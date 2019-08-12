с чего всё началось

Армия и оружие CNN: Бойцы американского спецназа употребляли наркотики Журналистам удалось узнать, что группу военнослужащих спецназа отозвали из Ирака раньше положенного срока из-за обвинений в сексуальных домогательствах и употреблении запрещенных веществ.

Политика Яшин потребовал от Памфиловой перенести выборы в Мосгордуму Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин попросил главу ЦИК Эллу Памфилову перенести выборы в городской парламент на конец осени, говорится в его письме, которое он направил в ЦИК.

Общество Сильные дожди надвигаются на Хабаровский край В Хабаровском крае вновь может резко ухудшиться погода, в воскресенье и понедельник ожидаются сильные ливни.

Общество Роскомнадзор потребовал от издания «Батенька» удалить «Идеальный текст о смерти в результате самоубийства» Роскомнадзор потребовал от издания «Батенька, да вы трансформер» удалить опубликованный четыре года назад текст, в котором журналист Петр Маняхин попытался написать «идеальный (с точки зрения Роскомнадзора) текст о добровольном расставании с жизнью».

Происшествия Росатом рассказал о погибших при взрыве в Архангельской области Взрыв с возгоранием произошел на полигоне Минобороны России в Архангельской области в четверг при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.

Общество Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей В середине июля прокуратура Москвы вынесла Соболь предостережение в связи с проведением несогласованной встречи с кандидатами в Мосгордуму в Новопушкинском сквере.

Общество Москвичи увидят звездопад Персеиды Москвичи смогут увидеть метеорный поток Персеиды в ночь с 12 на 13 августа с 90% вероятностью, погодная ситуация складывается самым благоприятным образом, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

Интернет «Вареники» атакуют посетителей порносайтов Антивирусная компания ESET обнаружила кибератаку, направленную на посетителей порносайтов.

Футбол Семин оценил трансферную кампанию клубов РПЛ Наставник "Локомотива" Юрий Семин дал оценку трансферным кампаниям клубов Российской премьер-лиги, передает "Вести.ru".

Авто В российском офисе GM назначили нового гендиректора Новым генеральным директором General Motors в России и СНГ назначен Чиприан Сута.

Общество Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов Краснодарскую судью Елену Хахалеву отстранили от судебных процессов. Теперь она займется научно-консультационной работой.

Общество Вместо «Миссис Россия 2019» на мировой конкурс поедет другая участница На конкурс «Миссис земного шара» в Китай не поедет Екатерина Нишанова – победительница конкурса «Миссис Россия 2019» из Геленджика, сообщил сайт KP.Ru.

Шоу-бизнес По-молодежному: Пугачева выбрала сарафан и кеды для нового образа Как известно, больше года назад певица сменила стилиста, поэтому теперь облачается в более молодежные образы.

Политика Джонсон и Болтон провели встречу в Лондоне Британский премьер-министр Борис Джонсон встретился с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Политика Мэрия не согласовала шествие по бульварам 17 августа Муниципальный депутат Андрей Морев, который является одним из заявителей шествия по бульварам столицы 17 августа за свободные выборы, сообщил на своей странице в Facebook о том, что мэрия Москвы не согласовала акцию.

Происшествия В Красноярске горят склады Енисейского рынка В Красноярске загорелись склады Енисейского рынка. Над местом пожара видны клубы дыма.

Происшествия В Якутии в ДТП погибли пять человек В Якутии в результате столкновения двух автомобилей на федеральной дороге «Лена» погибли пять человек, ещё четыре получили травмы.

Армия и оружие Сивков оценил идею возможной покупки штурмовиков А-29 для ВВС Украины Напомним, ранее украинская делегация политиков и представителей военно-воздушных сил Украины во главе с генерал-полковником Сергеем Дроздовым прибыли в бразильский город Сан-Паулу для проведения переговоров с руководством бразильской компании Embraer, которая производит легкие штурмовики A-29 Super Tucano.

Армия и оружие Шойгу показали робототехнические комплексы на базе танков Т-72 Генеральный конструктор Уралвагонзавода Андрей Терликов показал министру обороны России Сергею Шойгу новые разработки высокозащищённых робототехнических комплексов тяжёлого класса на базе танка Т-72Б3.

Происшествия Прокуратура проверит водителя автобуса, заставлявшего ребенка мыть пол Прокуратура Свердловской области проверит инцидент, который произошёл 10 августа в автобусе, следовавшем по маршруту №19 в Екатеринбурге.

Политика Власти США ужесточают правила выдачи грин-карт Пресс-служба Белого дома США опубликовала распоряжение, которое позволяет американским властям отказывать в выдаче постоянного вида на жительство в Соединённых Штатах тем иммигрантам, которые по приезде полагаются на социальные выплаты от государства.

Армия и оружие NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы Голдстин считает, что если между Россией и НАТО произойдет подобный конфликт, тогда американские силы в Черном море будут уничтожены уже в первые часы войны с помощью дизельных подлодок, сухопутных мобильных ракетных комплектов и небольших, но опасных ракетных катеров.

Экономика «Ъ»: Сбербанку отказали в льготах для Антипинского НПЗ Минэнерго и Минфин отклонили просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о дополнительных льготах для Антипинского НПЗ, принадлежащего совместному предприятию банка и отраслевых инвесторов.