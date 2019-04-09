Экономика

Чайка оценил ущерб от коррупционных преступлений в 2018 годуРБК 02:15

Материальный ущерб, нанесенный коррупционными преступлениями, выявленными в 2018 году, составил 65,7 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки по итогам 2018 года, сообщает "РИА Новости".
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Генпрокуратура назвала ущерб от коррупционных преступлений за 2018 год

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Чайка оценил ущерб от коррупционных преступлений в 2018 году

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ГП оценила ущерб от нарушений в кредитно-финансовой сфере в 2018 году

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Генпрокуратура назвала сумму ущерба от коррупции в России

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Генпрокуратура подсчитала материальный ущерб от коррупции в России

Говорит Москва01:21
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Политика

Мать Зеленского: сын идет во власть не ради денег

Обновлено в 08:45
Политика

Скабеева высказалась о скандале депутатов Украины и Германии в ПАСЕ

Российская телеведущая Ольга Скабеева высказалась по поводу жалоб украинского делегата в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Борислава Березы на оскорбления от немецких коллег.
Обновлено в 06:36
Политика

ФСБ задержала активиста «Правого сектора» Пирожка

«Органами ФСБ России совместно с МВД России в результате проведенных 9 апреля оперативно-следственных мероприятий на территории Московского региона задержан гражданин Украины Пирожок И.Н.», — сказали в пресс-службе.
Обновлено в 07:22
Происшествия

Четверо полицейских погибли при взрыве на Синае в Египте

Обновлено в 08:54
Политика

Владимир Путин: «Арктика ставит перед нами колоссальные вызовы»

Обновлено в 09:07
Политика

ЕК хочет заключить контракт на транзит газа через Украину на 10 лет

Шефчович добавил, что Еврокомиссия планирует не только достичь договоренностей по газу на эту зиму, но и заключить соглашение о долгосрочном транзите через Украину.
Обновлено в 09:46
Происшествия

Тренера сборной Аргентины по футболу сбила машина

Тренера сборной Аргентины по футболу Лионеля Скалони сбила машина в испанском городе Мальорка.
Обновлено в 08:34
Происшествия

Началось слушание по делу Кокорина и Мамаева

В Пресненском суде Москвы началось заседание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
Обновлено в 06:51
Шоу-бизнес

Вдова Дмитрия Хворостовского показала их повзрослевшего сына

В 2003 году родился сын Максим, а в 2007 году — дочь Нина. Дмитрий Хворостовский ушел из жизни в 2017 году.
Обновлено в 04:53
Спорт

Миллионер решил провести «королевскую битву» в реальности

Если первая «королевская битва» пройдет успешно, ее планируют проводить ежегодно.
Обновлено в 10:32
Политика

В Кремле прокомментировали решение ЕСПЧ по делу Навального о хищении

ЕСПЧ ранее принял решение, что Россия нарушила в отношении Навального несколько статей Европейской конвенции по правам человека по домашнему аресту в рамках "дела Ив Роше" и присудил ему 20 тысяч евро за причинение морального вреда.
Обновлено в 07:15
Шоу-бизнес

Киркоров публично оправдался за Пугачеву

Певица не явилась на собственный юбилейный трибьют 6 апреля в многотысячном зале "Крокус Сити Холла" состоялся уникальный юбилейный трибьют Аллы Пугачевой.
Обновлено в 09:02
Общество

В Минфине опровергли слухи о введении налога на весельные лодки

Владельцам весельных лодок беспокоиться не стоит. Никакого налога на их имущество вводиться не будет.
Обновлено в 06:48
Авто

Range Rover Velar получил спецсерию BASE

Российские дилеры компании Jaguar Land Rover подготовили ограниченную партию внедорожников Range Rover Velar специальной серии BASE, которая отличается контрастной черной крышей и богатым набором опций, максимально востребованных в России, по цене от 3880000 рублей (с учетом скидки по программе Trade In).
Обновлено вчера в 09:19
Политика

В Госдуме назвали сроки вступления в силу закона о суверенном Рунете

Большинство пунктов законопроекта о суверенном Рунете вступят в силу с ноября 2019 года.
Обновлено в 10:23
Армия и оружие

В Японии пропал с радаров истребитель F-35

Истребитель нового поколения F-35A Сил самообороны Японии пропал с радаров над Тихим океаном.
Обновлено в 09:08
Экономика

В Китае предложили полностью запретить майнинг криптовалют

Государственный комитет по развитию и реформам КНР выступил с предложением полностью запретить майнинг криптовалют.
Обновлено в 09:35
Общество

Малышева показала упражнения «для потрясающего секса»

Телеведущая Елена Малышева опубликовала в Instagram пост с 10 упражнениями «для потрясающего секса».
Обновлено в 07:03
Авто

Появились изображения Chevrolet Niva в премиальном тюнинге

Получив новую современную мультимедийную систему, популярный внедорожник Chevrolet Niva совершенно не изменился внешне.
Обновлено в 07:34
Футбол

Киберфутболисты «Динамо» и «Локомотива» вошли в состав сборной России по интерактивному футболу

Антон Klenoff Кленов («Динамо») и Роберт Ufenok77 Фахретдинов («Локомотив») будут защищать цвета сборной России на международном турнире FIFA eNations Cup 2019.
Обновлено в 10:31
Финансы

Чистый отток капитала из России вырос более чем в полтора раза

Чистый отток капитала из России в январе – марте 2019 г. вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $25,2 млрд, сообщает ЦБ.
Обновлено в 09:51
Кино

Георгия Данелию похоронили на Новодевичьем кладбище

Народный артист СССР, режиссёр Георгий Данелия похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, передаёт ТАСС.
Обновлено в 09:43
Культура

Михаил Жванецкий перенес концерт из-за травмы руки

В сообщении учреждения сказано, что из-за болезни артиста (перелома руки) Михаил Жванецкий переносит концерт на 9 июня 2019 года.
Обновлено в 08:29
Армия и оружие

В Минобороны опровергли сообщения о возвращении Су-57 в Сирию

В Министерстве обороны России опровергли сообщения СМИ о якобы возвращении Су-57 в Сирию.
Обновлено в 07:34
Культура

Директор РАМТ Софья Апфельбаум выйдет на работу

Обновлено вчера в 07:17
Происшествия

Школьного учителя на Алтае подозревают в нанесении травмы ученику

По информации местных СМИ, 4 апреля учитель технологии одной из школ Майминского района, заметив плохое поведение ученика на уроке, поднял ребенка за шиворот и отпустил на бетонный пол.
Обновлено в 05:45
Политика

Вашингтон предостерег Египет от покупки российских Су-35

В прошлом месяце стало известно, что Египет и Россия подписали контракт на поставку российских истребителей Су-35.
Обновлено в 01:25
Политика

Глава ДНР: Донбасс добивается возвращения в состав России

Главная цель Донбасса заключается в возвращении на Родину (т. е. в Россию) полноправным членом, заявил в интервью телеканалу «Юнион» глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Обновлено в 04:13
Происшествия

Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии

Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани) по прозвищу Таро, освободившегося из колонии ранее 9 апреля, арестовали на 40 дней.
Обновлено в 08:20
Политика

Лукашенко удивился реакции на его слова о победе Порошенко на выборах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался по поводу бурной реакции на его слова о выборах президента Украины.
Обновлено в 08:27
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