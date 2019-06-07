Экономика
Чайка назвал «законно расследуемым» дело КалвиРБК 04:41
Генеральный прокурор Юрий Чайка на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что для возбуждения уголовного дела в отношении главы фонда Baring Vostok Майкла Калви было «достаточно поводов и оснований», передает корреспондент РБК.
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Общество
Бари Алибасов составил новое завещание
Обновлено вчера в 07:20
Транспорт
Минтранс сообщил о тонне неразобранного багажа в Шереметьево
Аэропорт Шереметьево привлек дополнительные силы для сортировки и обработки багажа, сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих в кулуарах Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 02:34
Политика
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 08:38
Финансы
Сбербанк за январь-май увеличил чистую прибыль по РСБУ на 12,3%
Сбербанк России за январь-май 2019 года увеличил чистую прибыль по РСБУ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,3% - до 369,1 млрд рублей, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Обновлено в 03:12
Армия и оружие
Соловьев высмеял слова Ковтуна о непричастности ВСУ к обстрелу мечети
Владимир Ковтун заявил, что украинские военные не имеют отношения к обстрелу мечети в Донецке Телеведущий Владимир Соловьев уличил украинского политолога Вячеслава Ковтуна в обмане.
Обновлено вчера в 21:38
Армия и оружие
Российский корабль чуть не столкнулся с американским крейсером
В Восточно-Китайском море ракетный крейсер США Chancellorsville пересек курс российскому кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено в 03:56
Происшествия
В Петербурге мужчина застрелил укусившую за руку собаку
По словам мужчины, собака напала на его родственника – своего хозяина. При этом она буквально вгрызалась в руку.
Обновлено в 04:12
Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова
Полицейские задержали корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, сообщила Русская служба BBC.
Обновлено в 04:20
Происшествия
В Кремле рассказали про награждение погибшего в драке спецназовца
В Кремль пока не поступали предложения по награждению спецназовца Никиты Белянкина, ценой своей жизни спасшего случайного прохожего, которого избивала группа мужчин.
Обновлено в 04:02
Общество
В Москве благоустроят 60 парков
Обновлено в 04:54
Общество
Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь
Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено вчера в 16:14
Происшествия
В Екатеринбурге на 5 часов задержали SSJ 100 из-за неисправности
Внимание к неисправностям SSJ 100 уделяется после крушения самолета авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево 5 мая.
Обновлено в 04:24
Экономика
Первые поезда пойдут по мосту через Амур в Китай до конца года
Пробное движение поездов по трансграничному железнодорожному мосту через реку Амур до китайского Тунцзяна ожидается уже в этом году.
Обновлено в 03:42
Политика
Россия готовит принципиальное заявление по Косово на заседании ООН
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Кремль готовит принципиальное заявление к заседанию Совета безопасности ООН по миссии всемирной организации в Косово, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:38
Общество
В Сургуте чиновников перевели на питание для школьников
Местный комбинат школьного питания возьмет на себя приготовление обедов для чиновников Сургута.
Обновлено в 03:49
Наука
Представлен V-образный авиалайнер с пассажирским салоном в крыльях
В проектируемом новом V-образном авиалайнере по замыслу разработчиков пассажиров должны разместить в крыльях, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 03:13
Общество
Верховный суд может отменить срок давности по налоговым преступлениям
По словам представителя Верховного суда Павла Одинцова, момент окончания налогового преступления в проекте постановления пленума определяется так же, как и в предыдущем, которое приняли в 2006 году: преступление считается оконченным с момента неуплаты налога в установленный законом срок.
Обновлено 05 июня в 17:58
Футбол
Владимир Быстров: «На полицию надеяться бессмысленно. Купил пистолет»
Чуть поправилось настроение Владимира Быстрова после ухода из футбола – и мы торопимся в Новогорск.
Обновлено вчера в 17:10
Общество
Захарова высказалась о Соболь после инцидента с Симоньян
Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на инцидент между главным редактором RT Маргаритой Симоньян и юристом Любовью Соболь.
Обновлено в 01:45
Шоу-бизнес
Поклонник подарил Алене Кравец квартиру в Швейцарии
Апартаменты в 100 уютных «квадратов» на берегу Женевского озера ей в качестве подарка на день рождения преподнес один состоятельный поклонник.
Обновлено в 00:18
Происшествия
Катер с четырьмя пассажирами затонул у берегов Владивостока
Обновлено вчера в 21:09
Политика
Скворцова назвала вывод Счётной палаты о зарплатах медиков ошибкой
Глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что Счётная палата ошиблась в выводах относительно средней заработной платы среднего и младшего медперсонала.
Обновлено 05 июня в 14:55
Происшествия
Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации
Обновлено 05 июня в 02:16
Армия и оружие
Группа военных кораблей НАТО вошла в Балтику
Группа из 15 боевых кораблей НАТО во главе с десантным судном ВМС США Fort McHenry с морскими пехотинцами на борту вошла в акваторию Балтийского моря.
Обновлено вчера в 08:22
Экономика
На деловом завтраке «Сбербанка» на ПМЭФ не поверили в нацпроекты
Глава "Сбербанка" Герман Греф предложил проголосовать - помогут ли нацпроекты обеспечить темпы роста выше средних мировых.
Обновлено в 03:05
Армия и оружие
В России появится генетический паспорт военнослужащего
В России планируют создать генетический паспорт военнослужащего, который позволит более точно ориентировать их по военным специальностям.
Обновлено в 04:08
Общество
Бари Алибасов находится в медикаментозном сне
Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в состояние медикаментозного сна.
Обновлено вчера в 09:52
Политика
Трамп заявил о возможности улучшения отношений с Россией
18 апреля минюст США обнародовал итоговый доклад Мюллера, над которым спецпрокурор по России работал с 2017 г. Из документа следует, что Мюллер не смог обнаружить фактов сговора Трампа с Россией.
Обновлено в 02:03