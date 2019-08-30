Футболисты "Чайки" (Ростовская область) обыграли красноярский "Енисей" в матче 11-го тура первенства ФНЛ. Встреча в Красноярске завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, в составе которых забили Марат Шайморданов (62-я минута), Андрей Текучев (68) и Андрей Бычков (70).

«Чайка» одержала волевую победу над «Енисеем» в матче ФНЛ

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