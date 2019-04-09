Экономика

Чайка оценил ущерб от коррупционных преступлений в 2018 годуРБК 02:15

Материальный ущерб, нанесенный коррупционными преступлениями, выявленными в 2018 году, составил 65,7 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки по итогам 2018 года, сообщает "РИА Новости".
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Роспотребнадзор обязал детсады и школы использовать йодированную соль

"Буквально вчера опубликован уже зарегистрированный документ Роспотребнадзора, который обязывает все детские сады и школы при приготовлении еды использовать только йодированную соль Уже с сегодняшнего дня в питании у них будет использоваться только йодированная соль", - сказала Попова на сессии "Здоровье населения - залог успешного освоения и экономического развития Арктики".
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ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок

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В Министерстве обороны России опровергли сообщения СМИ о якобы возвращении Су-57 в Сирию.
Обновлено в 07:34
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Суд признал недействительной сделку «Сухого» со Сбербанком по опционам

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск столичной прокуратуры о признании недействительными сделок барьерного валютного опциона, заключенными авиаконцерном "Сухой" и Сбербанком на сумму около 13,5 млрд руб. "Иск удовлетворить полностью", — говорится в судебной картотеке.
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Обновлено в 02:22
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Общество

Синоптики предупредили о грозе в Москве

В Москве и Подмосковье 9 апреля ожидается гроза, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
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Кроссовер Changan CS75 вернулся на российский рынок

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Участок Таганско-Краснопресненской линии метро откроют на день раньше

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Прокурор попросил 14 лет колонии для норвежца Берга по делу о шпионаже

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По мнению ЕСПЧ, российские власти нарушили в деле Алексея Навального три статьи Конвенции по правам человека: ст. 5 (право на свободу и безопасность), ст. 10 (свобода выражения мнения), ст. 18 (запрет ограничения прав заявителя по политическим мотивам).
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Егоров: первый гол ЦСКА в ворота «Спартака» был забит чисто

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров заявил, что по мнению департамента первый гол ЦСКА в ворота московского "Спартака" в матче 22-го тура РПЛ был засчитан правильно.
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