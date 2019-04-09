Чайка оценил ущерб от коррупционных преступлений в 2018 годуРБК 02:15

Материальный ущерб, нанесенный коррупционными преступлениями, выявленными в 2018 году, составил 65,7 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки по итогам 2018 года, сообщает "РИА Новости".

Чайка оценил ущерб от коррупционных преступлений в 2018 году

Здоровье Минздрав назвал регионы России с самым распространенным детским раком Немного отстают от антилидеров Сахалин, Хабаровский край, Омская, Архангельская, Смоленская области, а также Пермский край и Санкт-Петербург, где заболеваемость держится на уровне 16-20 человек на 100 тысяч несовершеннолетних.

Энергетика Украина начала закачку газа в ПХГ «Украина завершает отопительный сезон и 5 апреля начала закачку газа в ПХГ», — написал он в Facebook.

Авто Hyundai рассекретила новый ультрабюджетный кроссовер Hyundai Venue Корейский автопроизводитель продолжает подогревать интерес к новому бюджетному кроссоверу Hyundai Venue, мировая премьера которого состоится 16 апреля на автосалоне в Нью-Йорке.

Футбол Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым» На послематчевой пресс-конференции Слуцкий назвал Гезюбююка худшим судьей в мире и попросил защитить «Витесс» от действий арбитра.

Хоккей «Авангард» обыграл «Салават Юлаев» и вышел в финал Кубка Гагарина "Авангард" выиграл и матч, и серию 4:2, став таким образом победителем Восточной конференции и первым финалистом Кубка Гагарина.

Экономика Число фирм-однодневок в России обновило исторический минимум Число неблагонадежных компаний снизилось до 4,7 процента от общего количества зарегистрированных в Российской Федерации юридических лиц.

Политика Украина решила выдать России обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова Украина в 2018 году приняла решение выдать России 22 человека, среди которых фигурант дела об убийстве главного редактора российского Forbes Пола Хлебникова Магомед Дукузов.

Шоу-бизнес Появились фото Эмилии Кларк из больницы после инсульта В Сети опубликованы фото Дейенерис из дома Таргариенов, именуемой первой, Неопалимой, королевой Миэрина, королевой андалов, ройнар и первых людей, кхалиси Дотракийского моря, разбивающей оковы, и матерью драконов, известной также как Эмилия Кларк, сделанные в 2011 году после перенесённого ею тяжёлого инсульта.

Происшествия Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева признали виновным в коррупции Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Армия и оружие Порошенко рассказал о ракетах дальностью 1000 километров Глава Украины Петр Порошенко объявил о создании новой крылатой ракеты, радиус поражения которой составляет более тысячи километров, передает РИА "Новости".

Происшествия Кокорин и Мамаев прибыли в суд с вещами Дело Кокорина и Мамаева В начале октября 2018 года произошли две потасовки с участием полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла и игрока любительской лиги Александра Протасовицкого.

Кино Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище Народного артиста РФ Алексея Булдакова похоронили на "Аллее актеров" на 21-м участке Троекуровского кладбища, рядом с заслуженными артистами России Натальей Крачковской и Дмитрием Брусникиным.

Происшествия В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире Четверых детей, обнаруженных в квартире в антисанитарных условиях в подмосковных Мытищах, забрали органы опеки, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Происшествия Прокурор попросил 14 лет колонии для норвежца Берга по делу о шпионаже Государственное обвинение попросило Мосгорсуд приговорить к 14 годам колонии строгого режима подданного Норвегии Фруде Берга, обвиняемого в РФ в шпионаже, сообщила "Интерфаксу" прокурор Милана Дигаева, поддерживающая обвинение.

Экономика Два дополнительных налога для автомобилистов введут в России Экологический и утилизационный - два новых дополнительных налога введут для автовладельцев России.

Культура Стало известно, когда телеведущий Норкин вернется в эфир По словам Юлии, вернуться в эфир Норкин сможет примерно через две недели. Врачи пока не разрешают ему выходить на работу.

Шоу-бизнес Лидер Rammstein ответил на вопрос про отношения со Светланой Лободой Лидер немецкой группы Rammstein Тиль Линдеманн ответил на вопрос про свои отношения с украинской певицей Светланой Лободой в интервью, опубликованном в издании «Жара Magazine».

Здоровье Нерождённому ребёнку удалось спасти жизнь матери Операция прошла на 19-й неделе беременности. Спустя 4 месяца у женщины родилась дочь.

Технологии «Почта России» запустила онлайн-оплату услуг ЖКХ "Почта России" запустила онлайн-оплату услуг ЖКХ и мобильной связи. Для этого компания создала специальный платежный сервис на своем сайте.