Все про Спорт ру

Политика В Донецкой области найдены заполненные протоколы выборов в Раду В Бахмуте Донецкой области найдены пустые бланки протоколов, подписанные членами избирательной комиссии по итогам голосования населения за выбор членов в парламент Украины задолго до начала голосования.

Гаджеты Смартфон Honor 9X получил боковой сканер отпечатков и «стенопробивной» Wi-Fi В Сети появились новые рекламные материалы, посвященные смартфону Honor 9X, и они стали источником интересных подробностей о модели.

Единоборства Пакьяо завоевал чемпионский титул WBA Super в бою с Турманом Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо победил по очкам американца Кита Турмана и завоевал чемпионский титул WBA Super в полусреднем весе.

Политика Глава партии Зеленского заявил о намерении менять систему власти Глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что назрела необходимость изменить систему власти на Украине.

Происшествия Испанский суд отпустил подозреваемых в изнасиловании россиянки Следственный суд Барселоны постановил освободить из-под стражи подозреваемых в причастности к изнасилованию россиянки.

Политика На певицу Анастасию Приходько напали во время концерта Мужчина с голым торсом выбежал на сцену во время концерта заслуженной артистки Украины Анастасии Приходько.

Политика Россию проверят на причастность к задержанию британского танкера Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) проверят причастность России к задержанию в Ормузском проливе британского танкера.

Футбол В РФС отреагировали на столкновение между фанатами «Спартака» и ОМОН Представитель Российского футбольного союза (РФС) прокомментировал инцидент, который произошёл после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» — «Спартак» (2:2) между фанатами гостей и представителями ОМОН.

Кино «Мстители: Финал» устанавливает новый мировой рекорд кассовых сборов Очередной кинофильм от студии Marvel «Мстители: Финал» готовится установить новый рекорд по объему кассовых сборов.

Единоборства Состояние Максима Дадашева улучшилось Состояние здоровья российского боксера Максима Дадашева улучшилось.

Политика Тимошенко заявила, что у Украины больше нет времени Журналистам политик заявила, что у Украины на сегодняшний день нет времени для экспериментов, потому что нужно начинать действовать сразу.

Общество Зампреда правительства Сахалина уволили из-за драки в кафе Заместитель председателя правительства Сахалинской области Кирилл Подберезный отправлен в отставку, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе главы региона.

Религия Православные отмечают праздник в честь Казанской иконы Божией Матери Традиционно 21 июля православные верующие отмечают праздник в честь Казанской иконы Божией Матери.

Происшествия Автомобиль провалился в промоину на федеральной трассе в Приамурье Два человека получили серьезные травмы в результате необычного ДТП в Амурской области — легковой автомобиль провалился в яму на федеральной трассе Р-27 "Амур", сообщили в региональном управлении МЧС.

Футбол Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Футбол Зидан подтвердил скорый уход Бэйла из «Реала» Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан подтвердил скорый уход форварда команды Гарета Бэйла из клуба, сообщает Mirror.

Космос 50 лет назад состоялась высадка на Луну Модуль с двумя членами экипажа пробыл на Луне около 21 часа, совершил взлёт и стыковку с кораблём на орбите, после чего был взят курс на Землю.

Происшествия На Кубани три человека погибли в ДТП с КамАЗом Три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии в Темрюкском районе Краснодарского края.

Единоборства Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.

Космос «Союз МС-13» с тремя членами экипажа на борту пристыковался к МКС Пилотируемый корабль "Союз МС-13" пристыковался в воскресенье в автоматическом режиме к модулю "Звезда" Международной космической станции (МКС).

Политика Володин поздравил металлургов с профессиональным праздником Володин подчеркнул, что знания металлургов, их профессионализм, энергия и преданность своему делу — залог развития не только отрасли, но и всей страны.

Шоу-бизнес Экс-супруг Ани Лорак отдохнул в клубе с незнакомкой Вчера экс-супруга украинской звезды застали в объятиях эффектной брюнетки. Мурата Налчаджиоглу подозревают в новом романе.

Политика Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина» Украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрировал состояние ракетного крейсера «Украина».