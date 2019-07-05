Футбол

«Чайка» извинилась перед болельщиками «Ростова»Советский спорт 04:34

Ваш дом в другом месте, говорилось в заявлении фанатов. На это президент клуба ФНЛ Андрей Чайка назвал их больными. В свою очередь президент Ростова Арташес Арутюнянц заявил, что за каждое оскорбление болельщиков клуба придется отвечать.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Чайка» извинилась перед болельщиками «Ростова»

Советский спорт04:34

ФК «Чайка»: «Приносим извинения всем истинным болельщикам»

Дон-ТР15:17

"Мы готовы закрыть глаза на провокации "Чайки". Заявление фанатов "Ростова"

Спорт-Экспресс15:50

Болельщики потребовали у президента «Чайки» не проводить на «Ростов-Арене» договорные матчи

Sport24.ru16:49

В ФК «Чайка» извинились перед болельщиками «Ростова»

Donday.ru04:49

В ФК «Чайка» извинились перед настоящими болельщиками «Ростова»

Блокнот Ростов-на-Дону04:25

«Чайка» принесла извинения всем настоящим болельщикам «Ростова»

РИА Новости04:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 18:32, Вашингтон
Происшествия

Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности

Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.
Обновлено в 18:06
Общество

Десятки тысяч россиян остались без пенсии из-за стажа

Если же человеку не хватает баллов или стажа, то он останется без пенсии еще на пять лет.
Обновлено в 11:51
Происшествия

Капитан перевернувшегося в Черном море прогулочного судна задержан

Обновлено в 17:26
Общество

Супруга вице-президента Дубая сбежала от него в Европу

В ОАЭ разразился большой скандал: шестая жена вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха ибн аль-Мактума, сбежала от него, сообщает портал Wday.
Обновлено вчера в 05:56
Футбол

ФИФА увеличит количество сборных на женском ЧМ до 32 команд

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассматривает возможность расширения состава участников женского мирового первенства с 24 до 32 команд.
Обновлено в 11:42
Происшествия

Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн

Обновлено в 16:36
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно прооперировали в Москве

Экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов был прооперирован в одной из клиник Москвы после гастрольного тура по югу России.
Обновлено в 05:11
Политика

Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения.
Обновлено в 16:05
Финансы

В НБУ заявили о росте международных резервов Украины

Как поясняет Нацбанк Украины рост резервов связан с размещением еврооблигаций и покупкой валюты на международном рынке.
Обновлено в 14:47
Футбол

«Атлетико» обвинил «Барселону» и Гризманна в неуважении

Руководство мадридского «Атлетико» обвинило своего нападающего Антуана Гризманна и каталонскую «Барселону» в неуважении.
Обновлено в 16:43
Политика

Россия отреагировала на задержание танкера в Гибралтаре

Задержание следующего из Ирана в Сирию супертанкера с участием британских морпехов — целенаправленная и подготовленная заранее акция, направленная на осложнение ситуации вокруг Ирана, говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России, опубликованном на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 13:22
Происшествия

Избитую семилетнюю девочку из Ингушетии доставят в Москву

Обновлено в 08:14
Наука

Определена причина возникновения пятен водорослей в Атлантике

Обновлено в 11:14
Общество

У Маслякова нашли особняк за 370 миллионов рублей

Стоимость особняка оценивается в 370 млн руб. Ранее сообщалось, что у Маслякова хотят отсудить КВН.
Обновлено в 12:54
Политика

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось

Выдвижение кандидатов в депутаты Московской городской думы завершено, по последним данным, документы для участия в выборах подали почти 420 человек, следует из данных на официальном сайте Мосгоризбиркома.
Обновлено в 11:06
Экономика

ЦБ сообщил о новом способе мошенничества через банкоматы

Банк России обнаружил новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат.
Обновлено в 05:31
Происшествия

Таксист-отравитель задержан в Москве

В Москве сотрудники полиции задержали таксиста, травившего пассажиров сильнодействующими веществами.
Обновлено в 16:26
Экономика

Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России

Национальная ассоциация пенсионных фондов (НАПФ) предложила работодателям и работникам "скинуться" на будущую пенсию, чтобы поднять ее уровень для россиян.
Обновлено в 05:38
Здоровье

Как на 50 процентов снизить риск женской онкологии

Эксперты советуют проверяться не реже раза в три года, а женщинам в зоне риска рекомендуется увеличить частоту проверок.
Обновлено в 16:10
Кино

Disney выбрала темнокожую актрису на роль Русалочки

Киностудия Walt Disney выбрала актрису Холли Бэйли на роль Ариэль для игрового ремейка мультфильма «Русалочка».
Обновлено вчера в 01:01
Общество

В России изменились правила перевозки детей в авто

В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено в 09:26
Политика

Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными

Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено в 07:01
Политика

Шойгу назвал причину трагедии на глубоководном аппарате

Обновлено вчера в 04:33
Политика

Владимир Путин встретился в Ватикане с Папой Римским

После общения российский президент и Папа Римский обменялись подарками.
Обновлено вчера в 11:11
Происшествия

В зоне паводка под Иркутском задержаны пятеро мародеров

Обновлено в 15:38
Политика

В «Нафтогазе» предупредили об угрозе техногенной катастрофы на Украине

Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не закачать нужный объем газа, заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.
Обновлено в 14:27
Футбол

«Зенит» и «Локомотив» подходят к Суперкубку с серьезными проблемами

Обновлено в 10:19
Происшествия

Тигры убили известного дрессировщика в итальянском цирке

Группа тигров напала и убила дрессировщика во время репетиции в передвижном цирке на юге Италии, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 05:22
Общество

Мокрая Мелания Трамп без нижнего белья произвела фурор

В Сети обсуждают появление супруги президента США Мелании Трамп на военном параде по случаю празднования Дня независимости США.
Обновлено в 13:08
Общество

В России упростили порядок нотариального ведения наследственных дел

В России вступил в силу приказ Минэкономразвития об упрощении порядка нотариального ведения наследственных дел.
Обновлено в 02:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное