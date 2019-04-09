Экономика
Чайка оценил ущерб от коррупционных преступлений в 2018 годуРБК 02:15
Материальный ущерб, нанесенный коррупционными преступлениями, выявленными в 2018 году, составил 65,7 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки по итогам 2018 года, сообщает "РИА Новости".
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