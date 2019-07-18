Футбол

ЧМ по пляжному футболу в 2021 году может принять РоссияАБН 10:55

Габино Реналес отметил, что россияне хорошо проявили себя при организации чемпионата мира 2018 года по футболу. Российский футбольный союз (РФС) в конце июня объявил о том, что Москва подаст заявку на проведение чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Дисциплинарный комитет рассмотрит отказ сборной Украины приехать в Москву

Газета.Ru09:47

Гендиректор BSWW: «Я был уведомлен об отказе Украины выступить на турнире в России, но не вправе говорить о причинах»

Матч ТВ11:08

Гендиректор BSWW прокомментировал отказ сборной Украины приехать в Москву

Чемпионат09:55

Киберспорт появится на ОИ, уверен глава Федерации компьютерного спорта РФ

РИА Новости09:50

Гендиректор BSWW: «Я был уведомлен об отказе Украины выступить на турнире в России, но не вправе говорить о причинах»

Sportbox.RU11:08

Федерация пляжного футбола: включение вида спорта в программу ОИ зависит от ФИФА и МОК

ТАСС09:45

В Саратове снова пройдет чемпионат России по пляжному футболу

FreeNews-Volga03:58
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 20:29, Вашингтон
Армия и оружие

В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57

Обновлено в 17:53
Космос

NASA и ЕКА выбрали орбиту для посещаемой станции вокруг Луны

Обновлено в 09:16
Наука

Ученые выяснили, как на самом деле влияет давление на риск инфаркта

Американские исследователи пришли к выводу, что "верхнее" систолическое артериальное давление и "нижнее" диастолическое давление одинаково влияют на риск развития сердечного приступа, а также инсульта, передает Medicalxpress.
Обновлено в 00:43
Культура

Инна Чурикова госпитализирована после падения со сцены

Чуриковой стало плохо прямо во время спектакля «Старя дева» в театре «Русская песня».
Обновлено в 16:41
Происшествия

Три человека пострадали при эвакуации из самолета в Шереметьево

Обновлено в 20:24
Политика

Помощник Зеленского заявил о намерении добиться переговоров с Путиным

Команда Владимира Зеленского намерена добиться переговоров с Владимиром Путиным, заявил в интервью изданию LB.ua первый помощник президента Украины Сергей Шефир.
Обновлено вчера в 23:46
Экономика

Путин поручил найти жилье малоимущим

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность.
Обновлено в 14:27
Экономика

Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику

Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.
Обновлено вчера в 09:14
Футбол

«Легия» разгромила «Европу» и вышла во второй отборочный раунд ЛЕ

"Легия" одержала победу над гибралтарской "Европой" (3:0) в ответном матче первого отборочного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 16:52
Шоу-бизнес

На грани развода: мужа певицы Глюкозы заметили в ресторане с брюнеткой

Еще в начале года Александра заметили в ресторане на Новой Риге в компании эффектной брюнетки.
Обновлено в 07:58
Музыка

Названа самая популярная песня XXI века в Великобритании

Обновлено вчера в 08:06
Политика

Береговая охрана США требует ледоколы для конкуренции с Россией

Обновлено в 18:35
Футбол

Пять клубов претендуют на Бен Арфа

"Бетис", "Леганес", "Эспаньол", "Боруссия" из Менхенгладбаха и "Айнтрахт" заинтересованы в полузащитнике Атеме Бен Арфа.
Обновлено в 18:46
Футбол

Рэпер Баста решил возродить футбольный клуб

Обновлено в 02:29
Гаджеты

Пользователи iPhone все чаще стали переходить на Android-смартфоны

Отмечается, что в июне 2019 года 18% владельцев iPhone (включая 26% владельцев iPhone X) поменяли свои смартфоны на продукцию Samsung.
Обновлено в 10:50
Армия и оружие

«Буревестник» назвали оружием возмездия в ядерной войне

Обновлено в 16:13
Общество

Instagram перестал показывать лайки

Социальная сеть Instagram начала скрывать количество лайков под постами, сообщает портал TechCrunch.
Обновлено в 12:20
Армия и оружие

В России заявили о готовности поставить Турции Су-35

Обновлено в 06:31
Экономика

ЕК оштрафовала Qualcomm на 242 млн евро

Еврокомиссия наложила штраф в размере 242 млн евро на американскую компанию Qualcomm, занимающуюся производством электронных комплектующих.
Обновлено в 07:34
Общество

Звезды присоединились к новому флешмобу с состаренными лицами

Обновлено в 17:13
Политика

Мэй поспорила с Путиным из-за слов о либерализме

Ранее Путин заявил, что современная так называемая либеральная идея изжила себя, вступив в противоречие с интересами подавляющего большинства людей.
Обновлено вчера в 17:23
Армия и оружие

Генсек ОБСЕ рассказал, кто мешает наблюдателям работать на Украине

Передвижению наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) чаще мешают в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных областях, сообщил генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер в интервью "Ъ".
Обновлено в 15:45
Политика

Хоккеист Артемий Панарин раскритиковал президента Владимира Путина

В интервью сайту Sports.ru хоккеист высказал мнение, что российскому лидеру уже психологически непросто трезво оценивать ситуацию, так как вокруг него есть много людей, подталкивающих главу страны к тем или иным решениям.
Обновлено в 15:00
Политика

Госдума уточнила определение шпионских устройств

Госдума в ходе пленарного заседания в четверг приняла в третьем чтении законопроекты, которые разъясняют понятие «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации».
Обновлено в 07:24
Армия и оружие

В Китае высмеяли украинские морские учения с «рыбацкой лодкой»

Китайские журналисты посмеялись над кораблем Украины во время военно-морских учений «Си Бриз — 2019» (Sea Breeze — 2019).
Обновлено в 15:13
Здоровье

Загадочная болезнь увеличила лицо мужчины до аномальных размеров

Житель острова Лейте, Филиппины, рассказал о загадочной болезни, которая увеличила его лицо в три раза.
Обновлено в 19:17
Хоккей

Кулемин: «В Америке никто никого не осуждает за зарплаты»

Реакция общественности была неоднозначной. В Америке всегда все зарплаты в открытом доступе – никто никого не осуждает.
Обновлено в 16:28
Шоу-бизнес

Ее схватили за шею: Олешко оправдал агрессивную Ротару

"Одному зрителю, который на сцене практически схватил ее за шею, чтобы поцеловать, она просто не позволила это сделать", - цитирует издание "7 дней" Олешко, в этот момент находившегося рядом с Ротару.
Обновлено в 09:18
Происшествия

Число жертв поджога на студии аниме в Японии достигло 33

В результате поджога аниме-студии Kyoto Animation Co в японском Киото погибли 33 человека, передает NHK ссылкой на пожарных.
Обновлено в 08:56
Экономика

Работающим пенсионерам пересчитают страховые пенсии в августе

В начале августа работавшим в прошлом году пенсионерам беззаявительно перерасчитают страховые пенсии.
Обновлено в 09:00
ещё по теме
Главное