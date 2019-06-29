С четверга введен режим чрезвычайной ситуации: из-за проливных дождей начался паводок. В Тулуне подтоплено около тысячи домов, они все глубже уходят под воду и люди, которые сначала отказывались от эвакуации, обращаются за помощью к спасателям.

ЧП в Иркутской области: людей спасают из зоны затопления

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