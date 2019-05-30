Футбол
Курский «Авангард» получил лицензию РФССпорт-Экспресс 05:50
Курский "Авангард" получил лицензию РФС на участие в сезоне-2019/20, сообщает официальный сайт клуба. В прошедшем сезоне "Авангард" набрал 56 очков и занял восьмое место в Олимп-ФНЛ.
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Авто
В Jaguar Land Rover рассказали о новом Defender
Обновлено в 02:38
Происшествия
Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево
По данным агентства, Airbus A320 совершил вынужденную посадку из-за неисправности. Как отмечается, самолет выполнял рейс Москва - Грозный.
Обновлено в 04:47
Энергетика
«Газпром» обжаловал арест активов в Люксембурге
15 апреля 2019 года «Газпром» подал в суд Люксембурга иск об оспаривании ареста, а 24 мая обратился в апелляционный суд.
Обновлено в 05:23
Спорт
Медведева опубликовала видео страстного танца с Туктамышевой
Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала видео своего танца с чемпионкой мира и Европы соотечественницей Елизаветой Туктамышевой.
Обновлено в 05:19
Авто
Представлен обновленный кроссовер Lexus RX
Компания Lexus представила кроссовер RX 2020 модельного года, который после обновления изменился минимально.
Обновлено вчера в 23:46
Наука
Лауреатами премии «Глобальная энергия» стали ученые из Дании и США
В номинации «нетрадиционная энергетика» награда присуждена профессору Фреде Блобьергу (Дания) - «за выдающийся технический вклад в развитие технологий силовой электроники с целью повсеместного роста использования возобновляемой энергии».
Обновлено в 05:16
Армия и оружие
В сирийском лагере аль-Холь откроется новый полевой госпиталь
Новый полевой госпиталь для оказания помощи больным и раненым во время военных действий откроется на этой неделе в сирийском лагере беженцев аль-Холь, говорится в пресс-релизе Международного Комитета Красного Креста, полученном в распоряжение РИА Новости.
Обновлено в 03:52
Экономика
Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Шоу-бизнес
Наташа Королева перепутала грудь своего мужа с грудью Волочковой
В рамках выпуска передачи ведущий Иван Ургант предложил Наталье сыграть в забавную игру – по фрагментам фотографий отгадать, где изображено декольте его мужа, известного танцора Сергея Глушко.
Обновлено в 04:11
Транспорт
РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт
Обновлено в 04:31
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Общество
Эксперты назвали необходимый для прибавки к зарплате навык
Знание иностранного языка повышает доходы работников в России в среднем на 11 процентов, сообщает RT со ссылкой на результаты исследования экспертов НИУ ВШЭ.
Обновлено в 02:18
Авто
Brabus построил 800-сильный Mercedes-AMG GT
Ателье Brabus представило пакет доработок для 639-сильного Mercedes-AMG GT 63 S. «Четырехдверное купе» предложено оснастить набором повышения мощности PowerXtra B40S-800 и спортивной выхлопной системой из нержавеющей стали.
Обновлено вчера в 09:46
Общество
Владельцев арендного жилья предложено учесть для налогообложения
Собственников жилья, сдаваемого в краткосрочную аренду на срок до 30 дней, могут обязать получать идентификаторы.
Обновлено вчера в 18:44
Наука
Установлен необходимый минимум активности для пожилых женщин
Исследователи из США и Японии установили взаимосвязь между уровнем физической активности пожилых женщин и показателем смертности.
Обновлено вчера в 21:18
Армия и оружие
Украина изменит армейские звания в соответствии со стандартами НАТО
Верховная рада Украины поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий реформу званий в армии в соответствии со стандартами НАТО.
Обновлено в 05:37
Финансы
Украина распродаёт запасы золота
Государственный долг Украины по состоянию на 30 апреля увеличился более чем на $1 млрд за один месяц и составил $79,82 млрд, сообщает «Страна.ua».
Обновлено в 00:54
Наука
Кишечник влияет на тревогу: Найден способ уменьшить сильные переживания
Примерно треть заявила об эффективности такого способа устранения тревоги и отметили, что состояние кишечника действительно влияет на тревогу.
Обновлено 28 мая в 08:46
Политика
В Кремле высказались об общем падении доходов россиян
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал комментарий после того, как Росстат заявил об общем падении доходов жителей страны.
Обновлено в 05:42
Общество
В Лондоне 12 июня продолжатся слушания по делу Ассанжа
Слушания по делу об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа продолжатся 12 июня.
Обновлено в 05:07
Политика
Пожавший руку Мотороле киборг стал главным охранником Зеленского
Обновлено вчера в 13:38
Футбол
Илья Кутепов: «С Каррерой не общаюсь»
Защитник «Спартака» Илья Кутепов отметил, что не поддерживает связь с бывшим главным тренером красно-белых Массимо Каррерой.
Обновлено вчера в 19:43
Происшествия
За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя
Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено вчера в 15:47
Авто
Официально: завод Haval в России запускает производство
Пресс-служба Haval заявила о том, что производство на новом заводе в Тульской области стартует 5 июня.
Обновлено в 05:08
Политика
Сергей Карабасов подал в отставку
Конкурс на должность мэра будет проведен 6 сентября в 12:00. Напомним, Карабасов исполнял обязанности мэра Рязани с 2017 года.
Обновлено в 05:18
Армия и оружие
Появилось видео ракетного удара Су-34
В сети появилось видео ракетного удара бомбардировщиков Су-34 на учениях в Кургангской области.
Обновлено в 04:36
Экономика
Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев
Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.
Обновлено в 02:27
Игры
Mail.ru Group представила новый глобальный игровой бренд MY.GAMES
Mail.ru Group во время своего закрытого мероприятия объявила об объединении всех игровых проектов компании, выходящих под брендами Mail.ru Group и My.com как в России, так и за рубежом, в единый глобальный бренд MY.GAMES.
Обновлено в 05:22