассажирах прогулочного катера, который перевернулся на Дунае в центре Будапешта.
Обновлено в 04:28
Музыка
Составлен рейтинг лучших песен всех времён
Портал 24/7 Wall Street составил список из ста лучших песен в истории человечества, основываясь на данных о продажах композиции, появлениях в хит-парадах и количестве каверов.
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Общество
Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу судов в России
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Обновлено 28 мая в 07:49
Шоу-бизнес
О дочери Сергея Лазарева стало известно благодаря Филиппу Киркорову
Несколько дней назад в сети появилась новость о том, что у Сергея Лазарева еще восемь месяцев назад родилась дочь.
Обновлено в 06:12
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Звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли сменила имидж
Бразильская звезда постоянно работает над имиджем: сначала Антонелли осветлила кончики волос, затем несколько раз делала мелирование, а недавно ей захотелось кардинальных перемен.
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Власти Косово освободили сербского сотрудника ООН
Власти Косово освободили сербского сотрудника миссии ООН, передает ТАСС.
Обновлено в 05:59
Армия и оружие
Украинский морской спецназ провел учения рядом с Крымом
На Тендровской косе (остров вблизи юго-западного побережья Черного моря в пределах Херсонской области Украины) прошли тактико-специальные учения разведчиков 73-го морского центра специального назначения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
Обновлено в 03:30
Авто
Представлен обновленный кроссовер Lexus RX
Компания Lexus представила кроссовер RX 2020 модельного года, который после обновления изменился минимально.
Обновлено вчера в 23:46
Транспорт
Московское метро решили оставить в Москве
Обновлено в 05:14
Происшествия
Появилось видео опрокинувшегося вместе с детьми батута в Улан-Удэ
Батут перед торговым центром в Октябрьском районе перевернулся 30 мая. Пострадали четверо детей от двух до семи лет.
Обновлено в 06:46
Происшествия
«Люди падали и по ним бежали»: со дня страшной трагедии в Белоруссии прошло 20 лет
В Белоруссии вспоминают трагедию, которая произошла 20 лет назад.
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия
Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево
Обновлено в 04:47
Транспорт
РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт
Обновлено в 04:31
Происшествия
За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя
Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
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Энергетика
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Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предупредил о возможном увеличении цен на бензин из-за ограничений на экспорт нефтепродуктов из России.
Обновлено вчера в 22:38
Общество
IKEA продает гостиные из «Друзей» и «Симпсонов»
IKEA представила рекламную кампанию, в которой построила гостиные, представляющие собой точные копии комнат из "Друзей", "Симпсонов" и "Очень странных дел".
Обновлено в 04:27
Авто
Серийный аналог Hyundai Creta от Kia получил имя Seltos
Новый компактный кроссовер KIA, который приедет в Россию в 2020 году в качестве прямого конкурента Hyundai Creta, назвали KIA Seltos.
Обновлено в 00:22
Общество
В России предложили выплачивать отцовский капитал
В России предложили выплачивать отцовский капитал. Субсидию планируют выдавать при рождении 3-го ребенка в семье.
Обновлено вчера в 11:13
Общество
ВЦИОМ: число выпивающих россиян увеличилось до 67%
Около 67% участников опроса время от времени выпивают, говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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Армия и оружие
Ради НАТО Украина упразднит прапорщиков
На Украине Верховная рада одобрила в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы", предусматривающий изменение системы званий в ВС страны.
Обновлено в 07:06
Армия и оружие
Россия модернизирует «самолеты Судного дня» Ил-80 и Ил-82
Опытно-конструкторская работа по модернизации воздушных командных пунктов (ВКП) на базе самолетов Ил-80 и Ил-82 завершена, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко в ходе посещения нижегородского НПП "Полет".
Обновлено в 06:45
Политика
Зеленский решил уволить глав МИД, Минобороны и СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду представление об увольнении глав МИД, Минобороны и СБУ.
Обновлено в 07:10