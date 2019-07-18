Футбол
ЧМ по пляжному футболу в 2021 году может принять РоссияАБН 10:55
Габино Реналес отметил, что россияне хорошо проявили себя при организации чемпионата мира 2018 года по футболу. Российский футбольный союз (РФС) в конце июня объявил о том, что Москва подаст заявку на проведение чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года.
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