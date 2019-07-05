Футбол
«Чайка» извинилась перед болельщиками «Ростова»Советский спорт 04:34
Ваш дом в другом месте, говорилось в заявлении фанатов. На это президент клуба ФНЛ Андрей Чайка назвал их больными. В свою очередь президент Ростова Арташес Арутюнянц заявил, что за каждое оскорбление болельщиков клуба придется отвечать.
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