Экономика
Чайка оценил ущерб от коррупционных преступлений в 2018 годуРБК 02:15
Материальный ущерб, нанесенный коррупционными преступлениями, выявленными в 2018 году, составил 65,7 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки по итогам 2018 года, сообщает "РИА Новости".
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Авто
Договор купли-продажи автомобилей станет электронным
Стало известно о возможном переводе договоров купли-продажи автомобилей в электронный вид.
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На трех платных участках федеральных трасс М-4 «Дон», М-3 «Украина» и М-11 «Москва – Санкт-Петербург» будут повышены тарифы на проезд, сообщает «Автодор».
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Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск столичной прокуратуры о признании недействительными сделок барьерного валютного опциона, заключенными авиаконцерном "Сухой" и Сбербанком на сумму около 13,5 млрд руб. "Иск удовлетворить полностью", — говорится в судебной картотеке.
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В Краснодаре проходят обыски у активистки движения "Открытая Россия" Яны Антоновой, утверждают в пресс-службе организации.
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Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров заявил, что по мнению департамента первый гол ЦСКА в ворота московского "Спартака" в матче 22-го тура РПЛ был засчитан правильно.
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