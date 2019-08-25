Футбол
«Чайка» разгромила «Текстильщик», «Балтика» и «Луч» сыграли вничьюМатч ТВ вчера в 14:04
«Чайка» на своем поле одержала крупную победу над «Текстильщиком» в матче 10-го тура первенства ФНЛ. Голы забили Александр Хохлачев, Александр Коротаев и Александр Подбельцев. В параллельной встрече «Балтика» дома сыграла вничью с «Лучом».
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«Чайка» разгромила «Текстильщик», «Балтика» и «Луч» сыграли вничью в 10-м туре ФНЛ
Sport24.ruвчера в 14:03
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