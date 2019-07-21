Футбол

«Чайка» победила «Балтику», «Нефтехимик» обыграл «Армавир»Спорт-Экспресс вчера в 14:08

"Чайка" переиграла "Балтику" в третьем туре Олимп-ФНЛ – 1:0. Единственный гол встречи забил Александр Подбельцев.
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«Чайка» победила «Балтику», «Нефтехимик» обыграл «Армавир»

Спорт-Экспрессвчера в 14:08

«Чайка» вырвала победу у «Балтики», «Нефтехимик» обыграл «Армавир»

Sport24.ruвчера в 13:55

«Чайка» обыграла «Балтику», «Нефтехимик» одержал победу в матче с «Армавиром»

Чемпионатвчера в 14:44

Калининградская «Балтика» проиграла дома дебютанту ФНЛ

Невские Новости02:50

«Нефтехимик» и «Чайка» добились гостевых побед

Советский спортвчера в 14:00

«Армавир» проиграл «Нефтехимику», «Балтика» уступила «Чайке»

Матч ТВвчера в 13:56

«Балтика» - «Чайка»: проявит ли себя дебютант?

Все про Спорт ру19 июля в 16:32
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Политика

В Донецкой области найдены заполненные протоколы выборов в Раду

В Бахмуте Донецкой области найдены пустые бланки протоколов, подписанные членами избирательной комиссии по итогам голосования населения за выбор членов в парламент Украины задолго до начала голосования.
Обновлено в 03:29
Армия и оружие

Появилось видео обстрела Первомайска военными Украины

Обновлено в 00:09
Гаджеты

Смартфон Honor 9X получил боковой сканер отпечатков и «стенопробивной» Wi-Fi

В Сети появились новые рекламные материалы, посвященные смартфону Honor 9X, и они стали источником интересных подробностей о модели.
Обновлено в 01:40
Единоборства

Пакьяо завоевал чемпионский титул WBA Super в бою с Турманом

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо победил по очкам американца Кита Турмана и завоевал чемпионский титул WBA Super в полусреднем весе.
Обновлено в 01:19
Политика

Глава партии Зеленского заявил о намерении менять систему власти

Глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что назрела необходимость изменить систему власти на Украине.
Обновлено в 03:33
Происшествия

Испанский суд отпустил подозреваемых в изнасиловании россиянки

Следственный суд Барселоны постановил освободить из-под стражи подозреваемых в причастности к изнасилованию россиянки.
Обновлено в 03:42
Политика

В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

Обновлено вчера в 09:15
Политика

На певицу Анастасию Приходько напали во время концерта

Мужчина с голым торсом выбежал на сцену во время концерта заслуженной артистки Украины Анастасии Приходько.
Обновлено вчера в 13:53
Политика

Россию проверят на причастность к задержанию британского танкера

Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) проверят причастность России к задержанию в Ормузском проливе британского танкера.
Обновлено вчера в 22:46
Футбол

В РФС отреагировали на столкновение между фанатами «Спартака» и ОМОН

Представитель Российского футбольного союза (РФС) прокомментировал инцидент, который произошёл после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» — «Спартак» (2:2) между фанатами гостей и представителями ОМОН.
Обновлено в 02:46
Кино

«Мстители: Финал» устанавливает новый мировой рекорд кассовых сборов

Очередной кинофильм от студии Marvel «Мстители: Финал» готовится установить новый рекорд по объему кассовых сборов.
Обновлено в 04:06
Политика

Путин поздравил Асада с 75-летием дипотношений

Обновлено в 04:40
Единоборства

Состояние Максима Дадашева улучшилось

Состояние здоровья российского боксера Максима Дадашева улучшилось.
Обновлено вчера в 23:08
Политика

Тимошенко заявила, что у Украины больше нет времени

Журналистам политик заявила, что у Украины на сегодняшний день нет времени для экспериментов, потому что нужно начинать действовать сразу.
Обновлено в 03:44
Общество

Зампреда правительства Сахалина уволили из-за драки в кафе

Заместитель председателя правительства Сахалинской области Кирилл Подберезный отправлен в отставку, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе главы региона.
Обновлено в 04:16
Религия

Православные отмечают праздник в честь Казанской иконы Божией Матери

Традиционно 21 июля православные верующие отмечают праздник в честь Казанской иконы Божией Матери.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

Индия ждёт от Франции помощи по двигателям Kaveri в том числе и для Су-30МКИ

Основной упор делается на необходимости развития проекта двигателя Kaveri.
Обновлено в 04:48
Происшествия

Автомобиль провалился в промоину на федеральной трассе в Приамурье

Два человека получили серьезные травмы в результате необычного ДТП в Амурской области — легковой автомобиль провалился в яму на федеральной трассе Р-27 "Амур", сообщили в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 04:03
Футбол

Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева

Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено вчера в 13:32
Футбол

Зидан подтвердил скорый уход Бэйла из «Реала»

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан подтвердил скорый уход форварда команды Гарета Бэйла из клуба, сообщает Mirror.
Обновлено в 00:45
Космос

50 лет назад состоялась высадка на Луну

Модуль с двумя членами экипажа пробыл на Луне около 21 часа, совершил взлёт и стыковку с кораблём на орбите, после чего был взят курс на Землю.
Обновлено в 03:20
Происшествия

На Кубани три человека погибли в ДТП с КамАЗом

Три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии в Темрюкском районе Краснодарского края.
Обновлено в 03:04
Единоборства

Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC

Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
Обновлено в 02:17
Космос

«Союз МС-13» с тремя членами экипажа на борту пристыковался к МКС

Пилотируемый корабль "Союз МС-13" пристыковался в воскресенье в автоматическом режиме к модулю "Звезда" Международной космической станции (МКС).
Обновлено вчера в 18:55
Политика

Володин поздравил металлургов с профессиональным праздником

Володин подчеркнул, что знания металлургов, их профессионализм, энергия и преданность своему делу — залог развития не только отрасли, но и всей страны.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес

Экс-супруг Ани Лорак отдохнул в клубе с незнакомкой

Вчера экс-супруга украинской звезды застали в объятиях эффектной брюнетки. Мурата Налчаджиоглу подозревают в новом романе.
Обновлено вчера в 10:00
Армия и оружие

Новейшую немецкую боевую машину Puma назвали «бездонной бочкой»

Обновлено в 03:09
Здоровье

Ветер принес в Томск и Новосибирск дым от пожаров в Красноярском крае

Обновлено в 04:08
Политика

Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина»

Украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрировал состояние ракетного крейсера «Украина».
Обновлено вчера в 23:26
Общество

British Airways и Lufthansa приостановили полеты в Каир

Авиакомпании British Airways и Lufthansa объявили о приостановке полетов в Каир из соображений безопасности.
Обновлено в 03:37
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