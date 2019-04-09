Экономика
Чайка оценил ущерб от коррупционных преступлений в 2018 годуРБК 02:15
Материальный ущерб, нанесенный коррупционными преступлениями, выявленными в 2018 году, составил 65,7 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки по итогам 2018 года, сообщает "РИА Новости".
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 10:44, Ашберн
Политика
Мать Зеленского: сын идет во власть не ради денег
Обновлено в 08:45
Политика
Скабеева высказалась о скандале депутатов Украины и Германии в ПАСЕ
Российская телеведущая Ольга Скабеева высказалась по поводу жалоб украинского делегата в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Борислава Березы на оскорбления от немецких коллег.
Обновлено в 06:36
Политика
ФСБ задержала активиста «Правого сектора» Пирожка
«Органами ФСБ России совместно с МВД России в результате проведенных 9 апреля оперативно-следственных мероприятий на территории Московского региона задержан гражданин Украины Пирожок И.Н.», — сказали в пресс-службе.
Обновлено в 07:22
Происшествия
Четверо полицейских погибли при взрыве на Синае в Египте
Обновлено в 08:54
Политика
ЕК хочет заключить контракт на транзит газа через Украину на 10 лет
Шефчович добавил, что Еврокомиссия планирует не только достичь договоренностей по газу на эту зиму, но и заключить соглашение о долгосрочном транзите через Украину.
Обновлено в 09:46
Происшествия
Тренера сборной Аргентины по футболу сбила машина
Тренера сборной Аргентины по футболу Лионеля Скалони сбила машина в испанском городе Мальорка.
Обновлено в 08:34
Происшествия
Началось слушание по делу Кокорина и Мамаева
В Пресненском суде Москвы началось заседание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
Обновлено в 06:51
Шоу-бизнес
Вдова Дмитрия Хворостовского показала их повзрослевшего сына
В 2003 году родился сын Максим, а в 2007 году — дочь Нина. Дмитрий Хворостовский ушел из жизни в 2017 году.
Обновлено в 04:53
Спорт
Миллионер решил провести «королевскую битву» в реальности
Если первая «королевская битва» пройдет успешно, ее планируют проводить ежегодно.
Обновлено в 10:32
Политика
В Кремле прокомментировали решение ЕСПЧ по делу Навального о хищении
ЕСПЧ ранее принял решение, что Россия нарушила в отношении Навального несколько статей Европейской конвенции по правам человека по домашнему аресту в рамках "дела Ив Роше" и присудил ему 20 тысяч евро за причинение морального вреда.
Обновлено в 07:15
Шоу-бизнес
Киркоров публично оправдался за Пугачеву
Певица не явилась на собственный юбилейный трибьют 6 апреля в многотысячном зале "Крокус Сити Холла" состоялся уникальный юбилейный трибьют Аллы Пугачевой.
Обновлено в 09:02
Общество
В Минфине опровергли слухи о введении налога на весельные лодки
Владельцам весельных лодок беспокоиться не стоит. Никакого налога на их имущество вводиться не будет.
Обновлено в 06:48
Авто
Range Rover Velar получил спецсерию BASE
Российские дилеры компании Jaguar Land Rover подготовили ограниченную партию внедорожников Range Rover Velar специальной серии BASE, которая отличается контрастной черной крышей и богатым набором опций, максимально востребованных в России, по цене от 3880000 рублей (с учетом скидки по программе Trade In).
Обновлено вчера в 09:19
Политика
В Госдуме назвали сроки вступления в силу закона о суверенном Рунете
Большинство пунктов законопроекта о суверенном Рунете вступят в силу с ноября 2019 года.
Обновлено в 10:23
Армия и оружие
В Японии пропал с радаров истребитель F-35
Истребитель нового поколения F-35A Сил самообороны Японии пропал с радаров над Тихим океаном.
Обновлено в 09:08
Экономика
В Китае предложили полностью запретить майнинг криптовалют
Государственный комитет по развитию и реформам КНР выступил с предложением полностью запретить майнинг криптовалют.
Обновлено в 09:35
Общество
Малышева показала упражнения «для потрясающего секса»
Телеведущая Елена Малышева опубликовала в Instagram пост с 10 упражнениями «для потрясающего секса».
Обновлено в 07:03
Авто
Появились изображения Chevrolet Niva в премиальном тюнинге
Получив новую современную мультимедийную систему, популярный внедорожник Chevrolet Niva совершенно не изменился внешне.
Обновлено в 07:34
Футбол
Киберфутболисты «Динамо» и «Локомотива» вошли в состав сборной России по интерактивному футболу
Антон Klenoff Кленов («Динамо») и Роберт Ufenok77 Фахретдинов («Локомотив») будут защищать цвета сборной России на международном турнире FIFA eNations Cup 2019.
Обновлено в 10:31
Финансы
Чистый отток капитала из России вырос более чем в полтора раза
Чистый отток капитала из России в январе – марте 2019 г. вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $25,2 млрд, сообщает ЦБ.
Обновлено в 09:51
Кино
Георгия Данелию похоронили на Новодевичьем кладбище
Народный артист СССР, режиссёр Георгий Данелия похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, передаёт ТАСС.
Обновлено в 09:43
Культура
Михаил Жванецкий перенес концерт из-за травмы руки
В сообщении учреждения сказано, что из-за болезни артиста (перелома руки) Михаил Жванецкий переносит концерт на 9 июня 2019 года.
Обновлено в 08:29
Армия и оружие
В Минобороны опровергли сообщения о возвращении Су-57 в Сирию
В Министерстве обороны России опровергли сообщения СМИ о якобы возвращении Су-57 в Сирию.
Обновлено в 07:34
Культура
Директор РАМТ Софья Апфельбаум выйдет на работу
Обновлено вчера в 07:17
Происшествия
Школьного учителя на Алтае подозревают в нанесении травмы ученику
По информации местных СМИ, 4 апреля учитель технологии одной из школ Майминского района, заметив плохое поведение ученика на уроке, поднял ребенка за шиворот и отпустил на бетонный пол.
Обновлено в 05:45
Политика
Вашингтон предостерег Египет от покупки российских Су-35
В прошлом месяце стало известно, что Египет и Россия подписали контракт на поставку российских истребителей Су-35.
Обновлено в 01:25
Политика
Глава ДНР: Донбасс добивается возвращения в состав России
Главная цель Донбасса заключается в возвращении на Родину (т. е. в Россию) полноправным членом, заявил в интервью телеканалу «Юнион» глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Обновлено в 04:13
Происшествия
Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии
Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани) по прозвищу Таро, освободившегося из колонии ранее 9 апреля, арестовали на 40 дней.
Обновлено в 08:20
Политика
Лукашенко удивился реакции на его слова о победе Порошенко на выборах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался по поводу бурной реакции на его слова о выборах президента Украины.
Обновлено в 08:27