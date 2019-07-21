Спорт

ЧМ по водным видам спорта 2025 года пройдёт в КазаниRT на русском 06:41

Казань получила право на проведение чемпионата мира по водным видам спорта в 2025 году. Как сообщает РИА Новости, такое решение было принято на заседании руководителей Международной федерации плавания (FINA). Первенство мира 2027 года, в свою очередь, состоится в венгерском Будапеште.
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Владимир Леонов
У Катара серьезная нагрузка в связи с чемпионатом мира по футболу, мы это видим. В 2023-м у них чемпионат мира по дзюдо и в 2023 году проводить чемпионат мира по водным видам спорта — это было бы уже слишком. У нас же вся инфраструктура готова и мы готовы провести чемпионат мира хоть завтра.
— Владимир Леонов, российский гонщик-мотоциклистТатар-информ 06:38
с чего всё началось
Бюро Международной федерации плавания (FINA) выбрало Казань для проведения чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года, говорится в Twitter
 организации.
Коммерсантъ08:41

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Россия с чемпионатом и медалью. ЧМ-2025 по водным видам спорта пройдет в Казани

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Казань получила право на проведение ЧМ по водным видам спорта 2025 года

РИА Новости06:09

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