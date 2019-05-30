«Чайка» получила лицензию для участия в следующем сезоне ФНЛМатч ТВ 05:12

«Чайка» прошла процедуру лицензирования РФС второго уровня, которая позволит команде сыграть в первенстве ФНЛ в следующем сезоне.

«Чайка» получила лицензию для участия в следующем сезоне ФНЛ

Спорт Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.

Авто Аналог Hyundai Creta от Kia получил имя Seltos Новый компактный кроссовер Kia, который был построен на базе модернизированной платформы Hyundai Creta, получил название Seltos.

Экономика Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.

Кино Джоан Роулинг выпустит новые книги о «Гарри Поттере» Первая книга, которая называется «Гарри Поттер: Путешествие через чары и защиту от темных искусств» появится на прилавках книжных магазинов в конце июня этого года.

Экономика «Аэрофлот» потратит 4,6 млрд рублей на обслуживание самолетов SSJ100 Авиакомпания «Аэрофлот» объявила тендер на техническое обслуживание лайнеров SSJ100, максимальная цена закупки — 4,6 млрд рублей.

Финансы ЦБ увидел риски ужесточения санкций против России По данным ЦБ, устойчивость экономики России к внешним вызовам в последние годы повысилась, однако стагнация доходов россиян может негативно сказаться на качестве потребкредитов.

Политика Песков счел «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане Журналисты спросили его о решении Верховного суда Татарстана, который 30 мая прекратил административное дело против жителя Набережных Челнов за вывешенный на мосту баннер с негативной надписью про Путина (по мнению юристов РБК, цитирование этой надписи подпадает под действие закона об оскорблении власти и может привести к блокировке сайта).

Политика Рада отказалась отправлять Гройсмана в отставку Верховная рада Украины отказалась отправлять премьер-министра Владимира Гройсмана в отставку.

Космос NASA предупреждает о мощнейшей геомагнитной буре К Земле снова приближается магнитная буря, вызванная новой вспышкой и выбросом частиц на Солнце.

Происшествия В Кабардино-Балкарии задержан ряд бывших и действующих сотрудников МВД В Кабардино-Балкарии задержали сотрудников полиции, которые в 2017—2018 годах получили взятки в общем размере 42 млн рублей от водителей, перевозящих спиртосодержащую продукцию по федеральной трассе «Кавказ».

Политика Зеленский встретился с родственниками пленных Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с родственниками украинцев, которые находятся в плену в Донбассе, а также были задержаны или осуждены в России.

Происшествия В Бурятии дети попали в реанимацию из-за снесшего батут ветра В Минздраве Бурятии проинформировали о том, что в центре Улан-Удэ дети пострадали из-за ветра, снесшего батут.

Происшествия Школьница скончалась на ЕГЭ по математике В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Мэр Анапы отменил шоу Анастасии Волочковой за деньги из казны Глава администрации города Анапа Юрий Поляков поручил отменить процедуру электронных торгов, предполагающую закупку услуги "по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой" во время открытия курортного сезона-2019.

Армия и оружие На базе вертолета Ми-38 создадут новый воздушный пункт управления Новый воздушный пункт управления будет создан на базе вертолёта Ми-38, заявил замминистра обороны России Алексей Криворучко журналистам в ходе посещения научно-производственного предприятия "Полёт".

Экономика Суд признал банкротом бывшего владельца российского Forbes Арбитражный суд Москвы признал банкротом бизнесмена Александра Федотова, который до осени прошлого года владел российской версией журнала Forbes, передает RNS.

Футбол Серхио Рамос решил остаться в «Реале» Капитан "Реала" Серхио Рамос передумал уходить из команды. 33-летний футболист решил провести остаток карьеры в "королевского клуба".

Наука Европейцы представили модель гиперзвукового высотного авиалайнера Ранее стало известно, что европейские исследователи начали работу над инновационным гиперзвуковым пассажирским самолетом, который сможет летать на очень большой высоте.

Общество На Жигулевской ГЭС объяснили причины маловодья на Волге К 12 мая 2019 года для обеспечения установленного Росводресурсами графика пропуска воды уровень Куйбышевского водохранилища был снижен до отметки 49,86 метра, после чего начался процесс заполнения водохранилища.

Общество Лоза назвал дураками критикующих Макаревича фанатов Критиковать лидера рок-группы «Машина времени» Андрея Макаревича за решение выступить у стен Кремля в День России могут только дураки, заявил музыкант Юрий Лоза.

Политика Зеленский пообещал купить квартиру семье погибшего шахтера Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с работниками шахты "Лесная" и представителями СМИ пообещал лично купить квартиру для семьи погибшего шахтера.

Здоровье Глава Екатеринбурга принял участие в открытии медицинской клиники Глава Екатеринбурга Александр Высокинский принял участие в торжественном открытии семейного отделения клиники «УГМК-Здоровье».