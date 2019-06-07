Чайка назвал «законно расследуемым» дело КалвиРБК 04:41

Генеральный прокурор Юрий Чайка на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что для возбуждения уголовного дела в отношении главы фонда Baring Vostok Майкла Калви было «достаточно поводов и оснований», передает корреспондент РБК.

Политика Миллер: «Газпром» ждет сигнала от новых властей Украины Миллер заявил, что «Газпром» готов начать переговоры по подготовке соглашения о прямых поставках газа на Украину, которые бы обеспечивали для конечного потребителя цены ниже текущих на 25%.

Происшествия Новосибирца с инсультом вынесли из трамвая и бросили на асфальте На кадрах видно, как из остановившегося на остановке "Бугринская роща" трамвая №15 двое мужчин по просьбе вагоновожатой выносят пассажира и оставляют его на асфальте, после этого один из них возвращается в салон, а второй уходит.

Происшествия Корреспондент «Медузы» задержан в Москве Полиция задержала корреспондента отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова в Москве.

Авто Genesis G70 эффектно повторил трюк из «Форсажа» В первом клипе воссоздается трюк из фильма «Форсаж». G70 едет задним ходом, а затем скользит в полицейском развороте под днищем полуприцепа.

Происшествия Омичка убила двухлетнюю дочь из-за крошек от булочки Женщина стала со злостью засовывать в рот малышке куски хлеба и собранные крошки, в результате находившийся у неё на коленях ребёнок перестал дышать и скончался.

Политика Скворцова назвала вывод Счётной палаты о зарплатах медиков ошибкой Глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что Счётная палата ошиблась в выводах относительно средней заработной платы среднего и младшего медперсонала.

Политика Шанс на встречу Путина и Трампа есть, заявил Песков Шанс на встречу президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа безусловно есть, однако непонятно, произойдет ли это в Осаке, сообщил журналистам пресс секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Экономика Шохин увидел возможность повторения перестройки в России Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки.

Шоу-бизнес Муж попавшей в больницу Симоньян обратится к юристам Режиссер Тигран Кеосаян намерен обсудить с юристами конфликт, произошедший между сотрудницей Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь и его беременной женой — главным редактором RT и РИА Новости Маргаритой Симоньян.

Армия и оружие Крейсер США подрезал российский корабль в Восточно-Китайском море «При движении параллельными курсами отряда кораблей Тихоокеанского флота и авианосной ударной группы ВМС США крейсер УРО Chancellorsville внезапно изменил направление движения и пересёк курс БПК «Адмирал Виноградов» в 50 м от корабля», — приводит РИА Новости сообщение.

Авто Автомобилистам приготовили ворох запретов Издание Autonews рассказало, какие изменения ждут российских автомобилистов с 1 июля 2019 года.

Общество Канделаки жестко прошлась по Соболь после инцидента с Симоньян Тина довольно жестко охарактеризовала этот инцидент и осудила Соболь за неподобающее поведение.

Происшествия Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.

Происшествия Полицейский в Москве застрелил задержанного при попытке побега В Москве сотрудник полиции застрелил задержанного во время попытки сбежать из отделения и захватить его табельное оружие.

Экономика «Северный поток-2» оказался на грани срыва сроков Задержка в получении разрешения от Дании по «Северному потоку-2» может привести к отсрочке запуска проекта.

Общество Ученые описали будущее Сибири после глобального потепления Как ожидается, к 2080 году из-за роста температуры климат в Сибири станет пригодным для жизни человека и земледелия даже в арктической зоне региона.

Экономика Wainbridge построит штаб-квартиру для «Тинькофф» за 15 млрд руб Строительство офисного центра "Акватория" обойдется в 15 млрд руб. Эта сумма с учетом проектирования объекта, аренды и отделки помещений, сообщили в компании, сообщили в Wainbridge.

Игры Google Stadia запустят в ноябре Компания Google провела дебютный выпуск Stadia Connect.

Армия и оружие Боевики «Азова» попытались прорваться в ДНР, сообщили в республике Украинские военные попытались прорваться через позиции ополченцев на горловском направлении, сообщил представитель Народной милиции ДНР.

Общество «Яндекс» подтвердил решение вопроса по ключам шифрования с ФСБ Управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян подтвердил, что компания нашла решение для спора с ФСБ относительно ключей шифрования, сообщает РБК.

Экономика Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.