Экономика
Чайка назвал «законно расследуемым» дело КалвиРБК 04:41
Генеральный прокурор Юрий Чайка на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что для возбуждения уголовного дела в отношении главы фонда Baring Vostok Майкла Калви было «достаточно поводов и оснований», передает корреспондент РБК.
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«При движении параллельными курсами отряда кораблей Тихоокеанского флота и авианосной ударной группы ВМС США крейсер УРО Chancellorsville внезапно изменил направление движения и пересёк курс БПК «Адмирал Виноградов» в 50 м от корабля», — приводит РИА Новости сообщение.
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