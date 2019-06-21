Футбол

«Чайка» подписала экс-игрока «Спартака» и вратаря «Сибири»Матч ТВ 05:51

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Очередными новичками «Чайки», дебютанта ФНЛ, стали вратарь Максим Киселев и полузащитник Игорь Леонтьев. Об этом сообщил для «Матч ТВ» исполнительный директор клуба из Песчанокопского Олег Баян. 24-летний Киселев в минувшем сезоне защищал цвета «Сибири».
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